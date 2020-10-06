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Новини
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Разумков підписав законопроєкт про повернення видачі "пакунку малюка"

Разумков підписав законопроєкт про повернення видачі

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав законопроєкт про надання одноразової натуральної допомоги при народженні дитини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.

Зазначається, що Разумков підписав законопроєкт у вівторок і направив його на підпис главі держави.

30 вересня Верховна Рада ухвалила проєкт закону №3006а про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям із дітьми" щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка". Згідно із законопроєктом, "бебі-бокс" із набором товарів першої необхідності надається на безкоштовній основі батькам не більше, ніж у 30-денний термін від моменту народження дитини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада пропонує повернути видачу "пакунку малюка"

Автор: 

допомога (8460) немовлята (60) Разумков Дмитро (1528)


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Топ коментарі
+3
Скасувати пакунок малюка, а потім за 3 тижні до виборів феєрично його повернути - це так по ЗЄлєбобськи.
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06.10.2020 16:30 Відповісти
+3
Весь смысл зе-власти:
1. Отменить, "патаму шо Порох делал".
2. Словить кучу негатива и бардака.
3. Вернуть назад.
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06.10.2020 16:30 Відповісти
+3
...просто "имбурде" (имитация бурной деятельности), властные фрикции
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06.10.2020 16:31 Відповісти
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"...все равно, что любовь в резинке, движение есть - результатов нет..."(с)
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06.10.2020 16:23 Відповісти
Господа, кто в курсе -- в чем афёра: отменили (монетизировали !) выдачу "пакета", восстановили выдачу пакета... ?
Я так понимаю -- это очередное испытание терпения/терпимости избирателя.
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06.10.2020 16:29 Відповісти
...просто "имбурде" (имитация бурной деятельности), властные фрикции
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06.10.2020 16:31 Відповісти
«Купи козу.
Продай козу».
Ці поради рабина, вони чули ще у далекому дитинстві, від своїх бабусь, коли поверталися з синагоги..
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06.10.2020 16:33 Відповісти
Підозрюю, що кільківть предметів буде менша, якість гірша. Та якийсь хАроший челАвек отримає відкат.
Це як з сухпайками для армії.
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06.10.2020 16:37 Відповісти
Скасувати пакунок малюка, а потім за 3 тижні до виборів феєрично його повернути - це так по ЗЄлєбобськи.
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06.10.2020 16:30 Відповісти
Весь смысл зе-власти:
1. Отменить, "патаму шо Порох делал".
2. Словить кучу негатива и бардака.
3. Вернуть назад.
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06.10.2020 16:30 Відповісти
реформи по зебільному ! зменшили кількість міністерств ,потім збільшили ! пакунок відмінили , пакунок ввели ! головне ,що смішно ! чи вже ні ?
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06.10.2020 16:58 Відповісти
що небуть аби впарити - гроші дай і людина сама розпорядиться
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06.10.2020 18:25 Відповісти
Разумков підписав законопроєкт про повернення видачі "пакунку малюка" - Цензор.НЕТ 5955
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06.10.2020 18:47 Відповісти
 
 