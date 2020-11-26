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Триденну жалобу у зв'язку зі смертю легендарного футболіста Марадони оголошено в Аргентині

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Триденну жалобу у зв'язку зі смертю легендарного футболіста Марадони оголошено в Аргентині

Триденну національну жалобу оголошено в Аргентині у зв'язку з кончиною знаменитого футболіста Дієго Марадони.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє аргентинський телеканал TN24 із посиланням на канцелярію президента країни.

"У зв'язку зі смертю Дієго Армандо Марадони президент оголошує триденну національну жалобу, починаючи від нинішнього дня", - сказано в повідомленні президентської канцелярії, поширеному в середу.

Раніше в середу про кончину Марадони розповів його агент Матіас Моріа.

Аргентинська преса повідомила, що у Марадони стався серцевий напад.

Читайте також: Помер легендарний аргентинський футболіст Марадона
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Топ коментарі
+26
Легенда відійшла у вічність........
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25.11.2020 19:59
+19
Триденну жалобу, у зв'язку зі смертю легендарного футболіста Марадони, оголошено в Аргентині - Цензор.НЕТ 5373
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25.11.2020 20:30
+18
классный футболист - очень и очень жаль.
хотя иногда и "рука Бога" помогала - как в том матче с анличaнами.
но его присутствие на поляне - уже глубокий был напряг у той стороны.
очень жаль....
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25.11.2020 20:05
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От тебя так навозом рязанской конюшни воняет.Малоросс ты в обиженке.)
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25.11.2020 23:59 Відповісти
))) Cходи медведчуку,ермаку,шуфричу вреж вместо меня,дрЫщ ты комнатный ломом перевязанный...и не пали галоши,а то мамка ножки не отмоет...такие дерзкие и всего боитесь..
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26.11.2020 00:33 Відповісти
иди уже спать,пьяница...и когда пишешь голову включай...детский лепет,малоросик...
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26.11.2020 00:59 Відповісти
«Встреча с Путиным? Пока предложения я от него не получал, но очень на это надеюсь. Он - мой кумир. У меня на стене дома есть фотографии. Рядом висят портреты: Фидель Кастро и Владимир Путин», - сказал Диего.
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25.11.2020 23:14 Відповісти
От, як здохне *****, - там вони і зустрінуться.
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25.11.2020 23:18 Відповісти
впн тобі навіщо? і який сенс славити покидька?
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25.11.2020 23:20 Відповісти
теперь может встретятся скоро
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25.11.2020 23:22 Відповісти
ти під впн? в Україні?
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25.11.2020 23:15 Відповісти
Є сумніви?
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25.11.2020 23:20 Відповісти
неабиякі!
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25.11.2020 23:21 Відповісти
VPN зрізає начисто всю рекламну срань.
Для мене лише цієї причини достатньо, щоб користуватися цим сервісом.
А шо такоє?
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25.11.2020 23:24 Відповісти
гм... адблок ніщо, лукашистський прапор - усьо? Триденну жалобу, у зв'язку зі смертю легендарного футболіста Марадони, оголошено в Аргентині - Цензор.НЕТ 8883
коли ти народився? рік?
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25.11.2020 23:27 Відповісти
"а шо такоє?" будеш говорити своїм вертухаям Триденну жалобу, у зв'язку зі смертю легендарного футболіста Марадони, оголошено в Аргентині - Цензор.НЕТ 2634
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25.11.2020 23:29 Відповісти
дивись ще трохи, і трікалор полізе Триденну жалобу, у зв'язку зі смертю легендарного футболіста Марадони, оголошено в Аргентині - Цензор.НЕТ 3880
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25.11.2020 23:32 Відповісти
вахтє прєвєд Триденну жалобу, у зв'язку зі смертю легендарного футболіста Марадони, оголошено в Аргентині - Цензор.НЕТ 9782
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25.11.2020 23:33 Відповісти
Многословний ти наш...
Забув, як я тебе щемив пару років тому?

Нєту большево куміра
Дєвкам всєм за Бикодіра, -
Потому, шо має Гєна
Пісюна аж по колєна.

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25.11.2020 23:43 Відповісти
значить перелогінився, цап...
ти патарача тупа, частушкамі пающая Триденну жалобу, у зв'язку зі смертю легендарного футболіста Марадони, оголошено в Аргентині - Цензор.НЕТ 3897
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25.11.2020 23:45 Відповісти
а про пісюна дякую... от тілько "ДО"...
усрушка, вивчи хоч якусь мову
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25.11.2020 23:48 Відповісти
вахта, нє спать!!!
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25.11.2020 23:54 Відповісти
Да шо там связи с ****** , Чавесом или Кастро ...

Когда ещё он таких имён не знал, бо был пацанёнком лет 21 попал именно в Неаполь , в так себе команду "Наполи" именно, бо вырос в аргентинских трущёбах и мечтой децтва было найти крутого дружка из наркокортеля . В Наполи (он собственно и выбрал эту команду по одной из версий) его мечта децтва осуществилась .
Он на тот момент тупо не понимал , шо обычно в наркоторговцы и их лидеры идут не от хорошей жизни и талантов , а от их полного отсутсвия . Шо ему с его "талантливыми ногами" лучше не иметь таких связей . Но у латинской Америки свои представления о идеалах и приличных связях .
Его дружбаны с нарко-мафии и подсадили его на кокс .
А увлечение Че , Кастро , Чавесом -- эт уже был фактор взросления . Когда из сопливого подростка он "вырос" до уровня латиноамериканского студента-левака .
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25.11.2020 22:20 Відповісти
«Встреча с Путиным? Пока предложения я от него не получал, но очень на это надеюсь. Он - мой кумир. У меня на стене дома есть фотографии. Рядом висят портреты: Фидель Кастро и Владимир Путин», - сказал Диего.
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25.11.2020 23:13 Відповісти
Послушайте , пане -- кому интересно мнение умственно слаборазвитой личности , если эта личность гениальный футболист ?!
Я ещё могу понять , когда Бони с U-2 осуждаем , бо всё-таки рок-музыкант несёт какуют-то социальную ответственность ... Оне пишут музыку , тексты -- т.е. относятся к творческой профессии ...
А какой спрос с футболиста-наркомана ?! У него мозги подростка всегда были !
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26.11.2020 01:47 Відповісти
Когда из сопливого подростка он "вырос" до уровня латиноамериканского студента-левака .(с)
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26.11.2020 09:17 Відповісти
Я слово "вырос" взял в кавычки , бо эт только футболисту можно в 60 лет иметь мозги латиноамерианского 17-летнего студента-левака ...

