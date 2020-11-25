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Новости Политика Украины
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безвизовый режим (1541) Пристайко (499)

Украина подписала безвиз с карибским государством Сент-Винсент и Гренадины, - Пристайко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина и Сент-Винсент и Гренадины договорились о безвизовом режиме.

Об этом сообщил в Twitter посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, передает Цензор.НЕТ.

Посол назвал запуск безвиза быстрой дипломатической победой, поскольку дипломатические отношения между Украиной и Сент-Винсентом и Гренадинами были установлены в 2019 году.

"Сегодня вместе с верховным комиссаром Сент-Винсента и Гренадин в Великобритании Ценио Льюисом мы запустили безвизовый режим. Шаг за шагом и все страны Содружества станут безвизовыми для украинцев", - отметил Пристайко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопрос о потере безвиза с ЕС снят, - замглавы ОП Жовква

Украина подписала безвиз с карибским государством Сент-Винсент и Гренадины, - Пристайко 01

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+21
Потужно! Украина подписала безвиз с карибским государством Сент-Винсент и Гренадины, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3554
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25.11.2020 20:26
+19
уррра! ну хоть засну сегодня спокойно )))
Украина подписала безвиз с карибским государством Сент-Винсент и Гренадины, - Пристайко - Цензор.НЕТ 7216

.
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25.11.2020 20:29
+19
А шо там с Кабо-Верде? Когда безвиз?
Пенсионеры волнуются - скоро сезон... Украина подписала безвиз с карибским государством Сент-Винсент и Гренадины, - Пристайко - Цензор.НЕТ 5207
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25.11.2020 20:35
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Потужно! Украина подписала безвиз с карибским государством Сент-Винсент и Гренадины, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3554
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25.11.2020 20:26 Ответить
Ти збираєшся туди у відпустку? Украина подписала безвиз с карибским государством Сент-Винсент и Гренадины, - Пристайко - Цензор.НЕТ 7845
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25.11.2020 20:31 Ответить
на пмж. Украина подписала безвиз с карибским государством Сент-Винсент и Гренадины, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6720
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25.11.2020 20:32 Ответить
БМЖ на ПМЖ? Украина подписала безвиз с карибским государством Сент-Винсент и Гренадины, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2951
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25.11.2020 20:33 Ответить
какаяразница! Украина подписала безвиз с карибским государством Сент-Винсент и Гренадины, - Пристайко - Цензор.НЕТ 4076
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25.11.2020 20:34 Ответить
А безвіз потрібен тільки для відпусток? Та невже...)))
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25.11.2020 20:33 Ответить
А, по роботі? Украина подписала безвиз с карибским государством Сент-Винсент и Гренадины, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8173
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25.11.2020 20:34 Ответить
Ударим по дірці в бюджеті ,в -300 млрд ,і по " короні" , підписанням безвізу з ... Украина подписала безвиз с карибским государством Сент-Винсент и Гренадины, - Пристайко - Цензор.НЕТ 5397 як її там , Сент-Вісент , абсент Украина подписала безвиз с карибским государством Сент-Винсент и Гренадины, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6590 ,, в общєм .
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25.11.2020 20:37 Ответить
Ато! 😁 У піку безвіз Порошенка! "Палучітє - і распішітєсь!" Думаю, цю велику перемогу півшостий не забуде згадати у черговому відосики! 🤣
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25.11.2020 20:42 Ответить
Таки да! Билет в одну сторону тысячи на полторы американских денег затянет. Думаю у касс будут драки за место в самолете!
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25.11.2020 21:18 Ответить
Сент-Винсент и Гренадины это оффшор, через который ЗЕленая шваль и приближенные к ЗЕкорыту ублюдки смогут теперь более комфортно, без открытия виз, отмывать народные денюжки и откладывать на "зеленый день", когда наш "мудрый народ", наконец-то "раздуплится" и "вкурит" таки, что сериал "слуга народа" не имеет ничего общего с реальностью, что это фейк, придуманный на Лубянке и реализованный на бабло опального олигарха, на тв-канале которого "раскручивали" сериал про "ЗЕ-голобородька"...
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25.11.2020 21:36 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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25.11.2020 23:25 Ответить
кловуни в своєму репертуарі Украина подписала безвиз с карибским государством Сент-Винсент и Гренадины, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8764
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25.11.2020 20:28 Ответить
Накінець-то порохоботам ляпас.
Зеленський також дав людям безвіз!
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25.11.2020 20:28 Ответить
Час замислитись відносно Папуа-Нової Гвінеї та Гвінеї-Бісау!!!)))
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25.11.2020 20:31 Ответить
🤣
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25.11.2020 20:32 Ответить
Шша как ламанемся!
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25.11.2020 20:28 Ответить
Вообще-то это Карибы с элитными курортами.
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25.11.2020 20:31 Ответить
Да что ты?? Жизнь теперь никогда не станет прежней.
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25.11.2020 20:35 Ответить
Денег не всем хватит ломануться.
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25.11.2020 20:41 Ответить
Да с "кравчучками"!
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26.11.2020 05:53 Ответить
вот теперь и заживём !
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25.11.2020 20:28 Ответить
Круто! "Новое Коблево" для сильных мира сего?
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25.11.2020 20:29 Ответить
уррра! ну хоть засну сегодня спокойно )))
Украина подписала безвиз с карибским государством Сент-Винсент и Гренадины, - Пристайко - Цензор.НЕТ 7216

