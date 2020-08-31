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Механізм монетизації "пакета малюка" запрацює з вересня, - Мінсоцполітики. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Механізм монетизації

В Україні з 1 вересня запрацює новий механізм отримання грошової компенсації одноразової допомоги "пакет малюка".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міністерства соціальної політики.

"Відтепер у батьків є право обирати, що для їх малюка є необхідним: чи потрібен їм одяг, якщо в них вже є діти, особливо діти, які мають маленьку різницю у віці, або якщо дитина має алергію і їй не підходять засоби, передбачені у натуральній формі пакунку", - йдеться в повідомленні.

Згідно з оприлюдненою інфографікою, отримати грошову компенсацію замість одноразової натуральної допомоги "пакет малюка" можуть громадяни України, іноземці та особи без громадянства, у яких народилася дитина і які разом з ним на законних підставах проживають на території країни, є його батьками, патронатними вихователями, прийомними батьками, батьками-вихователями, опікунами (якщо батьки відмовилися від новонародженої дитини в пологовому будинку (відділенні), перинатальному, неонатальному центрі) і забезпечують належні умови для догляду за ним і його виховання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепи пропонують підтримати програму "Пакунок малюка" під час народження дитини, - "слуга народу" Кравчук

Крім того, громадяни, які у 2020 році не отримали "пакет малюка" в натуральному вигляді, можуть звернутися за грошовою компенсацією протягом 12 місяців з дня народження дитини.

Механізм монетизації пакета малюка запрацює з вересня, - Мінсоцполітики 01
Механізм монетизації пакета малюка запрацює з вересня, - Мінсоцполітики 02
Механізм монетизації пакета малюка запрацює з вересня, - Мінсоцполітики 03
Механізм монетизації пакета малюка запрацює з вересня, - Мінсоцполітики 04

Нагадаємо, "пакет малюка" - це дитячий набір з 25 необхідних товарів, у тому числі підгузники, засоби догляду, дитяча косметика і одяг. Отримання "пакета" не впливає на отримання грошової виплати. Ініціатива є пілотним проєктом, тому набір товарів буде переглядатися з урахуванням побажання батьків. У Кабміні раніше планували вручити до кінця року 100 тисяч таких наборів.

29 липня Кабінет Міністрів прийняв постанову, згідно з яким замість пакета малюка породіллям будуть видавати соціальну банківську картку з 5 тисячами гривень на рахунку.
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Топ коментарі
+10
Знищили програму.
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31.08.2020 00:19
+10
В феврале родилась дочка. В роддоме нам выдали бэбибокс. Мы предполагали, что там все самое дешевое, но на удивление достаточно качественные вещи, игрушки, кремы, подгузники и т.п. Использовали 90% из набора, последние вещи - почти в 6 мес. Пакет реально сэкономил кучу времени, особенно с учётом того, что это наш первый ребенок. Мы вполне могли себе позволить обойтись без этой помощи, особенно учитывая стоммость родов - 1000$ + бонус врачам и анестезиологу, и 3000 грн "добровольной" помощи роддому. Но времени этот набор нам сэкономил порядочно и нервов тоже. Поэтому замену этого бокса на фантики считаю очередной зебильной тупостью
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31.08.2020 00:31
+8
Жесть. Зелебобики приводят страну к советским стандартам.
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31.08.2020 01:20
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Які довідки з Ватостополя? Ви чо?Механизм монетизации "пакета малыша" заработает с сентября, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 1386
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31.08.2020 00:01 Відповісти
Такие же, как медицинские справки и ПЦР-тесты из ДНР для вьезда в Украину.

