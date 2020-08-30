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Механизм монетизации "пакета малыша" заработает с сентября, - Минсоцполитики. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Механизм монетизации

В Украине с 1 сентября заработает новый механизм получения денежной компенсации одноразовой помощи "пакет малыша".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Министерства социальной политики.

"Теперь у родителей есть право выбирать, что для их малыша необходимо: нужна ли им одежда, если у них уже есть дети, особенно дети, которые имеют маленькую разницу в возрасте, или если у ребенка аллергия и ему не подходят средства, предусмотренные в натуральной форме пакета", - говорится в сообщении.

Согласно обнародованной инфографике, получить денежную компенсацию вместо одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" могут граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, у которых родился ребенок и которые вместе с ним на законных основаниях проживают на территории страны, являются его родителями, патронатными воспитателями, приемными родителями, родителями-воспитателями, опекунами (если родители отказались от новорожденного ребенка в роддоме (отделении), перинатальном, неонатальном центре) и обеспечивают надлежащие условия для ухода за ним и его воспитания.

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Кроме того, граждане, которые в 2020 году не получили "пакет малыша" в натуральном виде, могут обратиться за денежной компенсацией в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка.

Механизм монетизации пакета малыша заработает с сентября, - Минсоцполитики 01
Механизм монетизации пакета малыша заработает с сентября, - Минсоцполитики 02
Механизм монетизации пакета малыша заработает с сентября, - Минсоцполитики 03
Механизм монетизации пакета малыша заработает с сентября, - Минсоцполитики 04

Также читайте: Нардепы предлагают поддержать программу "Пакет малыша" при рождении ребенка, - "слуга народа" Кравчук

Напомним, "пакет малыша" - это детский набор из 25 необходимых товаров, в том числе подгузники, средства ухода, детская косметика и одежда. Получение "пакета" не влияет на получение денежной выплаты. Инициатива является пилотным проектом, поэтому набор товаров будет пересматриваться с учетом пожелания родителей. В Кабмине ранее планировали вручить до конца года 100 тысяч таких наборов.

29 июля Кабинет Министров принял постановление, согласно которому вместо пакета малыша роженицам будут выдавать социальную банковскую карточку с 5 тысячами гривен на счету.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+10
Знищили програму.
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31.08.2020 00:19
+10
В феврале родилась дочка. В роддоме нам выдали бэбибокс. Мы предполагали, что там все самое дешевое, но на удивление достаточно качественные вещи, игрушки, кремы, подгузники и т.п. Использовали 90% из набора, последние вещи - почти в 6 мес. Пакет реально сэкономил кучу времени, особенно с учётом того, что это наш первый ребенок. Мы вполне могли себе позволить обойтись без этой помощи, особенно учитывая стоммость родов - 1000$ + бонус врачам и анестезиологу, и 3000 грн "добровольной" помощи роддому. Но времени этот набор нам сэкономил порядочно и нервов тоже. Поэтому замену этого бокса на фантики считаю очередной зебильной тупостью
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31.08.2020 00:31
+8
Жесть. Зелебобики приводят страну к советским стандартам.
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31.08.2020 01:20
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Які довідки з Ватостополя? Ви чо?Механизм монетизации "пакета малыша" заработает с сентября, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 1386
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31.08.2020 00:01 Ответить
Такие же, как медицинские справки и ПЦР-тесты из ДНР для вьезда в Украину.

Для ЗЕленых это не вражеская территория.
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31.08.2020 00:11 Ответить
для Крыма и Димбассу это и замутили.... там же наш нарид....
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31.08.2020 08:21 Ответить
Знищили програму.
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31.08.2020 00:19 Ответить
Зелені слуги просто не закупили нову партію бебі-боксів і їх вже майже нема, тому тепер от видумують...
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31.08.2020 00:23 Ответить
На отримані гроші, батьки не зможуть купити ту кількість речей, яка була в бебі- боксі. Не вистачить.
Зробили разом.
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31.08.2020 00:29 Ответить
Батьки-зебіли, які зробили це разом - тепер нехай згадують про свій вибір, коли треба буде пропукати тугосерю, щоб зробив среньк-среньк... а на це теж треба гроші...
(бо там батьки і яжематері саме такого типу)

