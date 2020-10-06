Разумков підписав законопроєкт про повернення видачі "пакунку малюка"
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав законопроєкт про надання одноразової натуральної допомоги при народженні дитини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.
Зазначається, що Разумков підписав законопроєкт у вівторок і направив його на підпис главі держави.
30 вересня Верховна Рада ухвалила проєкт закону №3006а про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям із дітьми" щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка". Згідно із законопроєктом, "бебі-бокс" із набором товарів першої необхідності надається на безкоштовній основі батькам не більше, ніж у 30-денний термін від моменту народження дитини.
Топ коментарі
+3 Tema9
показати весь коментар06.10.2020 16:30 Відповісти Посилання
+3 Small Jerboa
показати весь коментар06.10.2020 16:30 Відповісти Посилання
+3 Топ Ган
показати весь коментар06.10.2020 16:31 Відповісти Посилання
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Я так понимаю -- это очередное испытание терпения/терпимости избирателя.
Продай козу».
Ці поради рабина, вони чули ще у далекому дитинстві, від своїх бабусь, коли поверталися з синагоги..
Це як з сухпайками для армії.
1. Отменить, "патаму шо Порох делал".
2. Словить кучу негатива и бардака.
3. Вернуть назад.