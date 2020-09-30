Рада схвалила повернення видачі "пакунку малюка"
Верховна Рада ухвалила проєкт закону №3006а про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо надання під час народження дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначається, що законопроєкт підтримали 264 нардепи.
Проєкт закону покликаний повернути "пакунку малюка" натуральну форму - батькам у не більше ніж 30-денний термін з моменту народження дитини надаватиметься набір товарів першої необхідності на безкоштовній основі.
Нагадаємо, "покунок малюка" - це дитячий набір із 25 необхідних товарів, серед яких підгузки, засоби догляду, дитяча косметика і одяг. Отримання "пакунку" не впливає на отримання грошової виплати. Ініціатива є пілотним проєктом, тому набір товарів буде переглядатися з урахуванням побажання батьків. У Кабміні раніше планували вручити до кінця року 100 тисяч таких наборів.
29 липня Кабінет Міністрів ухвалив постанову, згідно з якою замість пакунку малюка породіллям видаватимуть соціальну банківську картку із 5 тисячами гривень на рахунку.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Деятелеи на рояле хером игратели блин.
Забрали пакет малыша, введенный попередниками, получили нагоняй от международных организаций, вернули назад.
Херои!
И по сравнению с зеленым дерьмом мы не просто жили, а купались в шоколаде с "птичьим молоком" и карамелью. Все познается в сравнении. А теперь любители зеленого дерьма - смачного вам. И не сильно обляпайтесь.
- Що робила паршива?
- Порола і шила.
https://censor.net/ru/user/46186
Зачёт, хоть что то в этой стране делается для простого народа!
https://censor.net/ru/comments/locate/3221970/019214b5-f85f-712f-928f-a9c454fe0015
сидит обезьяна на берегу реки, солит бананы и выкидает их в реку:
- Обезьяна, а что ты делаешь ?..
- Не видишь, бананы солю.
- А зачем ты их в реку выкидываешь ?
- А на хера они мене соленые нужны ?!
Перегавняли все...
Тепер тре все знов налагоджувати але вже через «свої» фірми???