Для ЗЕленых это не вражеская территория.
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31.08.2020 00:11 Відповісти
для Крыма и Димбассу это и замутили.... там же наш нарид....
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31.08.2020 08:21 Відповісти
Знищили програму.
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31.08.2020 00:19 Відповісти
Зелені слуги просто не закупили нову партію бебі-боксів і їх вже майже нема, тому тепер от видумують...
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31.08.2020 00:23 Відповісти
На отримані гроші, батьки не зможуть купити ту кількість речей, яка була в бебі- боксі. Не вистачить.
Зробили разом.
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31.08.2020 00:29 Відповісти
Батьки-зебіли, які зробили це разом - тепер нехай згадують про свій вибір, коли треба буде пропукати тугосерю, щоб зробив среньк-среньк... а на це теж треба гроші...
(бо там батьки і яжематері саме такого типу)

Механізм монетизації "пакета малюка" запрацює з вересня, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 9470
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31.08.2020 06:36 Відповісти
с сентября 202эного года, может быть..
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31.08.2020 00:24 Відповісти
В феврале родилась дочка. В роддоме нам выдали бэбибокс. Мы предполагали, что там все самое дешевое, но на удивление достаточно качественные вещи, игрушки, кремы, подгузники и т.п. Использовали 90% из набора, последние вещи - почти в 6 мес. Пакет реально сэкономил кучу времени, особенно с учётом того, что это наш первый ребенок. Мы вполне могли себе позволить обойтись без этой помощи, особенно учитывая стоммость родов - 1000$ + бонус врачам и анестезиологу, и 3000 грн "добровольной" помощи роддому. Но времени этот набор нам сэкономил порядочно и нервов тоже. Поэтому замену этого бокса на фантики считаю очередной зебильной тупостью
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31.08.2020 00:31 Відповісти
я не зрозумiв - якi 1000$ ?? що за помошчь роддому 3000 грв ?? Це за все повинна платити мед.страховка !
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31.08.2020 08:17 Відповісти
Це Україна, дєтка. Тут ніхто нікому нічого не повинен!
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31.08.2020 08:51 Відповісти
Страховка...… Какая страховка????
Это Украина под властью тупых клоунов.
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31.08.2020 09:51 Відповісти
Що там якісного? Половину викинули.
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31.08.2020 18:22 Відповісти
Тебе перечислить по пунктам? Давай начнем с подгузников. У нас были Хаггисы, для твоего ребенка они не подошли?
Крем Бепантен чем плох?
Развивающий коврик не развил твоего ребенка?
"Человечки" из 100% хлопка тоже тебе не угодили? Давай конкретно по пунктам.
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01.09.2020 06:57 Відповісти
З бебі боксу користувались дійсно шампун'ю Кря-кря за 80 грн, дійсно кремом за 60 і частково Хагіхсами. На пів пачки змінили на памперс.На гривнів 300 максимум. Що ще за коврик і "человєчкі" ? Про них взагалі вперше чую.Що це?
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03.09.2020 17:44 Відповісти
Я не знаю, что Вам за бокс выдали. Мы получали в 7-м роддоме Киева. Коврик примерно такой:
Механізм монетизації "пакета малюка" запрацює з вересня, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 2647
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04.09.2020 19:56 Відповісти
А еще у нас были Хаггисы и несколько "человечков" (странно, что Вы никогда не слышали это название - оно очень распространено) примерно такого вида:
Механізм монетизації "пакета малюка" запрацює з вересня, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 193
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04.09.2020 19:58 Відповісти
Я уже не говорю про всякие там салфетки, термометры, мочалки и т..п - всего около 30 вещей.
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04.09.2020 20:00 Відповісти
идиотство, была целевая программа, а теперь монетизация с неизвестными целями родителей. О моральной стороне в сие трудные времена можно только догадываться
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31.08.2020 00:35 Відповісти
а что дупо-третьякова ляпнет по этому поводу??
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31.08.2020 00:45 Відповісти
Как было раньше? Порядок действий:
1. Родить ребенка.
2. Забрать беби-бокс непосредственно в роддоме сразу после родов и расписаться в получении. как стало при "зеленой мрази "

