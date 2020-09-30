Рада одобрила возвращение выдачи "пакета малыша"

Верховная Рада приняла проект закона №3006а о внесении изменений в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми" относительно предоставления при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи "пакет малыша".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что законопроект поддержали 264 нардепа.

Проект закона призван вернуть "пакету малыша" натуральную форму - родителям в не более чем 30-дневный срок с момента рождения ребенка будет предоставляться набор товаров первой необходимости на бесплатной основе.

Напомним, "пакет малыша" - это детский набор из 25 необходимых товаров, в том числе подгузники, средства ухода, детская косметика и одежда. Получение "пакета" не влияет на получение денежной выплаты. Инициатива является пилотным проектом, поэтому набор товаров будет пересматриваться с учетом пожелания родителей. В Кабмине ранее планировали вручить до конца года 100 тысяч таких наборов.

29 июля Кабинет Министров принял постановление, согласно которому вместо пакета малыша роженицам будут выдавать социальную банковскую карточку с 5 тысячами гривен на счету.

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