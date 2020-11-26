Триденну жалобу у зв'язку зі смертю легендарного футболіста Марадони оголошено в Аргентині

Триденну національну жалобу оголошено в Аргентині у зв'язку з кончиною знаменитого футболіста Дієго Марадони.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє аргентинський телеканал TN24 із посиланням на канцелярію президента країни.

"У зв'язку зі смертю Дієго Армандо Марадони президент оголошує триденну національну жалобу, починаючи від нинішнього дня", - сказано в повідомленні президентської канцелярії, поширеному в середу.

Раніше в середу про кончину Марадони розповів його агент Матіас Моріа.

Аргентинська преса повідомила, що у Марадони стався серцевий напад.

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