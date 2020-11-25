3 143 89
Україна підписала безвіз із карибською державою Сент-Вінсент і Гренадини, - Пристайко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Україна і Сент-Вінсент і Гренадини домовилися про безвізовий режим.
Про це повідомив у Twitter посол України у Великій Британії Вадим Пристайко, передає Цензор.НЕТ.
Посол назвав запуск безвізу швидкою дипломатичною перемогою, оскільки дипломатичні відносини між Україною і Сент-Вінсентом і Гренадинами були встановлені в 2019 році.
"Сьогодні разом із верховним комісаром Сент-Вінсента і Гренадин у Великій Британії Ценіо Льюїсом ми запустили безвізовий режим. Крок за кроком і всі країни Співдружності стануть безвізовими для українців", - зазначив Пристайко.
Топ коментарі
+21 vitaliymkua
показати весь коментар25.11.2020 20:26
+19 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар25.11.2020 20:29
+19 AbOriginal_UA
показати весь коментар25.11.2020 20:35
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Зеленський також дав людям безвіз!
.
теперь пол ночи буду про байдарки думать ))))
Браво!
Какой великолепный праздник!
Карабас Барабас в акуе
Безвизовыми для украинцев на 30 дней будут следующие страны... Тувалу, Тунис, Сент-Винсент и Гренадины, острова Кука, Сейшельские острова. (с)
Наконец-то!!!
Уже заказал билеты, завтра лечу!
Слушайте, а нелох действительно не лох или он нас за лохов держит?
Да и билеты задарма
Пенсионеры волнуются - скоро сезон...
Проблемы в сфере медицины - откровенная ложь и панические заявления от министра (!!!)
Регулярные обстрелы в зоне ООС - только статистика: вчера стреляли, сегодня не стреляли
Зато всякая ерунда на первых полосах!
"Сент-Винсент и Гренадины являются конституционной монархией в рамках Содружества, возглавляемого королевой Великобритании. Действует конституция, вступившая в силу в 1979, с момента обретения страной независимости. Главой государства является королева Великобритании, представленная генерал-губернатором."
Ось з цією державою ми підписали безвіз.
Наличие/отсутствие безвиза с этими странами, не ускорит подписание безвизового режима с такими участниками, как Канада, Австралия и собственно, Великобритания.
Вот если побороться ради такого достижения, то дело было бы очень даже стоящим, хотя безусловно это трудно.
Правильный путь к победе- это постоянное движение, пусть и небольшими шагами. И обплёвывать такой шаг - идиотизм. Хотя меня это давно не удивляет, а только убеждает в правильности некоторых моих решений.
Сент-Винсент - Оффшор..
Идеальный оффшор
Оффшор в Сент-Винсент и Гренадины
а куда, интересно, с той Винсенты и Гренадины можна двинуть без шмона и проверки в стране прибытия?
А говорили что клоун - мудак. Вот ведь, свершилось наконец.. теперь заживем!!!