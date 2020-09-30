Рада одобрила возвращение выдачи "пакета малыша"
Верховная Рада приняла проект закона №3006а о внесении изменений в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми" относительно предоставления при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи "пакет малыша".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что законопроект поддержали 264 нардепа.
Проект закона призван вернуть "пакету малыша" натуральную форму - родителям в не более чем 30-дневный срок с момента рождения ребенка будет предоставляться набор товаров первой необходимости на бесплатной основе.
Напомним, "пакет малыша" - это детский набор из 25 необходимых товаров, в том числе подгузники, средства ухода, детская косметика и одежда. Получение "пакета" не влияет на получение денежной выплаты. Инициатива является пилотным проектом, поэтому набор товаров будет пересматриваться с учетом пожелания родителей. В Кабмине ранее планировали вручить до конца года 100 тысяч таких наборов.
29 июля Кабинет Министров принял постановление, согласно которому вместо пакета малыша роженицам будут выдавать социальную банковскую карточку с 5 тысячами гривен на счету.
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Деятелеи на рояле хером игратели блин.
Забрали пакет малыша, введенный попередниками, получили нагоняй от международных организаций, вернули назад.
Херои!
И по сравнению с зеленым дерьмом мы не просто жили, а купались в шоколаде с "птичьим молоком" и карамелью. Все познается в сравнении. А теперь любители зеленого дерьма - смачного вам. И не сильно обляпайтесь.
- Що робила паршива?
- Порола і шила.
https://censor.net/ru/user/46186
Зачёт, хоть что то в этой стране делается для простого народа!
https://censor.net/ru/comments/locate/3221970/019214b5-f85f-712f-928f-a9c454fe0015
сидит обезьяна на берегу реки, солит бананы и выкидает их в реку:
- Обезьяна, а что ты делаешь ?..
- Не видишь, бананы солю.
- А зачем ты их в реку выкидываешь ?
- А на хера они мене соленые нужны ?!
Перегавняли все...
Тепер тре все знов налагоджувати але вже через «свої» фірми???