.
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25.11.2020 20:29 Ответить
А на чем туда можно попасть, на байдарках?
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25.11.2020 20:31 Ответить
а зачем Вы меня об этом спросили? )))
теперь пол ночи буду про байдарки думать ))))
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25.11.2020 21:53 Ответить
Лучше про корабельные сосны Україна підписала безвіз із карибською державою Сент-Вінсент і Гренадини, - Пристайко - Цензор.НЕТ 7692
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26.11.2020 10:34 Ответить
ах-ха-ха!
Браво!
Какой великолепный праздник!
Карабас Барабас в акуе Украина подписала безвиз с карибским государством Сент-Винсент и Гренадины, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3419
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25.11.2020 20:32 Ответить
информация с туристического сайта за 2017г

Безвизовыми для украинцев на 30 дней будут следующие страны... Тувалу, Тунис, Сент-Винсент и Гренадины, острова Кука, Сейшельские острова. (с)
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25.11.2020 21:36 Ответить
гардемарины - вперёд! ппц
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25.11.2020 20:30 Ответить
теперь только дело за покупкой костюмов с отливом. и в сенвинсент с гренадинами отливать!
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25.11.2020 20:30 Ответить
Б...л...я....яяяяяяя!
Наконец-то!!!
Уже заказал билеты, завтра лечу!
Слушайте, а нелох действительно не лох или он нас за лохов держит? Украина подписала безвиз с карибским государством Сент-Винсент и Гренадины, - Пристайко - Цензор.НЕТ 146
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25.11.2020 20:31 Ответить
Выкупай весь борт, что бы заразу не подхватить.
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25.11.2020 20:32 Ответить
а я единственный, больше лохов нет Україна підписала безвіз із карибською державою Сент-Вінсент і Гренадини, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6556
Да и билеты задарма
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25.11.2020 21:02 Ответить
ЗеПобьеда ?
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25.11.2020 20:31 Ответить
В аэропорту "Борисполь" километровая очередь.
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25.11.2020 20:32 Ответить
Та это еще по людски, думал до Киева пробка.
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25.11.2020 20:33 Ответить
А шо там с Кабо-Верде? Когда безвиз?
Пенсионеры волнуются - скоро сезон... Украина подписала безвиз с карибским государством Сент-Винсент и Гренадины, - Пристайко - Цензор.НЕТ 5207
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25.11.2020 20:35 Ответить
Ну наверное ни там ни там не знают где находится , такой важный партнёр, потому подписали бесстрашно.
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25.11.2020 20:35 Ответить
Можно теперь с Московией визовый режим установить,равноценная замена.
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25.11.2020 20:38 Ответить
А де це? До нас тепер нігери не повалять зграями?
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25.11.2020 20:39 Ответить
Там немає нігерів і по друге з єдема ніхто не тікає нема дурних )
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25.11.2020 20:41 Ответить
оттуда сюда!?Україна підписала безвіз із карибською державою Сент-Вінсент і Гренадини, - Пристайко - Цензор.НЕТ 1394
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25.11.2020 23:04 Ответить
Самому цікаво стало де ж це. Може десь за Луцькою областю.
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26.11.2020 05:57 Ответить
За конституционный кризис - молчание
Проблемы в сфере медицины - откровенная ложь и панические заявления от министра (!!!)
Регулярные обстрелы в зоне ООС - только статистика: вчера стреляли, сегодня не стреляли
Зато всякая ерунда на первых полосах!
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25.11.2020 20:40 Ответить
Це чудові місця.. Рай на землі . Але ціни... mama mia((Особливо авіаквитки
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25.11.2020 20:40 Ответить
Аби що в Співдружність не візмуть, це да.
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25.11.2020 20:44 Ответить
Решти з авіаквітків на каву вистачить!!!!)))
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25.11.2020 20:44 Ответить
Каву з собою !! В термоску)