1. Родить ребенка.
2. Поехать в Приват-банк открыть спецсчет.
3. Поехать в местный орган соц.защиты написать заявление и подать следующие документы:
- заявление с обозначением реквизитов спецсчета;
- копию свидетельства о рождении;
- копию документа про присвоение регистрационного номера карточки плательщика налогов;
- справку из роддома про неполучение "пакунка малюка" (ведь в некоторых роддомах они еще остались и их продолжают выдавать);
- для детей, находящихся в опеке копию решения РДА или исполкома местного совета;
- если заявление подается родителями не в бумажном, а в электронном виде, то перечень должен быть подтвержден фотокопиями документов.
4. Если документы подаются в электронной форме, то родители должны сначала получить сертификат электронной подписи.
5. После проверки пакета документов (это минимум 5 рабочих дней) принимается (или нет) решение о денежной компенсации.После чего орган местный соцзащиты один раз месяц (!!!) до 10 числа вносит данные в реестр получателей помощи.
7. Затем минсоц формирует общий реестр.
8. После чего в течении 7 рабочих дней минсоц перечисляет 5000 грн. в Приват-Банк.
9. После этого банк распределяет эти деньги согласно своих процедур.
10. После получения денег на спецкарточку поездить по уполномоченным розничным точкам, потратить время и деньги на транспорт, поиски всего необходимого и на очереди к кассам (вместо тщательно отобранного набора с международным ЮНОПС-овским контролем качества детских вещей)
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31.08.2020 00:51 Відповісти
Браво! (сарказм)
Диджитализация и покращення!
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31.08.2020 01:06 Відповісти
Жесть. Зелебобики приводят страну к советским стандартам.
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31.08.2020 01:20 Відповісти
Дак это же добровольно, - берите бокс!
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31.08.2020 09:48 Відповісти
их нету.....

ЗЕбобики просрали их - нет в бюджете денег.
Вот Клоун и придумал хрень.
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31.08.2020 09:53 Відповісти
Может статью почитаешь для начала?
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01.09.2020 06:58 Відповісти
А можно сразу бутылками водки по курсу супермаркетов.
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31.08.2020 09:25 Відповісти
Было шикардос - родился манюня - получаешь бокс.

А теперь покращення от тупорылых ЗЕленых обезьян - беготня, чтобы получить эти 5000. Да и купить на эти деньги можно только в спец обозначенных магазинах..... А цены там завышены...…

ЗЕленое чмырье тупо мародерит на детках.....

Зебилы, спасибо вам за маленькое зеленое чмо!
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31.08.2020 09:57 Відповісти
У меня аллергия...
Механізм монетизації "пакета малюка" запрацює з вересня, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 6734
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31.08.2020 13:52 Відповісти
Де це і яким чином народження 1000 доларів ще й анастезіологу 3? 1600 гривнів і допобачення. Всі роди.
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31.08.2020 18:19 Відповісти
Возможно в поселке тернопольской области все так и стоит. А в киевских роддомах 3 тыс. грн сдирают сразу "на ремонт провала". Врачам нужно дать, если не хочешь рисковать здорвьем жены и ребенка. Такса стандартная - 800-1000 баксов.
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01.09.2020 07:02 Відповісти
м.Дніпро. Хто вам сказав за якісь такси? Викликали швидку,народила.Проплатив офіційні збори в сумі весь пологовий будинок 1600 разом з бананами в окрему палату. Якщо ви ьігвете не знаете куди гроші всунуть то звісно їх беруть.
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03.09.2020 17:13 Відповісти
Моя жена рожала почти в 40 лет и врач с анестезиологом от нее буквально не отходили. Я прекрасно знаю какая нагрузка на медработников и какие у них зарплаты, так что считайте, что такие как я мотивируют врачей делать свою работу профессионально, не хуже, чем в клиниках Германии и Израиля. Когда от качества их работы зависит жизнь моего будущего ребенка и жены - я плачУ, и судя по всему, еще и за таких, как Вы.
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04.09.2020 20:06 Відповісти
З ваших дописів зрозумів що з вас тією 1000 $ здерли до останнього що ви і вмісту бебібоксу з матрасиком- ганчірочкою з поролону були раді. Ну тож таке. Живі ,здорові? Радійте та зростайте.
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05.09.2020 22:26 Відповісти
Пологові будинки і лікарняна система при них ,насемперед і в головному,це добре поставленний вид бізнесу. При якому вас ,як жертву, добре залякують(жінці майже 40 років,страшенні загрози..), чекають на вашу реакцію (загроза життю та здоров'ю жінки породіллі та дитини) та чекають логічного результату- рятувати. І ви готові, тисяча,дві,сорок... Кого як вдасться. Хто як трясеться.
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05.09.2020 22:10 Відповісти
 
 