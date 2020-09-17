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Рада предлагает вернуть выдачу "пакета малыша"

Рада предлагает вернуть выдачу

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №3006а о внесении изменений в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми" относительно предоставления при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи "пакет малыша".

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосовали 316 народных депутатов.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, им предлагается внесение дополнений в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми" относительно правовой определенности предоставления единовременной натуральной помощи "пакет малыша".

Напомним, "пакет малыша" - это детский набор из 25 необходимых товаров, в том числе подгузники, средства ухода, детская косметика и одежда. Получение "пакета" не влияет на получение денежной выплаты. Инициатива является пилотным проектом, поэтому набор товаров будет пересматриваться с учетом пожелания родителей. В Кабмине ранее планировали вручить до конца года 100 тысяч таких наборов.

29 июля Кабинет Министров принял постановление, согласно которому вместо пакета малыша роженицам будут выдавать социальную банковскую карточку с 5 тысячами гривен на счету.

Также читайте: Механизм монетизации "пакета малыша" заработает с сентября, - Минсоцполитики. ИНФОГРАФИКА

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Топ комментарии
+10
Ну что еще ждать от стада баранов с дипломом трускавецких курсов. Так и будут голосовать оставшееся время. Сначала принимать идиотские законы по сигналу из ..ОПы, потом так же дружно голосовать за обратное. Им нельзя сидеть. Ягодичная мышца, которой они думают сдавливается и окончательно теряет даже жалкие способности. Пора принимать закон и выносить стулья из зала Рады.
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17.09.2020 14:31
+4
дайте ему пакет
Рада предлагает вернуть выдачу "пакета малыша" - Цензор.НЕТ 5232
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17.09.2020 14:27
+4
Вернули.... Амстердам+. А Супрун с идиотами работать не будет.
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17.09.2020 14:34
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єто типа как с дорогами. Открывают то шо построили при Порохе)
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17.09.2020 14:23 Ответить
детскую одежду бу в отличном состоянии, еще недавно легко продаваемую, приходится просто выбрасывать - а причина -- детей рожают катастрофически меньше даже к уровню 15-16-17 годов.Такие вот классные презы, такие классные законы и такое "улучшениеЖизни"Б-л-я,геноцидные времена!!! Спасайте людей, срочно поднимайте цены на газ, соляру, воду и воздух!!а то жизть все лучче и лучче!
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17.09.2020 14:56 Ответить
Зеленскицй предлагает заместо пакета малыша давать пакет анаша!
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17.09.2020 14:23 Ответить
Сломать для того, чтобы потом попытаться починить. Эти дауны уже 2 года так "работают"
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17.09.2020 14:25 Ответить
дайте ему пакет
Рада предлагает вернуть выдачу "пакета малыша" - Цензор.НЕТ 5232
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17.09.2020 14:27 Ответить
скоро ж Мендельша "байстрюка" родит
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17.09.2020 14:45 Ответить
носяться з тим пакетом як дурень з милом..
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17.09.2020 14:28 Ответить
Пришли ДЫБИЛЫ избранные ДЫБИЛАМИ и без разбирательств РУБАНУЛИ "С ПЛЕЧА" по всем реформам "попередників-мародеров".
А теперь, когда всего через ГОД страна стала лететь под откос - со скрипом и стоном, возвращают назад.
Скоро Ротердам+ и Супрун вернут?
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17.09.2020 14:30 Ответить
Вернули.... Амстердам+. А Супрун с идиотами работать не будет.
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17.09.2020 14:34 Ответить
"Роттердам+" повертається: чому вугільна формула виявилася ефективною

КИЇВ, ЧЕТВЕР 16 ЛИПНЯ 2020 12:15

https://daily.rbc.ua/ukr/show/rotterdam-vozvrashchaetsya-pochemu-ugolnaya-1594890520.html
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17.09.2020 14:44 Ответить
вРотердам+ -- уже ж оправдали, суд сказал, что вроттернародудамщики - классные поцоны!!! а ужосы недавних папередникив в медицине только начинают воплощаться в жизнь.Скоро у нас появится новое министерство --- Министерство Массовых Захоронений. Не хочешь массово?? плати по вроттердам-овским ценам!!
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17.09.2020 15:01 Ответить
А навіщо зеленському пакет?
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17.09.2020 14:30 Ответить
Он ему жизненно необходим. Там памперсы.
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17.09.2020 14:32 Ответить
Чому тільки йому одному? А про Мендель Ви забули?
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17.09.2020 14:40 Ответить
Мендель не стоит внимания. Она лицо, не обремененное ответственностью. А очередь из нуждающихся в памперсах из правительства и так длинная.
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17.09.2020 14:54 Ответить
Ну что еще ждать от стада баранов с дипломом трускавецких курсов. Так и будут голосовать оставшееся время. Сначала принимать идиотские законы по сигналу из ..ОПы, потом так же дружно голосовать за обратное. Им нельзя сидеть. Ягодичная мышца, которой они думают сдавливается и окончательно теряет даже жалкие способности. Пора принимать закон и выносить стулья из зала Рады.
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17.09.2020 14:31 Ответить
ДЕБИЛЫ
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17.09.2020 14:38 Ответить
Рада пропонує повернути видачу "пакунку малюка

и так 42 раза. отменили утвердили
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17.09.2020 14:50 Ответить
Вначале приняли коррупционный пакет, позволяющий в антикоррупционную прокуратуру для их контроля ставить своих же ставленников. А потом дали народу конфету в виде "пакета малышка". Что, пакет гречки стоит суверенита и демократии?
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17.09.2020 15:01 Ответить
" Инициатива является пилотным проектом, поэтому набор товаров будет пересматриваться с учетом пожелания родителей."

Шо?
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17.09.2020 15:08 Ответить
Зебилы по принципу уши себе отморожу что бы не слышать имя Петро Порошенко. Какими уродами нужно быть что бы отобрать у детей набор малыша.
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17.09.2020 15:23 Ответить
 
 