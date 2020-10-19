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Новини Коронавірус і карантин
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Діти до 14 років переносять коронавірус майже безсимптомно, - Рубан

Діти до 14 років переносять коронавірус майже безсимптомно, - Рубан

Діти до 14 років переносять коронавірус легко і майже безсимптомно.

Про це в ефірі Громадського Радіо заявив глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан, інформує Цензор.НЕТ.

"Що стосується дітей, то діти до 14 років переносять це захворювання легко, майже безсимптомно, лише невеликий відсоток потрапляє в лікарню. Що стосується вагітних, то все залежить від спектру захворюваності, який супроводжує вагітність. Можна сказати, що діти на сьогодні перебувають поза групою ризику, а вагітні - залежно від основних захворювань", - каже Рубан.

Також читайте: У 22 лікарнях Києва, які лікують пацієнтів із COVID-19, сформують групи для голосування на місцевих виборах, - Рубан

Автор: 

діти (5053) карантин (18172) Рубан Олег (113) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
Все. Не пускайте внуков к бабушкам. Вопрос- кого на изоляцию?
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19.10.2020 15:01
+1
Понос и рвота у детей при короне - обычное явление. Но один-два раза.
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19.10.2020 15:54
+1
Дети тоже умирают от коронавируса.. В Украине имели место уже несколько таких случаев.
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19.10.2020 16:16
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Все. Не пускайте внуков к бабушкам. Вопрос- кого на изоляцию?
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19.10.2020 15:01 Відповісти
глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан

экспэрд вирусолог
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19.10.2020 15:08 Відповісти
А может это не Кара БОЖЬЯ, а БЛАГОДАТЬ ГОСПОДНЯ..
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19.10.2020 15:43 Відповісти
Людство еволюціонувало, акумулючи досвід попередніх поколінь.
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19.10.2020 15:59 Відповісти
Понос и рвота у детей при короне - обычное явление. Но один-два раза.
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19.10.2020 15:54 Відповісти
Та й так, просто.
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19.10.2020 16:00 Відповісти
Дети тоже умирают от коронавируса.. В Украине имели место уже несколько таких случаев.
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19.10.2020 16:16 Відповісти
встретил гадьоныша- угости антисептиком
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19.10.2020 16:30 Відповісти
В Україні ковідом діти перехворіли в січні-лютому, коли наші депутати торгували нашими масками. Вчителі хворіли тоді ж, але важко на запалення легенів. Лікувати від ковіда в країні почали вже під час другої хвилі.
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19.10.2020 16:44 Відповісти
Шо ето за Рубан, ето который вместе с героической Гадей хотел обстрелять из миномётов Верховну Раду?
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19.10.2020 16:44 Відповісти
Діти найбільші розповсюджувачі віруса.
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19.10.2020 17:54 Відповісти
Бессимптомно дохнут, да, вчера читали.
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20.10.2020 12:30 Відповісти
 
 