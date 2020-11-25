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Новости За рубежом
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Аргентина (100) Марадона (15) траур (181)

Трехдневный траур, в связи со смертью легендарного футболиста Марадоны, объявлен в Аргентине

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Трехдневный траур, в связи со смертью легендарного футболиста Марадоны, объявлен в Аргентине

Трехдневный национальный траур объявлен в Аргентине в связи с кончиной знаменитого футболиста Диего Марадоны.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает аргентинский телеканал TN24 со ссылкой на канцелярию президента страны.

"В связи со смертью Диего Армандо Марадоны президент объявляет трехдневный национальный траур, начиная с сегодняшнего дня", - говорится в сообщении президентской канцелярии, распространенном в среду.

Ранее в среду о кончине Марадоны рассказал его агент Матиас Мориа.

Аргентинская пресса сообщила, что у Марадоны случился сердечный приступ.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+26
Легенда відійшла у вічність........
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25.11.2020 19:59
+19
Триденну жалобу, у зв'язку зі смертю легендарного футболіста Марадони, оголошено в Аргентині - Цензор.НЕТ 5373
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25.11.2020 20:30
+18
классный футболист - очень и очень жаль.
хотя иногда и "рука Бога" помогала - как в том матче с анличaнами.
но его присутствие на поляне - уже глубокий был напряг у той стороны.
очень жаль....
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25.11.2020 20:05
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От тебя так навозом рязанской конюшни воняет.Малоросс ты в обиженке.)
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25.11.2020 23:59 Ответить
))) Cходи медведчуку,ермаку,шуфричу вреж вместо меня,дрЫщ ты комнатный ломом перевязанный...и не пали галоши,а то мамка ножки не отмоет...такие дерзкие и всего боитесь..
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26.11.2020 00:33 Ответить
иди уже спать,пьяница...и когда пишешь голову включай...детский лепет,малоросик...
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26.11.2020 00:59 Ответить
«Встреча с Путиным? Пока предложения я от него не получал, но очень на это надеюсь. Он - мой кумир. У меня на стене дома есть фотографии. Рядом висят портреты: Фидель Кастро и Владимир Путин», - сказал Диего.
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25.11.2020 23:14 Ответить
От, як здохне *****, - там вони і зустрінуться.
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25.11.2020 23:18 Ответить
впн тобі навіщо? і який сенс славити покидька?
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25.11.2020 23:20 Ответить
теперь может встретятся скоро
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25.11.2020 23:22 Ответить
ти під впн? в Україні?
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25.11.2020 23:15 Ответить
Є сумніви?
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25.11.2020 23:20 Ответить
неабиякі!
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25.11.2020 23:21 Ответить
VPN зрізає начисто всю рекламну срань.
Для мене лише цієї причини достатньо, щоб користуватися цим сервісом.
А шо такоє?
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25.11.2020 23:24 Ответить
гм... адблок ніщо, лукашистський прапор - усьо? Триденну жалобу, у зв'язку зі смертю легендарного футболіста Марадони, оголошено в Аргентині - Цензор.НЕТ 8883
коли ти народився? рік?
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25.11.2020 23:27 Ответить
"а шо такоє?" будеш говорити своїм вертухаям Триденну жалобу, у зв'язку зі смертю легендарного футболіста Марадони, оголошено в Аргентині - Цензор.НЕТ 2634
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25.11.2020 23:29 Ответить
дивись ще трохи, і трікалор полізе Триденну жалобу, у зв'язку зі смертю легендарного футболіста Марадони, оголошено в Аргентині - Цензор.НЕТ 3880
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25.11.2020 23:32 Ответить
вахтє прєвєд Триденну жалобу, у зв'язку зі смертю легендарного футболіста Марадони, оголошено в Аргентині - Цензор.НЕТ 9782
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25.11.2020 23:33 Ответить
Многословний ти наш...
Забув, як я тебе щемив пару років тому?

Нєту большево куміра
Дєвкам всєм за Бикодіра, -
Потому, шо має Гєна
Пісюна аж по колєна.

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25.11.2020 23:43 Ответить
значить перелогінився, цап...
ти патарача тупа, частушкамі пающая Триденну жалобу, у зв'язку зі смертю легендарного футболіста Марадони, оголошено в Аргентині - Цензор.НЕТ 3897
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25.11.2020 23:45 Ответить
а про пісюна дякую... от тілько "ДО"...
усрушка, вивчи хоч якусь мову
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25.11.2020 23:48 Ответить
вахта, нє спать!!!
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25.11.2020 23:54 Ответить
Да шо там связи с ****** , Чавесом или Кастро ...

Когда ещё он таких имён не знал, бо был пацанёнком лет 21 попал именно в Неаполь , в так себе команду "Наполи" именно, бо вырос в аргентинских трущёбах и мечтой децтва было найти крутого дружка из наркокортеля . В Наполи (он собственно и выбрал эту команду по одной из версий) его мечта децтва осуществилась .
Он на тот момент тупо не понимал , шо обычно в наркоторговцы и их лидеры идут не от хорошей жизни и талантов , а от их полного отсутсвия . Шо ему с его "талантливыми ногами" лучше не иметь таких связей . Но у латинской Америки свои представления о идеалах и приличных связях .
Его дружбаны с нарко-мафии и подсадили его на кокс .
А увлечение Че , Кастро , Чавесом -- эт уже был фактор взросления . Когда из сопливого подростка он "вырос" до уровня латиноамериканского студента-левака .
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25.11.2020 22:20 Ответить
«Встреча с Путиным? Пока предложения я от него не получал, но очень на это надеюсь. Он - мой кумир. У меня на стене дома есть фотографии. Рядом висят портреты: Фидель Кастро и Владимир Путин», - сказал Диего.
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25.11.2020 23:13 Ответить
Послушайте , пане -- кому интересно мнение умственно слаборазвитой личности , если эта личность гениальный футболист ?!
Я ещё могу понять , когда Бони с U-2 осуждаем , бо всё-таки рок-музыкант несёт какуют-то социальную ответственность ... Оне пишут музыку , тексты -- т.е. относятся к творческой профессии ...
А какой спрос с футболиста-наркомана ?! У него мозги подростка всегда были !
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26.11.2020 01:47 Ответить
Когда из сопливого подростка он "вырос" до уровня латиноамериканского студента-левака .(с)
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26.11.2020 09:17 Ответить
Я слово "вырос" взял в кавычки , бо эт только футболисту можно в 60 лет иметь мозги латиноамерианского 17-летнего студента-левака ...

