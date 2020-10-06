РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12498 посетителей онлайн
Новости
1 243 10

Разумков подписал законопроект о возвращении выдачи "пакета малыша"

Разумков подписал законопроект о возвращении выдачи

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал законопроект о предоставлении одноразовой натуральной помощи при рождении ребенка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.

Отмечается, что Разумков подписал законопроект во вторник и направил его на подпись главе государства.

30 сентября Верховная Рада приняла проект закона №3006а о внесении изменений в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми" относительно предоставления при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи "пакет малыша". Согласно законопроекту, "беби-бокс" с набором товаров первой необходимости предоставляется на бесплатной основе родителям не более, чем в 30-дневный срок с момента рождения ребенка.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Механизм монетизации "пакета малыша" заработает с сентября, - Минсоцполитики. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

помощь (7884) новорожденные (72) Разумков Дмитрий (1522)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+3
Скасувати пакунок малюка, а потім за 3 тижні до виборів феєрично його повернути - це так по ЗЄлєбобськи.
показать весь комментарий
06.10.2020 16:30 Ответить
+3
Весь смысл зе-власти:
1. Отменить, "патаму шо Порох делал".
2. Словить кучу негатива и бардака.
3. Вернуть назад.
показать весь комментарий
06.10.2020 16:30 Ответить
+3
...просто "имбурде" (имитация бурной деятельности), властные фрикции
показать весь комментарий
06.10.2020 16:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"...все равно, что любовь в резинке, движение есть - результатов нет..."(с)
показать весь комментарий
06.10.2020 16:23 Ответить
Господа, кто в курсе -- в чем афёра: отменили (монетизировали !) выдачу "пакета", восстановили выдачу пакета... ?
Я так понимаю -- это очередное испытание терпения/терпимости избирателя.
показать весь комментарий
06.10.2020 16:29 Ответить
...просто "имбурде" (имитация бурной деятельности), властные фрикции
показать весь комментарий
06.10.2020 16:31 Ответить
«Купи козу.
Продай козу».
Ці поради рабина, вони чули ще у далекому дитинстві, від своїх бабусь, коли поверталися з синагоги..
показать весь комментарий
06.10.2020 16:33 Ответить
Підозрюю, що кільківть предметів буде менша, якість гірша. Та якийсь хАроший челАвек отримає відкат.
Це як з сухпайками для армії.
показать весь комментарий
06.10.2020 16:37 Ответить
Скасувати пакунок малюка, а потім за 3 тижні до виборів феєрично його повернути - це так по ЗЄлєбобськи.
показать весь комментарий
06.10.2020 16:30 Ответить
Весь смысл зе-власти:
1. Отменить, "патаму шо Порох делал".
2. Словить кучу негатива и бардака.
3. Вернуть назад.
показать весь комментарий
06.10.2020 16:30 Ответить
реформи по зебільному ! зменшили кількість міністерств ,потім збільшили ! пакунок відмінили , пакунок ввели ! головне ,що смішно ! чи вже ні ?
показать весь комментарий
06.10.2020 16:58 Ответить
що небуть аби впарити - гроші дай і людина сама розпорядиться
показать весь комментарий
06.10.2020 18:25 Ответить
Разумков підписав законопроєкт про повернення видачі "пакунку малюка" - Цензор.НЕТ 5955
показать весь комментарий
06.10.2020 18:47 Ответить
 
 