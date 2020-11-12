Вопрос о потере безвиза с ЕС снят, - замглавы ОП Жовква

Президент Владимир Зеленский быстрыми и решительными действиями не допустил потери Украиной безвизового режима с Европейским Союзом после решения Конституционного Суда об отмене ряда норм антикоррупционного законодательства. Теперь очередь за Верховной Радой.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об том заявил замглавы ОП Игорь Жовква.

По словам Жовквы, вопрос безвиза удалось решить благодаря тому, что президент в тот же день собрал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины и по его результатам внес в Верховную Раду соответствующий проект решения кризиса.

"На сегодняшний день могу сказать, что такую ​​горячую фазу напряжения, в том числе с вопросом безвизового режима - или отмены или приостановления действия безвизового режима, который существует между Украиной и Евросоюзом, - мы сняли. Это подтверждают многочисленные наши партнеры", - сказал Жовква.

Замглавы ОП отметил, что Глава государства сделал все от него зависящее, и дальше должны действовать народные депутаты.

"Законы у нас принимает не президент, а парламент. Соответствующие законопроекты сейчас в парламенте. Президент внес свой законопроект. Провел консультации с партнерами. Провел телефонные переговоры с президентом Венецианской комиссии Джанни Букиккио, которая будет предоставлять свою юридическую экспертизу", - отметил заместитель руководителя Офиса Президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возобновление должности спецпреда США по Украине позволило бы Штатам лучше понимать процесс мирных переговоров, - замглавы ОП Жовква