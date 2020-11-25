У Львові студентів почали безкоштовно тестувати на COVID-19

У Львові почали безкоштовне тестування на коронавірус студентів, які мають ознаки ГРВІ. Тестування проводить лабораторія науково-дослідного інституту ЛНМУ імені Данила Галицького.

Про це повідомляє "Суспільне", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що першими тестування пройшли студенти Львівської музичної академії, які мають підозру на коронавірус.

Повідомляється, що студент, який має ознаки ГРВІ, має телефонувати до адміністрації закладу і там формують списки тих, у кого потрібно відібрати матеріал для дослідження. Списки передають у заклад охорони здоров’я, який скеровує мобільну бригаду для відбору мазків у студентів. Після цього матеріал доставляють у лабораторію Науково-дослідного інституту епідеміології та гігієни. Там упродовж доби опрацьовують матеріал і відправляють результати ПЛР-тесту.

Якщо у студента виявлять коронавірус, група йде на 14-денну самоізоляцію і дистанційне навчання.

Керівник обласного лабцентра МОЗ Наталія Іванченко-Тимко зазначає, що таке тестування дозволить уникнути спалахів у студентських колективах, що особливо важливо в періоди сесій.

У місті планують щодня опрацьовувати до 100 проб із вишів міста.

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