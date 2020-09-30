Рада схвалила повернення видачі "пакунку малюка"

Верховна Рада ухвалила проєкт закону №3006а про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо надання під час народження дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що законопроєкт підтримали 264 нардепи.

Проєкт закону покликаний повернути "пакунку малюка" натуральну форму - батькам у не більше ніж 30-денний термін з моменту народження дитини надаватиметься набір товарів першої необхідності на безкоштовній основі.

Нагадаємо, "покунок малюка" - це дитячий набір із 25 необхідних товарів, серед яких підгузки, засоби догляду, дитяча косметика і одяг. Отримання "пакунку" не впливає на отримання грошової виплати. Ініціатива є пілотним проєктом, тому набір товарів буде переглядатися з урахуванням побажання батьків. У Кабміні раніше планували вручити до кінця року 100 тисяч таких наборів.

29 липня Кабінет Міністрів ухвалив постанову, згідно з якою замість пакунку малюка породіллям видаватимуть соціальну банківську картку із 5 тисячами гривень на рахунку.

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