Дети до 14 лет переносят коронавирус почти бессимптомно, - Рубан

Дети до 14 лет переносят коронавирус легко и почти бессимптомно.

Об этом в эфире Громадського Радіо заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, информирует Цензор.НЕТ.

"Что касается детей, то дети до 14 лет переносят данное заболевание легко, почти бессимптомно, лишь небольшой процент попадает в больницу. Что касается беременных, то все зависит от спектра заболеваемости, который сопровождает беременность. Можно сказать, что дети сегодня находятся вне группы риска, а беременные - в зависимости от основных заболеваний", - говорит Рубан.

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