Диего был просто ребёнок по ментальности . В молодости он поддержал агрессию своей военной Хунты генерала Хосе Виделлы и у него брат погиб на Фольклендах -- его британцы убили . Тогда Аргентину , её агрессию против Британии поддержал софок , поддержали все другие страны диктаторского типа . И им было неважно , что Виделла был не просто ультролиберал по экономике , а просто оно там пенсии отменяло , пособия по безработице -- тоже . Оно сбрасывало с вертолётов левых активистов -- в основном интеллигенцию уничтожало . По сравнению с Хосе Виделллой Пиночет был бойскаутом в плане террора внутри Аргентины . А Марадона как ребёнок поддерживал его , потом пришли левые он стал левым . Пришли бы наркобароны к власти -- стал бы и их поддерживать .

Ну не было у него никогда своих мозгов . Не было . Но ноги и моторика - гениального футболиста !

Шо далеко ходить . Я вот всю жись люблю Pink Floyd ... Но много ли на земле людей , кто единомышленник Роджера Уолтерса ?!
Да он коммуняка почище Марадоны . Бо Марадона флюгер . А этот вот уже лет 50 коррундовый коммуняка ... ещё с Кембриджа . Миллионер коммуряка -- шо может быть большей дичью ?!
Он , в том числе , оправдывает террористов самоубийц . Он в том числе требует от правительств ЕС впустить в их страны столько мусульман , сколько мусульман этого хотят .
Он осуждамс политику США , политику Британии , политику Израиля . Называет их империалистами . Правда и софок осуждал за вторжение в Афган . А вот насчёт вторжений ***** -- я не слышал его осуждамсов .
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26.11.2020 17:43 Відповісти
дружок, дофуя тексту... суть у тому, що ти того імбіцила, то як визначну людину подаєш (ТВОЄ БАЧЕННЯ), то як нікчему
не сприймаю я цього ******, ні за людину, ні за спорсмена... тварь мені ватна скаже - а вот відітє нє всє за вас... а ти що скажеш?
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27.11.2020 02:12 Відповісти
У кацапов свой кумир Лева Яшимн. Он такой же великий вратарь, как алкаш Стаханов. Марадонна лучший после Пеле.
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25.11.2020 20:56 Відповісти
Яшин признан лучшим вратарем 20 века. И признан не кацапами. Хотя это все относительно...
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25.11.2020 21:28 Відповісти
Замечу , одним из французких журналов , по одной из версий .

За пределами быв. софка -- это обязательной уточнение ...

Нет такого понятия "признан" , нужно конкретно называть журнал, имя эксперта , год такого "признания" . Тогда будет честно , а не по софковому !
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25.11.2020 22:25 Відповісти
Не забьівайте, умер от остановки сердца после операции на головном мозге. Говоря проще лоботомии, которую делают конченньім наркоманам.
Никогда не считал его ни великим, ни вьідающимся футболистом. Особенно после "руки Бога". В моих глазах етот торчек никогда до уровня Пеле не поднимался. А нелюбииьій мною Месси сейчас гораздо техничней. А уж до уровня Рональдиньо етому торчку на том свете тренироваться и тренироваться.
Если кокс и там не помешает
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25.11.2020 21:34 Відповісти
забірай мєня с сабой

Триденну жалобу, у зв'язку зі смертю легендарного футболіста Марадони, оголошено в Аргентині - Цензор.НЕТ 4588
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25.11.2020 23:06 Відповісти
Ізиді, сотона! Триденну жалобу, у зв'язку зі смертю легендарного футболіста Марадони, оголошено в Аргентині - Цензор.НЕТ 1335

Триденну жалобу, у зв'язку зі смертю легендарного футболіста Марадони, оголошено в Аргентині - Цензор.НЕТ 8475
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25.11.2020 23:56 Відповісти
в спам! амінь Триденну жалобу, у зв'язку зі смертю легендарного футболіста Марадони, оголошено в Аргентині - Цензор.НЕТ 8610
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26.11.2020 00:01 Відповісти
«Путин - феномен, а Трамп - герой комикса». Что Марадона говорил о России и русских

«Встреча с Путиным? Пока предложения я от него не получал, но очень на это надеюсь. Он - мой кумир. У меня на стене дома есть фотографии. Рядом висят портреты: Фидель Кастро и Владимир Путин», - сказал Диего.
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25.11.2020 23:08 Відповісти
ось тобі і коконатс
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25.11.2020 23:11 Відповісти
Не люблю пафоса и глупости, люди смертны и мрут как мухи (ежндневно), уверен среди них много достойных и хороших личностей, но объявлят "общенациональный траур" имеет смысл только вслучае массовой гибели безвременно ушедщих, которая действительно потресает многих (но никогда всех) "до глубины души" (и даже в этом случае траур должен иметь чисто формальный характер, без запретов и ограничений свободы других людей, на их совесть и усмотрение)!
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26.11.2020 04:14 Відповісти
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