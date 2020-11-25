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Украина подписала безвиз с карибским государством Сент-Винсент и Гренадины, - Пристайко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украина и Сент-Винсент и Гренадины договорились о безвизовом режиме.
Об этом сообщил в Twitter посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, передает Цензор.НЕТ.
Посол назвал запуск безвиза быстрой дипломатической победой, поскольку дипломатические отношения между Украиной и Сент-Винсентом и Гренадинами были установлены в 2019 году.
"Сегодня вместе с верховным комиссаром Сент-Винсента и Гренадин в Великобритании Ценио Льюисом мы запустили безвизовый режим. Шаг за шагом и все страны Содружества станут безвизовыми для украинцев", - отметил Пристайко.
Топ комментарии
+21 vitaliymkua
показать весь комментарий25.11.2020 20:26
+19 Вася Шевченко f77d76ba
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+19 AbOriginal_UA
показать весь комментарий25.11.2020 20:35
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Пожалуйста, подождите...
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Зеленський також дав людям безвіз!
.
теперь пол ночи буду про байдарки думать ))))
Браво!
Какой великолепный праздник!
Карабас Барабас в акуе
Безвизовыми для украинцев на 30 дней будут следующие страны... Тувалу, Тунис, Сент-Винсент и Гренадины, острова Кука, Сейшельские острова. (с)
Наконец-то!!!
Уже заказал билеты, завтра лечу!
Слушайте, а нелох действительно не лох или он нас за лохов держит?
Да и билеты задарма
Пенсионеры волнуются - скоро сезон...
Проблемы в сфере медицины - откровенная ложь и панические заявления от министра (!!!)
Регулярные обстрелы в зоне ООС - только статистика: вчера стреляли, сегодня не стреляли
Зато всякая ерунда на первых полосах!
"Сент-Винсент и Гренадины являются конституционной монархией в рамках Содружества, возглавляемого королевой Великобритании. Действует конституция, вступившая в силу в 1979, с момента обретения страной независимости. Главой государства является королева Великобритании, представленная генерал-губернатором."
Ось з цією державою ми підписали безвіз.
Наличие/отсутствие безвиза с этими странами, не ускорит подписание безвизового режима с такими участниками, как Канада, Австралия и собственно, Великобритания.
Вот если побороться ради такого достижения, то дело было бы очень даже стоящим, хотя безусловно это трудно.
Правильный путь к победе- это постоянное движение, пусть и небольшими шагами. И обплёвывать такой шаг - идиотизм. Хотя меня это давно не удивляет, а только убеждает в правильности некоторых моих решений.
Сент-Винсент - Оффшор..
Идеальный оффшор
Оффшор в Сент-Винсент и Гренадины
а куда, интересно, с той Винсенты и Гренадины можна двинуть без шмона и проверки в стране прибытия?
А говорили что клоун - мудак. Вот ведь, свершилось наконец.. теперь заживем!!!