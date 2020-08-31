Механізм монетизації "пакета малюка" запрацює з вересня, - Мінсоцполітики. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство
В Україні з 1 вересня запрацює новий механізм отримання грошової компенсації одноразової допомоги "пакет малюка".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міністерства соціальної політики.
"Відтепер у батьків є право обирати, що для їх малюка є необхідним: чи потрібен їм одяг, якщо в них вже є діти, особливо діти, які мають маленьку різницю у віці, або якщо дитина має алергію і їй не підходять засоби, передбачені у натуральній формі пакунку", - йдеться в повідомленні.
Згідно з оприлюдненою інфографікою, отримати грошову компенсацію замість одноразової натуральної допомоги "пакет малюка" можуть громадяни України, іноземці та особи без громадянства, у яких народилася дитина і які разом з ним на законних підставах проживають на території країни, є його батьками, патронатними вихователями, прийомними батьками, батьками-вихователями, опікунами (якщо батьки відмовилися від новонародженої дитини в пологовому будинку (відділенні), перинатальному, неонатальному центрі) і забезпечують належні умови для догляду за ним і його виховання.
Крім того, громадяни, які у 2020 році не отримали "пакет малюка" в натуральному вигляді, можуть звернутися за грошовою компенсацією протягом 12 місяців з дня народження дитини.
Нагадаємо, "пакет малюка" - це дитячий набір з 25 необхідних товарів, у тому числі підгузники, засоби догляду, дитяча косметика і одяг. Отримання "пакета" не впливає на отримання грошової виплати. Ініціатива є пілотним проєктом, тому набір товарів буде переглядатися з урахуванням побажання батьків. У Кабміні раніше планували вручити до кінця року 100 тисяч таких наборів.
29 липня Кабінет Міністрів прийняв постанову, згідно з яким замість пакета малюка породіллям будуть видавати соціальну банківську картку з 5 тисячами гривень на рахунку.
Будь ласка, зачекайте...
Для ЗЕленых это не вражеская территория.
Зробили разом.
(бо там батьки і яжематері саме такого типу)
Это Украина под властью тупых клоунов.
Крем Бепантен чем плох?
Развивающий коврик не развил твоего ребенка?
"Человечки" из 100% хлопка тоже тебе не угодили? Давай конкретно по пунктам.
1. Родить ребенка.
2. Забрать беби-бокс непосредственно в роддоме сразу после родов и расписаться в получении. как стало при "зеленой мрази "
1. Родить ребенка.
2. Поехать в Приват-банк открыть спецсчет.
3. Поехать в местный орган соц.защиты написать заявление и подать следующие документы:
- заявление с обозначением реквизитов спецсчета;
- копию свидетельства о рождении;
- копию документа про присвоение регистрационного номера карточки плательщика налогов;
- справку из роддома про неполучение "пакунка малюка" (ведь в некоторых роддомах они еще остались и их продолжают выдавать);
- для детей, находящихся в опеке копию решения РДА или исполкома местного совета;
- если заявление подается родителями не в бумажном, а в электронном виде, то перечень должен быть подтвержден фотокопиями документов.
4. Если документы подаются в электронной форме, то родители должны сначала получить сертификат электронной подписи.
5. После проверки пакета документов (это минимум 5 рабочих дней) принимается (или нет) решение о денежной компенсации.После чего орган местный соцзащиты один раз месяц (!!!) до 10 числа вносит данные в реестр получателей помощи.
7. Затем минсоц формирует общий реестр.
8. После чего в течении 7 рабочих дней минсоц перечисляет 5000 грн. в Приват-Банк.
9. После этого банк распределяет эти деньги согласно своих процедур.
10. После получения денег на спецкарточку поездить по уполномоченным розничным точкам, потратить время и деньги на транспорт, поиски всего необходимого и на очереди к кассам (вместо тщательно отобранного набора с международным ЮНОПС-овским контролем качества детских вещей)
Диджитализация и покращення!
ЗЕбобики просрали их - нет в бюджете денег.
Вот Клоун и придумал хрень.
А теперь покращення от тупорылых ЗЕленых обезьян - беготня, чтобы получить эти 5000. Да и купить на эти деньги можно только в спец обозначенных магазинах..... А цены там завышены...…
ЗЕленое чмырье тупо мародерит на детках.....
Зебилы, спасибо вам за маленькое зеленое чмо!