Механізм монетизації "пакета малюка" запрацює з вересня, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 9470
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31.08.2020 06:36 Ответить
с сентября 202эного года, может быть..
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31.08.2020 00:24 Ответить
В феврале родилась дочка. В роддоме нам выдали бэбибокс. Мы предполагали, что там все самое дешевое, но на удивление достаточно качественные вещи, игрушки, кремы, подгузники и т.п. Использовали 90% из набора, последние вещи - почти в 6 мес. Пакет реально сэкономил кучу времени, особенно с учётом того, что это наш первый ребенок. Мы вполне могли себе позволить обойтись без этой помощи, особенно учитывая стоммость родов - 1000$ + бонус врачам и анестезиологу, и 3000 грн "добровольной" помощи роддому. Но времени этот набор нам сэкономил порядочно и нервов тоже. Поэтому замену этого бокса на фантики считаю очередной зебильной тупостью
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31.08.2020 00:31 Ответить
я не зрозумiв - якi 1000$ ?? що за помошчь роддому 3000 грв ?? Це за все повинна платити мед.страховка !
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31.08.2020 08:17 Ответить
Це Україна, дєтка. Тут ніхто нікому нічого не повинен!
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31.08.2020 08:51 Ответить
Страховка...… Какая страховка????
Это Украина под властью тупых клоунов.
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31.08.2020 09:51 Ответить
Що там якісного? Половину викинули.
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31.08.2020 18:22 Ответить
Тебе перечислить по пунктам? Давай начнем с подгузников. У нас были Хаггисы, для твоего ребенка они не подошли?
Крем Бепантен чем плох?
Развивающий коврик не развил твоего ребенка?
"Человечки" из 100% хлопка тоже тебе не угодили? Давай конкретно по пунктам.
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01.09.2020 06:57 Ответить
З бебі боксу користувались дійсно шампун'ю Кря-кря за 80 грн, дійсно кремом за 60 і частково Хагіхсами. На пів пачки змінили на памперс.На гривнів 300 максимум. Що ще за коврик і "человєчкі" ? Про них взагалі вперше чую.Що це?
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03.09.2020 17:44 Ответить
Я не знаю, что Вам за бокс выдали. Мы получали в 7-м роддоме Киева. Коврик примерно такой:
Механізм монетизації "пакета малюка" запрацює з вересня, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 2647
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04.09.2020 19:56 Ответить
А еще у нас были Хаггисы и несколько "человечков" (странно, что Вы никогда не слышали это название - оно очень распространено) примерно такого вида:
Механізм монетизації "пакета малюка" запрацює з вересня, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 193
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04.09.2020 19:58 Ответить
Я уже не говорю про всякие там салфетки, термометры, мочалки и т..п - всего около 30 вещей.
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04.09.2020 20:00 Ответить
идиотство, была целевая программа, а теперь монетизация с неизвестными целями родителей. О моральной стороне в сие трудные времена можно только догадываться
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31.08.2020 00:35 Ответить
а что дупо-третьякова ляпнет по этому поводу??
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31.08.2020 00:45 Ответить
Как было раньше? Порядок действий:
1. Родить ребенка.
2. Забрать беби-бокс непосредственно в роддоме сразу после родов и расписаться в получении. как стало при "зеленой мрази "