Диего был просто ребёнок по ментальности . В молодости он поддержал агрессию своей военной Хунты генерала Хосе Виделлы и у него брат погиб на Фольклендах -- его британцы убили . Тогда Аргентину , её агрессию против Британии поддержал софок , поддержали все другие страны диктаторского типа . И им было неважно , что Виделла был не просто ультролиберал по экономике , а просто оно там пенсии отменяло , пособия по безработице -- тоже . Оно сбрасывало с вертолётов левых активистов -- в основном интеллигенцию уничтожало . По сравнению с Хосе Виделллой Пиночет был бойскаутом в плане террора внутри Аргентины . А Марадона как ребёнок поддерживал его , потом пришли левые он стал левым . Пришли бы наркобароны к власти -- стал бы и их поддерживать .

Ну не было у него никогда своих мозгов . Не было . Но ноги и моторика - гениального футболиста !

Шо далеко ходить . Я вот всю жись люблю Pink Floyd ... Но много ли на земле людей , кто единомышленник Роджера Уолтерса ?!
Да он коммуняка почище Марадоны . Бо Марадона флюгер . А этот вот уже лет 50 коррундовый коммуняка ... ещё с Кембриджа . Миллионер коммуряка -- шо может быть большей дичью ?!
Он , в том числе , оправдывает террористов самоубийц . Он в том числе требует от правительств ЕС впустить в их страны столько мусульман , сколько мусульман этого хотят .
Он осуждамс политику США , политику Британии , политику Израиля . Называет их империалистами . Правда и софок осуждал за вторжение в Афган . А вот насчёт вторжений ***** -- я не слышал его осуждамсов .
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26.11.2020 17:43 Ответить
дружок, дофуя тексту... суть у тому, що ти того імбіцила, то як визначну людину подаєш (ТВОЄ БАЧЕННЯ), то як нікчему
не сприймаю я цього ******, ні за людину, ні за спорсмена... тварь мені ватна скаже - а вот відітє нє всє за вас... а ти що скажеш?
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27.11.2020 02:12 Ответить
У кацапов свой кумир Лева Яшимн. Он такой же великий вратарь, как алкаш Стаханов. Марадонна лучший после Пеле.
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25.11.2020 20:56 Ответить
Яшин признан лучшим вратарем 20 века. И признан не кацапами. Хотя это все относительно...
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25.11.2020 21:28 Ответить
Замечу , одним из французких журналов , по одной из версий .

За пределами быв. софка -- это обязательной уточнение ...

Нет такого понятия "признан" , нужно конкретно называть журнал, имя эксперта , год такого "признания" . Тогда будет честно , а не по софковому !
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25.11.2020 22:25 Ответить
Не забьівайте, умер от остановки сердца после операции на головном мозге. Говоря проще лоботомии, которую делают конченньім наркоманам.
Никогда не считал его ни великим, ни вьідающимся футболистом. Особенно после "руки Бога". В моих глазах етот торчек никогда до уровня Пеле не поднимался. А нелюбииьій мною Месси сейчас гораздо техничней. А уж до уровня Рональдиньо етому торчку на том свете тренироваться и тренироваться.
Если кокс и там не помешает
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25.11.2020 21:34 Ответить
забірай мєня с сабой

Триденну жалобу, у зв'язку зі смертю легендарного футболіста Марадони, оголошено в Аргентині - Цензор.НЕТ 4588
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25.11.2020 23:06 Ответить
Ізиді, сотона! Триденну жалобу, у зв'язку зі смертю легендарного футболіста Марадони, оголошено в Аргентині - Цензор.НЕТ 1335

Триденну жалобу, у зв'язку зі смертю легендарного футболіста Марадони, оголошено в Аргентині - Цензор.НЕТ 8475
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25.11.2020 23:56 Ответить
в спам! амінь Триденну жалобу, у зв'язку зі смертю легендарного футболіста Марадони, оголошено в Аргентині - Цензор.НЕТ 8610
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26.11.2020 00:01 Ответить
«Путин - феномен, а Трамп - герой комикса». Что Марадона говорил о России и русских

«Встреча с Путиным? Пока предложения я от него не получал, но очень на это надеюсь. Он - мой кумир. У меня на стене дома есть фотографии. Рядом висят портреты: Фидель Кастро и Владимир Путин», - сказал Диего.
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25.11.2020 23:08 Ответить
ось тобі і коконатс
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25.11.2020 23:11 Ответить
Не люблю пафоса и глупости, люди смертны и мрут как мухи (ежндневно), уверен среди них много достойных и хороших личностей, но объявлят "общенациональный траур" имеет смысл только вслучае массовой гибели безвременно ушедщих, которая действительно потресает многих (но никогда всех) "до глубины души" (и даже в этом случае траур должен иметь чисто формальный характер, без запретов и ограничений свободы других людей, на их совесть и усмотрение)!
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26.11.2020 04:14 Ответить
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