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25.11.2020 20:55 Ответить
Бум знать!!!)))
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25.11.2020 22:49 Ответить
Ще одна спроба виховання. Хоча вона теж буде марною, не вперше...
"Сент-Винсент и Гренадины являются конституционной монархией в рамках Содружества, возглавляемого королевой Великобритании. Действует конституция, вступившая в силу в 1979, с момента обретения страной независимости. Главой государства является королева Великобритании, представленная генерал-губернатором."
Ось з цією державою ми підписали безвіз.
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25.11.2020 20:43 Ответить
Значить в Лондон теж дорога вільна.
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25.11.2020 20:45 Ответить
Ще ні. А з такими коментарями до події- довго ні.
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25.11.2020 20:48 Ответить
Оффшор в Сент-Винсент и Гренадины
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25.11.2020 20:49 Ответить
Знаю.
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25.11.2020 20:50 Ответить
Это всего лишь страны Британского содружества.
Наличие/отсутствие безвиза с этими странами, не ускорит подписание безвизового режима с такими участниками, как Канада, Австралия и собственно, Великобритания.
Вот если побороться ради такого достижения, то дело было бы очень даже стоящим, хотя безусловно это трудно.
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25.11.2020 21:02 Ответить
За это наши дипломатии и борются- информация о переговорах по визам в Великобританию идёт постоянно.
Правильный путь к победе- это постоянное движение, пусть и небольшими шагами. И обплёвывать такой шаг - идиотизм. Хотя меня это давно не удивляет, а только убеждает в правильности некоторых моих решений.
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25.11.2020 21:06 Ответить
Це вдобавок до новини про затримання розкрадача лісу на Волині,де в бусі півтора куба сухостою на дрова, і купа поліції. Яка влада, такі і досягнення.
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25.11.2020 20:44 Ответить
мощно - видимо все таки не надо было прогуливать географию в таком обьеме...
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25.11.2020 20:44 Ответить
Известный оффшор, особенно в плане фирм Форекса, чуть ли не единственная страна в мире где не требуется на это лицензия, тем и популярно.
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25.11.2020 20:46 Ответить
Готовят очередной офшор
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25.11.2020 20:52 Ответить
Это пабеда , офшоров побильшало.
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25.11.2020 20:55 Ответить
ето зеленый безвизняк себе запасной окоп вырыл?
а куда, интересно, с той Винсенты и Гренадины можна двинуть без шмона и проверки в стране прибытия?
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25.11.2020 20:56 Ответить
в Венесуэлу
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25.11.2020 23:08 Ответить
ну хоть не к людям
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25.11.2020 23:10 Ответить
подписала безвиз с карибским государством Сент-Винсент..

А говорили что клоун - мудак. Вот ведь, свершилось наконец.. теперь заживем!!!
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25.11.2020 21:03 Ответить
Рад за тебя, но клоун же остается
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25.11.2020 21:09 Ответить
Оманский жжот!
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25.11.2020 21:03 Ответить
Ну всё, бежим туда )))
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25.11.2020 21:08 Ответить
Ну тепер-то заживемо!
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25.11.2020 21:55 Ответить
А там уже людей есть перестали,или еще едят?
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25.11.2020 22:49 Ответить
Какие успехи, вот Порошенко сделал ху. ню, с ЕС, а вот зелебобики и Вануату и с Гондурасм, а с Сент-Винсент и Гренадинами такой прорыв! Я за 30 лет работая в морях, никогда там не был, но безвизом точно мне нужен.
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25.11.2020 23:17 Ответить
Я вообще впервые о них услышал
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25.11.2020 23:39 Ответить
Еще одна офшорная тихая гавань?...
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26.11.2020 06:13 Ответить
 
 