1. Родить ребенка.
2. Поехать в Приват-банк открыть спецсчет.
3. Поехать в местный орган соц.защиты написать заявление и подать следующие документы:
- заявление с обозначением реквизитов спецсчета;
- копию свидетельства о рождении;
- копию документа про присвоение регистрационного номера карточки плательщика налогов;
- справку из роддома про неполучение "пакунка малюка" (ведь в некоторых роддомах они еще остались и их продолжают выдавать);
- для детей, находящихся в опеке копию решения РДА или исполкома местного совета;
- если заявление подается родителями не в бумажном, а в электронном виде, то перечень должен быть подтвержден фотокопиями документов.
4. Если документы подаются в электронной форме, то родители должны сначала получить сертификат электронной подписи.
5. После проверки пакета документов (это минимум 5 рабочих дней) принимается (или нет) решение о денежной компенсации.После чего орган местный соцзащиты один раз месяц (!!!) до 10 числа вносит данные в реестр получателей помощи.
7. Затем минсоц формирует общий реестр.
8. После чего в течении 7 рабочих дней минсоц перечисляет 5000 грн. в Приват-Банк.
9. После этого банк распределяет эти деньги согласно своих процедур.
10. После получения денег на спецкарточку поездить по уполномоченным розничным точкам, потратить время и деньги на транспорт, поиски всего необходимого и на очереди к кассам (вместо тщательно отобранного набора с международным ЮНОПС-овским контролем качества детских вещей)
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31.08.2020 00:51 Ответить
Браво! (сарказм)
Диджитализация и покращення!
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31.08.2020 01:06 Ответить
Жесть. Зелебобики приводят страну к советским стандартам.
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31.08.2020 01:20 Ответить
Дак это же добровольно, - берите бокс!
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31.08.2020 09:48 Ответить
их нету.....

ЗЕбобики просрали их - нет в бюджете денег.
Вот Клоун и придумал хрень.
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31.08.2020 09:53 Ответить
Может статью почитаешь для начала?
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01.09.2020 06:58 Ответить
А можно сразу бутылками водки по курсу супермаркетов.
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31.08.2020 09:25 Ответить
Было шикардос - родился манюня - получаешь бокс.

А теперь покращення от тупорылых ЗЕленых обезьян - беготня, чтобы получить эти 5000. Да и купить на эти деньги можно только в спец обозначенных магазинах..... А цены там завышены...…

ЗЕленое чмырье тупо мародерит на детках.....

Зебилы, спасибо вам за маленькое зеленое чмо!
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31.08.2020 09:57 Ответить
У меня аллергия...
Механізм монетизації "пакета малюка" запрацює з вересня, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 6734
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31.08.2020 13:52 Ответить
Де це і яким чином народження 1000 доларів ще й анастезіологу 3? 1600 гривнів і допобачення. Всі роди.
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31.08.2020 18:19 Ответить
Возможно в поселке тернопольской области все так и стоит. А в киевских роддомах 3 тыс. грн сдирают сразу "на ремонт провала". Врачам нужно дать, если не хочешь рисковать здорвьем жены и ребенка. Такса стандартная - 800-1000 баксов.
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01.09.2020 07:02 Ответить
м.Дніпро. Хто вам сказав за якісь такси? Викликали швидку,народила.Проплатив офіційні збори в сумі весь пологовий будинок 1600 разом з бананами в окрему палату. Якщо ви ьігвете не знаете куди гроші всунуть то звісно їх беруть.
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03.09.2020 17:13 Ответить
Моя жена рожала почти в 40 лет и врач с анестезиологом от нее буквально не отходили. Я прекрасно знаю какая нагрузка на медработников и какие у них зарплаты, так что считайте, что такие как я мотивируют врачей делать свою работу профессионально, не хуже, чем в клиниках Германии и Израиля. Когда от качества их работы зависит жизнь моего будущего ребенка и жены - я плачУ, и судя по всему, еще и за таких, как Вы.
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04.09.2020 20:06 Ответить
З ваших дописів зрозумів що з вас тією 1000 $ здерли до останнього що ви і вмісту бебібоксу з матрасиком- ганчірочкою з поролону були раді. Ну тож таке. Живі ,здорові? Радійте та зростайте.
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05.09.2020 22:26 Ответить
Пологові будинки і лікарняна система при них ,насемперед і в головному,це добре поставленний вид бізнесу. При якому вас ,як жертву, добре залякують(жінці майже 40 років,страшенні загрози..), чекають на вашу реакцію (загроза життю та здоров'ю жінки породіллі та дитини) та чекають логічного результату- рятувати. І ви готові, тисяча,дві,сорок... Кого як вдасться. Хто як трясеться.
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05.09.2020 22:10 Ответить
 
 