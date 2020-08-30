Механизм монетизации "пакета малыша" заработает с сентября, - Минсоцполитики. ИНФОГРАФИКА
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В Украине с 1 сентября заработает новый механизм получения денежной компенсации одноразовой помощи "пакет малыша".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Министерства социальной политики.
"Теперь у родителей есть право выбирать, что для их малыша необходимо: нужна ли им одежда, если у них уже есть дети, особенно дети, которые имеют маленькую разницу в возрасте, или если у ребенка аллергия и ему не подходят средства, предусмотренные в натуральной форме пакета", - говорится в сообщении.
Согласно обнародованной инфографике, получить денежную компенсацию вместо одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" могут граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, у которых родился ребенок и которые вместе с ним на законных основаниях проживают на территории страны, являются его родителями, патронатными воспитателями, приемными родителями, родителями-воспитателями, опекунами (если родители отказались от новорожденного ребенка в роддоме (отделении), перинатальном, неонатальном центре) и обеспечивают надлежащие условия для ухода за ним и его воспитания.
Кроме того, граждане, которые в 2020 году не получили "пакет малыша" в натуральном виде, могут обратиться за денежной компенсацией в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка.
Напомним, "пакет малыша" - это детский набор из 25 необходимых товаров, в том числе подгузники, средства ухода, детская косметика и одежда. Получение "пакета" не влияет на получение денежной выплаты. Инициатива является пилотным проектом, поэтому набор товаров будет пересматриваться с учетом пожелания родителей. В Кабмине ранее планировали вручить до конца года 100 тысяч таких наборов.
29 июля Кабинет Министров принял постановление, согласно которому вместо пакета малыша роженицам будут выдавать социальную банковскую карточку с 5 тысячами гривен на счету.
Пожалуйста, подождите...
Для ЗЕленых это не вражеская территория.
Зробили разом.
(бо там батьки і яжематері саме такого типу)
Это Украина под властью тупых клоунов.
Крем Бепантен чем плох?
Развивающий коврик не развил твоего ребенка?
"Человечки" из 100% хлопка тоже тебе не угодили? Давай конкретно по пунктам.
1. Родить ребенка.
2. Забрать беби-бокс непосредственно в роддоме сразу после родов и расписаться в получении. как стало при "зеленой мрази "
1. Родить ребенка.
2. Поехать в Приват-банк открыть спецсчет.
3. Поехать в местный орган соц.защиты написать заявление и подать следующие документы:
- заявление с обозначением реквизитов спецсчета;
- копию свидетельства о рождении;
- копию документа про присвоение регистрационного номера карточки плательщика налогов;
- справку из роддома про неполучение "пакунка малюка" (ведь в некоторых роддомах они еще остались и их продолжают выдавать);
- для детей, находящихся в опеке копию решения РДА или исполкома местного совета;
- если заявление подается родителями не в бумажном, а в электронном виде, то перечень должен быть подтвержден фотокопиями документов.
4. Если документы подаются в электронной форме, то родители должны сначала получить сертификат электронной подписи.
5. После проверки пакета документов (это минимум 5 рабочих дней) принимается (или нет) решение о денежной компенсации.После чего орган местный соцзащиты один раз месяц (!!!) до 10 числа вносит данные в реестр получателей помощи.
7. Затем минсоц формирует общий реестр.
8. После чего в течении 7 рабочих дней минсоц перечисляет 5000 грн. в Приват-Банк.
9. После этого банк распределяет эти деньги согласно своих процедур.
10. После получения денег на спецкарточку поездить по уполномоченным розничным точкам, потратить время и деньги на транспорт, поиски всего необходимого и на очереди к кассам (вместо тщательно отобранного набора с международным ЮНОПС-овским контролем качества детских вещей)
Диджитализация и покращення!
ЗЕбобики просрали их - нет в бюджете денег.
Вот Клоун и придумал хрень.
А теперь покращення от тупорылых ЗЕленых обезьян - беготня, чтобы получить эти 5000. Да и купить на эти деньги можно только в спец обозначенных магазинах..... А цены там завышены...…
ЗЕленое чмырье тупо мародерит на детках.....
Зебилы, спасибо вам за маленькое зеленое чмо!