РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8107 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 180 13

Дети до 14 лет переносят коронавирус почти бессимптомно, - Рубан

Дети до 14 лет переносят коронавирус почти бессимптомно, - Рубан

Дети до 14 лет переносят коронавирус легко и почти бессимптомно.

Об этом в эфире Громадського Радіо заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, информирует Цензор.НЕТ.

"Что касается детей, то дети до 14 лет переносят данное заболевание легко, почти бессимптомно, лишь небольшой процент попадает в больницу. Что касается беременных, то все зависит от спектра заболеваемости, который сопровождает беременность. Можно сказать, что дети сегодня находятся вне группы риска, а беременные - в зависимости от основных заболеваний", - говорит Рубан.

Читайте также: В 22 больницах Киева, лечащих пациентов с COVID-19, сформируют группы для голосования на местных выборах, - Рубан

Автор: 

дети (6480) карантин (16729) Рубан Олег (124) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+1
Все. Не пускайте внуков к бабушкам. Вопрос- кого на изоляцию?
показать весь комментарий
19.10.2020 15:01
+1
Понос и рвота у детей при короне - обычное явление. Но один-два раза.
показать весь комментарий
19.10.2020 15:54
+1
Дети тоже умирают от коронавируса.. В Украине имели место уже несколько таких случаев.
показать весь комментарий
19.10.2020 16:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Все. Не пускайте внуков к бабушкам. Вопрос- кого на изоляцию?
показать весь комментарий
19.10.2020 15:01 Ответить
глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан

экспэрд вирусолог
показать весь комментарий
19.10.2020 15:08 Ответить
А может это не Кара БОЖЬЯ, а БЛАГОДАТЬ ГОСПОДНЯ..
показать весь комментарий
19.10.2020 15:43 Ответить
Людство еволюціонувало, акумулючи досвід попередніх поколінь.
показать весь комментарий
19.10.2020 15:59 Ответить
Понос и рвота у детей при короне - обычное явление. Но один-два раза.
показать весь комментарий
19.10.2020 15:54 Ответить
Та й так, просто.
показать весь комментарий
19.10.2020 16:00 Ответить
Дети тоже умирают от коронавируса.. В Украине имели место уже несколько таких случаев.
показать весь комментарий
19.10.2020 16:16 Ответить
встретил гадьоныша- угости антисептиком
показать весь комментарий
19.10.2020 16:30 Ответить
В Україні ковідом діти перехворіли в січні-лютому, коли наші депутати торгували нашими масками. Вчителі хворіли тоді ж, але важко на запалення легенів. Лікувати від ковіда в країні почали вже під час другої хвилі.
показать весь комментарий
19.10.2020 16:44 Ответить
Шо ето за Рубан, ето который вместе с героической Гадей хотел обстрелять из миномётов Верховну Раду?
показать весь комментарий
19.10.2020 16:44 Ответить
Діти найбільші розповсюджувачі віруса.
показать весь комментарий
19.10.2020 17:54 Ответить
Бессимптомно дохнут, да, вчера читали.
показать весь комментарий
20.10.2020 12:30 Ответить
 
 