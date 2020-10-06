Разумков подписал законопроект о возвращении выдачи "пакета малыша"

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал законопроект о предоставлении одноразовой натуральной помощи при рождении ребенка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.

Отмечается, что Разумков подписал законопроект во вторник и направил его на подпись главе государства.

30 сентября Верховная Рада приняла проект закона №3006а о внесении изменений в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми" относительно предоставления при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи "пакет малыша". Согласно законопроекту, "беби-бокс" с набором товаров первой необходимости предоставляется на бесплатной основе родителям не более, чем в 30-дневный срок с момента рождения ребенка.

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