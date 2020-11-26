13 071 138
Триденну жалобу у зв'язку зі смертю легендарного футболіста Марадони оголошено в Аргентині
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Триденну національну жалобу оголошено в Аргентині у зв'язку з кончиною знаменитого футболіста Дієго Марадони.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє аргентинський телеканал TN24 із посиланням на канцелярію президента країни.
"У зв'язку зі смертю Дієго Армандо Марадони президент оголошує триденну національну жалобу, починаючи від нинішнього дня", - сказано в повідомленні президентської канцелярії, поширеному в середу.
Раніше в середу про кончину Марадони розповів його агент Матіас Моріа.
Аргентинська преса повідомила, що у Марадони стався серцевий напад.
Топ коментарі
+26 shokolad
показати весь коментар25.11.2020 19:59
+19 nehohо
показати весь коментар25.11.2020 20:30
+18 три - пятнадцать
показати весь коментар25.11.2020 20:05
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для мене лише цієї причини достатньо, щоб користуватися цим сервісом.
А шо такоє?
коли ти народився? рік?
Забув, як я тебе щемив пару років тому?
Нєту большево куміра
Дєвкам всєм за Бикодіра, -
Потому, шо має Гєна
Пісюна аж по колєна.
ти патарача тупа, частушкамі пающая
усрушка, вивчи хоч якусь мову
Когда ещё он таких имён не знал, бо был пацанёнком лет 21 попал именно в Неаполь , в так себе команду "Наполи" именно, бо вырос в аргентинских трущёбах и мечтой децтва было найти крутого дружка из наркокортеля . В Наполи (он собственно и выбрал эту команду по одной из версий) его мечта децтва осуществилась .
Он на тот момент тупо не понимал , шо обычно в наркоторговцы и их лидеры идут не от хорошей жизни и талантов , а от их полного отсутсвия . Шо ему с его "талантливыми ногами" лучше не иметь таких связей . Но у латинской Америки свои представления о идеалах и приличных связях .
Его дружбаны с нарко-мафии и подсадили его на кокс .
А увлечение Че , Кастро , Чавесом -- эт уже был фактор взросления . Когда из сопливого подростка он "вырос" до уровня латиноамериканского студента-левака .
Я ещё могу понять , когда Бони с U-2 осуждаем , бо всё-таки рок-музыкант несёт какуют-то социальную ответственность ... Оне пишут музыку , тексты -- т.е. относятся к творческой профессии ...
А какой спрос с футболиста-наркомана ?! У него мозги подростка всегда были !
Диего был просто ребёнок по ментальности . В молодости он поддержал агрессию своей военной Хунты генерала Хосе Виделлы и у него брат погиб на Фольклендах -- его британцы убили . Тогда Аргентину , её агрессию против Британии поддержал софок , поддержали все другие страны диктаторского типа . И им было неважно , что Виделла был не просто ультролиберал по экономике , а просто оно там пенсии отменяло , пособия по безработице -- тоже . Оно сбрасывало с вертолётов левых активистов -- в основном интеллигенцию уничтожало . По сравнению с Хосе Виделллой Пиночет был бойскаутом в плане террора внутри Аргентины . А Марадона как ребёнок поддерживал его , потом пришли левые он стал левым . Пришли бы наркобароны к власти -- стал бы и их поддерживать .
Ну не было у него никогда своих мозгов . Не было . Но ноги и моторика - гениального футболиста !
Шо далеко ходить . Я вот всю жись люблю Pink Floyd ... Но много ли на земле людей , кто единомышленник Роджера Уолтерса ?!
Да он коммуняка почище Марадоны . Бо Марадона флюгер . А этот вот уже лет 50 коррундовый коммуняка ... ещё с Кембриджа . Миллионер коммуряка -- шо может быть большей дичью ?!
Он , в том числе , оправдывает террористов самоубийц . Он в том числе требует от правительств ЕС впустить в их страны столько мусульман , сколько мусульман этого хотят .
Он осуждамс политику США , политику Британии , политику Израиля . Называет их империалистами . Правда и софок осуждал за вторжение в Афган . А вот насчёт вторжений ***** -- я не слышал его осуждамсов .
не сприймаю я цього ******, ні за людину, ні за спорсмена... тварь мені ватна скаже - а вот відітє нє всє за вас... а ти що скажеш?
За пределами быв. софка -- это обязательной уточнение ...
Нет такого понятия "признан" , нужно конкретно называть журнал, имя эксперта , год такого "признания" . Тогда будет честно , а не по софковому !
Никогда не считал его ни великим, ни вьідающимся футболистом. Особенно после "руки Бога". В моих глазах етот торчек никогда до уровня Пеле не поднимался. А нелюбииьій мною Месси сейчас гораздо техничней. А уж до уровня Рональдиньо етому торчку на том свете тренироваться и тренироваться.
Если кокс и там не помешает
«Встреча с Путиным? Пока предложения я от него не получал, но очень на это надеюсь. Он - мой кумир. У меня на стене дома есть фотографии. Рядом висят портреты: Фидель Кастро и Владимир Путин», - сказал Диего.