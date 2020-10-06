Разумков подписал законопроект о возвращении выдачи "пакета малыша"
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал законопроект о предоставлении одноразовой натуральной помощи при рождении ребенка.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.
Отмечается, что Разумков подписал законопроект во вторник и направил его на подпись главе государства.
30 сентября Верховная Рада приняла проект закона №3006а о внесении изменений в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми" относительно предоставления при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи "пакет малыша". Согласно законопроекту, "беби-бокс" с набором товаров первой необходимости предоставляется на бесплатной основе родителям не более, чем в 30-дневный срок с момента рождения ребенка.
Топ комментарии
+3 Tema9
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+3 Small Jerboa
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+3 Топ Ган
показать весь комментарий06.10.2020 16:31 Ответить Ссылка
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Я так понимаю -- это очередное испытание терпения/терпимости избирателя.
Продай козу».
Ці поради рабина, вони чули ще у далекому дитинстві, від своїх бабусь, коли поверталися з синагоги..
Це як з сухпайками для армії.
1. Отменить, "патаму шо Порох делал".
2. Словить кучу негатива и бардака.
3. Вернуть назад.