Рада пропонує повернути видачу "пакунку малюка"
Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №3006а про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка".
Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосували 316 народних депутатів.
Як зазначено в пояснювальній записці до законопроєкту, ним пропонується внесення доповнень до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо правової визначеності надання одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка".
Нагадаємо, "пакунок малюка" - це дитячий набір з 25 необхідних товарів, в тому числі підгузники, засоби догляду, дитяча косметика і одяг. Отримання "пакунку" не впливає на отримання грошової виплати. Ініціатива є пілотним проєктом, тому набір товарів буде переглядатися з урахуванням побажання батьків. У Кабміні раніше планували вручити до кінця року 100 тисяч таких наборів.
29 липня Кабінет Міністрів прийняв постанову, згідно з якою замість пакунку малюка породіллям будуть видавати соціальну банківську картку з 5 тисячами гривень на рахунку.
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А теперь, когда всего через ГОД страна стала лететь под откос - со скрипом и стоном, возвращают назад.
Скоро Ротердам+ и Супрун вернут?
КИЇВ, ЧЕТВЕР 16 ЛИПНЯ 2020 12:15
https://daily.rbc.ua/ukr/show/rotterdam-vozvrashchaetsya-pochemu-ugolnaya-1594890520.html
и так 42 раза. отменили утвердили
Шо?