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Рада схвалила повернення видачі "пакунку малюка"

Рада схвалила повернення видачі

Верховна Рада ухвалила проєкт закону №3006а про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо надання під час народження дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що законопроєкт підтримали 264 нардепи.

Проєкт закону покликаний повернути "пакунку малюка" натуральну форму - батькам у не більше ніж 30-денний термін з моменту народження дитини надаватиметься набір товарів першої необхідності на безкоштовній основі.

Нагадаємо, "покунок малюка" - це дитячий набір із 25 необхідних товарів, серед яких підгузки, засоби догляду, дитяча косметика і одяг. Отримання "пакунку" не впливає на отримання грошової виплати. Ініціатива є пілотним проєктом, тому набір товарів буде переглядатися з урахуванням побажання батьків. У Кабміні раніше планували вручити до кінця року 100 тисяч таких наборів.

29 липня Кабінет Міністрів ухвалив постанову, згідно з якою замість пакунку малюка породіллям видаватимуть соціальну банківську картку із 5 тисячами гривень на рахунку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Механізм монетизації "пакета малюка" запрацює з вересня, - Мінсоцполітики. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

ВР (15027) допомога (8430) немовлята (60)


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Топ коментарі
+24
Рада одобрила возвращение выдачи "пакета малыша" - Цензор.НЕТ 8050
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30.09.2020 11:12
+23
зеленожопые обезьяны! А зачем вы его отменяли пару месяцев назад?
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30.09.2020 11:16
+21
Імітація кипучої діяльності від зебілів. Спочатку самі відменили, потім самі повернули...
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30.09.2020 11:11
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Імітація кипучої діяльності від зебілів. Спочатку самі відменили, потім самі повернули...
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30.09.2020 11:11 Відповісти
Рада одобрила возвращение выдачи "пакета малыша" - Цензор.НЕТ 8050
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30.09.2020 11:12 Відповісти
Зачёт, хоть что то в этой стране делается для простого народа!
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30.09.2020 11:11 Відповісти
Рада одобрила возвращение выдачи "пакета малыша" - Цензор.НЕТ 8308
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30.09.2020 11:13 Відповісти
погугли анегдот, ключевые фразы купи козу продай козу.
Деятелеи на рояле хером игратели блин.
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30.09.2020 11:15 Відповісти
Что же зеленые сделали?
Забрали пакет малыша, введенный попередниками, получили нагоняй от международных организаций, вернули назад.
Херои!
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30.09.2020 11:15 Відповісти
А как там поживает главный доктор зедебилов раду -хуцкий? Инициатор отмены вместе с работником ************ плантаций ахрамания? Они же блеяли ,что это пережиток прошлой власти и мы будем выдавать каждой роженице по мерседесу! Передумали,решили копить на самолеты?
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30.09.2020 12:26 Відповісти
Чим заважав "пакет малюка" зеленій владі? Нахріна його відміняли? Щоб повернути і видати за перемогу?
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30.09.2020 11:20 Відповісти
вони так працюють, думаю якщо порівняти пакети до і після, то можна побачити на чому вони "прибарахлились для внуков".
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30.09.2020 11:54 Відповісти
Рада схвалила повернення видачі "пакунку малюка" - Цензор.НЕТ 3550
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30.09.2020 11:57 Відповісти
Выбрав клоуна главарем ,что должно быть? Цирк! Главное хуже не будет,однако это только 1 годи 7 месяцев ,так что все только начинается,у этого зедебильного колодца дна нет.
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30.09.2020 12:31 Відповісти
Выбрав кондитера главарем, не в шоколаде жили..... Почему?
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30.09.2020 13:00 Відповісти
И даже миллион голосующих зеленых мух не убедят меня, что зеленое дерьмо лучше и вкуснее шоколада. Где-то так.
И по сравнению с зеленым дерьмом мы не просто жили, а купались в шоколаде с "птичьим молоком" и карамелью. Все познается в сравнении. А теперь любители зеленого дерьма - смачного вам. И не сильно обляпайтесь.
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30.09.2020 13:52 Відповісти
не бреши! в шыколаде!
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30.09.2020 15:12 Відповісти
у зелёных на очереди "геройское" введение ценообразования "Роттердам+"
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30.09.2020 12:18 Відповісти
зеленожопые обезьяны! А зачем вы его отменяли пару месяцев назад?
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30.09.2020 11:16 Відповісти
А щоб зараз, перед виборами під фанфари повернути! Те що вони самі, ці ідіоти зелені, то відмінили, вони вже самі забули, а тут вони всі такі благодійники, пілять...
- Що робила паршива?
- Порола і шила.
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30.09.2020 11:20 Відповісти
Ось цей допис вгорі як раз підтверджує ваші слова
Рада схвалила повернення видачі "пакунку малюка" - Цензор.НЕТ 585 https://censor.net/ru/user/46186

Зачёт, хоть что то в этой стране делается для простого народа!
https://censor.net/ru/comments/locate/3221970/019214b5-f85f-712f-928f-a9c454fe0015
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30.09.2020 11:42 Відповісти
потому-что они обезьяны, как в том анекдоте.
сидит обезьяна на берегу реки, солит бананы и выкидает их в реку:
- Обезьяна, а что ты делаешь ?..
- Не видишь, бананы солю.
- А зачем ты их в реку выкидываешь ?
- А на хера они мене соленые нужны ?!
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30.09.2020 12:10 Відповісти
Розумієте? Ця гниль подає "бебібокс", який вона ВІДМІНИЛА пару місяців тому, як пілотний проект! Розумієте! Ніби це вони самі запропонували! Немає слів... Залишилось бажання ідти вже на майдан і викинути цю наволоч з України.
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30.09.2020 11:29 Відповісти
Як людині зробити добре?- Спочатку зробити погано. Потім повернути те, що було. Профіт.
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30.09.2020 11:36 Відповісти
не факт що там те саме що було, думаю чогось не вистачатиме...
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30.09.2020 11:55 Відповісти
моя внученька, уже вырастит из подгузников предлагаемые - в пакете. И нах нах оно вже буде потрібним ????
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30.09.2020 11:40 Відповісти
Порох і його партія - єдина надія позбутися цього ганебного балагану фріків і колаборантів.
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30.09.2020 11:49 Відповісти
Вот это достижение - вернули то, что перед этим похерили.
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30.09.2020 12:10 Відповісти
трудятся скоморохи, то отменят, то вернут, то объединят министерства, то разъединят, а бабло капает за счет овец.
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30.09.2020 12:45 Відповісти
Вже все працювало, налагоджено, підприємці мали гарантоване замовлення...
Перегавняли все...
Тепер тре все знов налагоджувати але вже через «свої» фірми???
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30.09.2020 13:37 Відповісти
Мудаки имитируют бурную деятельность. Одни отменяют, другие возвращают.
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30.09.2020 13:51 Відповісти
оказалось зеля надурил зэбилов ,он не играл на пианине, а он на ней анонировал
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30.09.2020 15:17 Відповісти
 
 