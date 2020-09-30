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Рада одобрила возвращение выдачи "пакета малыша"

Рада одобрила возвращение выдачи

Верховная Рада приняла проект закона №3006а о внесении изменений в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми" относительно предоставления при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи "пакет малыша".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что законопроект поддержали 264 нардепа.

Проект закона призван вернуть "пакету малыша" натуральную форму - родителям в не более чем 30-дневный срок с момента рождения ребенка будет предоставляться набор товаров первой необходимости на бесплатной основе.

Напомним, "пакет малыша" - это детский набор из 25 необходимых товаров, в том числе подгузники, средства ухода, детская косметика и одежда. Получение "пакета" не влияет на получение денежной выплаты. Инициатива является пилотным проектом, поэтому набор товаров будет пересматриваться с учетом пожелания родителей. В Кабмине ранее планировали вручить до конца года 100 тысяч таких наборов.

29 июля Кабинет Министров принял постановление, согласно которому вместо пакета малыша роженицам будут выдавать социальную банковскую карточку с 5 тысячами гривен на счету.

Читайте: Механизм монетизации "пакета малыша" заработает с сентября, - Минсоцполитики. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

ВР (29273) помощь (7863) новорожденные (72)


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Топ комментарии
+24
Рада одобрила возвращение выдачи "пакета малыша" - Цензор.НЕТ 8050
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30.09.2020 11:12
+23
зеленожопые обезьяны! А зачем вы его отменяли пару месяцев назад?
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30.09.2020 11:16
+21
Імітація кипучої діяльності від зебілів. Спочатку самі відменили, потім самі повернули...
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30.09.2020 11:11
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Імітація кипучої діяльності від зебілів. Спочатку самі відменили, потім самі повернули...
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30.09.2020 11:11 Ответить
Рада одобрила возвращение выдачи "пакета малыша" - Цензор.НЕТ 8050
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30.09.2020 11:12 Ответить
Зачёт, хоть что то в этой стране делается для простого народа!
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30.09.2020 11:11 Ответить
Рада одобрила возвращение выдачи "пакета малыша" - Цензор.НЕТ 8308
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30.09.2020 11:13 Ответить
погугли анегдот, ключевые фразы купи козу продай козу.
Деятелеи на рояле хером игратели блин.
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30.09.2020 11:15 Ответить
Что же зеленые сделали?
Забрали пакет малыша, введенный попередниками, получили нагоняй от международных организаций, вернули назад.
Херои!
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30.09.2020 11:15 Ответить
А как там поживает главный доктор зедебилов раду -хуцкий? Инициатор отмены вместе с работником ************ плантаций ахрамания? Они же блеяли ,что это пережиток прошлой власти и мы будем выдавать каждой роженице по мерседесу! Передумали,решили копить на самолеты?
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30.09.2020 12:26 Ответить
Чим заважав "пакет малюка" зеленій владі? Нахріна його відміняли? Щоб повернути і видати за перемогу?
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30.09.2020 11:20 Ответить
вони так працюють, думаю якщо порівняти пакети до і після, то можна побачити на чому вони "прибарахлились для внуков".
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30.09.2020 11:54 Ответить
Рада схвалила повернення видачі "пакунку малюка" - Цензор.НЕТ 3550
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30.09.2020 11:57 Ответить
Выбрав клоуна главарем ,что должно быть? Цирк! Главное хуже не будет,однако это только 1 годи 7 месяцев ,так что все только начинается,у этого зедебильного колодца дна нет.
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30.09.2020 12:31 Ответить
Выбрав кондитера главарем, не в шоколаде жили..... Почему?
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30.09.2020 13:00 Ответить
И даже миллион голосующих зеленых мух не убедят меня, что зеленое дерьмо лучше и вкуснее шоколада. Где-то так.
И по сравнению с зеленым дерьмом мы не просто жили, а купались в шоколаде с "птичьим молоком" и карамелью. Все познается в сравнении. А теперь любители зеленого дерьма - смачного вам. И не сильно обляпайтесь.
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30.09.2020 13:52 Ответить
не бреши! в шыколаде!
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30.09.2020 15:12 Ответить
у зелёных на очереди "геройское" введение ценообразования "Роттердам+"
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30.09.2020 12:18 Ответить
зеленожопые обезьяны! А зачем вы его отменяли пару месяцев назад?
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30.09.2020 11:16 Ответить
А щоб зараз, перед виборами під фанфари повернути! Те що вони самі, ці ідіоти зелені, то відмінили, вони вже самі забули, а тут вони всі такі благодійники, пілять...
- Що робила паршива?
- Порола і шила.
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30.09.2020 11:20 Ответить
Ось цей допис вгорі як раз підтверджує ваші слова
Рада схвалила повернення видачі "пакунку малюка" - Цензор.НЕТ 585 https://censor.net/ru/user/46186

Зачёт, хоть что то в этой стране делается для простого народа!
https://censor.net/ru/comments/locate/3221970/019214b5-f85f-712f-928f-a9c454fe0015
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30.09.2020 11:42 Ответить
потому-что они обезьяны, как в том анекдоте.
сидит обезьяна на берегу реки, солит бананы и выкидает их в реку:
- Обезьяна, а что ты делаешь ?..
- Не видишь, бананы солю.
- А зачем ты их в реку выкидываешь ?
- А на хера они мене соленые нужны ?!
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30.09.2020 12:10 Ответить
Розумієте? Ця гниль подає "бебібокс", який вона ВІДМІНИЛА пару місяців тому, як пілотний проект! Розумієте! Ніби це вони самі запропонували! Немає слів... Залишилось бажання ідти вже на майдан і викинути цю наволоч з України.
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30.09.2020 11:29 Ответить
Як людині зробити добре?- Спочатку зробити погано. Потім повернути те, що було. Профіт.
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30.09.2020 11:36 Ответить
не факт що там те саме що було, думаю чогось не вистачатиме...
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30.09.2020 11:55 Ответить
моя внученька, уже вырастит из подгузников предлагаемые - в пакете. И нах нах оно вже буде потрібним ????
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30.09.2020 11:40 Ответить
Порох і його партія - єдина надія позбутися цього ганебного балагану фріків і колаборантів.
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30.09.2020 11:49 Ответить
Вот это достижение - вернули то, что перед этим похерили.
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30.09.2020 12:10 Ответить
трудятся скоморохи, то отменят, то вернут, то объединят министерства, то разъединят, а бабло капает за счет овец.
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30.09.2020 12:45 Ответить
Вже все працювало, налагоджено, підприємці мали гарантоване замовлення...
Перегавняли все...
Тепер тре все знов налагоджувати але вже через «свої» фірми???
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30.09.2020 13:37 Ответить
Мудаки имитируют бурную деятельность. Одни отменяют, другие возвращают.
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30.09.2020 13:51 Ответить
оказалось зеля надурил зэбилов ,он не играл на пианине, а он на ней анонировал
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30.09.2020 15:17 Ответить
 
 