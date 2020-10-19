Діти до 14 років переносять коронавірус майже безсимптомно, - Рубан

Діти до 14 років переносять коронавірус легко і майже безсимптомно.

Про це в ефірі Громадського Радіо заявив глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан, інформує Цензор.НЕТ.

"Що стосується дітей, то діти до 14 років переносять це захворювання легко, майже безсимптомно, лише невеликий відсоток потрапляє в лікарню. Що стосується вагітних, то все залежить від спектру захворюваності, який супроводжує вагітність. Можна сказати, що діти на сьогодні перебувають поза групою ризику, а вагітні - залежно від основних захворювань", - каже Рубан.

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