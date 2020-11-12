Вопрос о потере безвиза с ЕС снят, - замглавы ОП Жовква
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский быстрыми и решительными действиями не допустил потери Украиной безвизового режима с Европейским Союзом после решения Конституционного Суда об отмене ряда норм антикоррупционного законодательства. Теперь очередь за Верховной Радой.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об том заявил замглавы ОП Игорь Жовква.
По словам Жовквы, вопрос безвиза удалось решить благодаря тому, что президент в тот же день собрал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины и по его результатам внес в Верховную Раду соответствующий проект решения кризиса.
"На сегодняшний день могу сказать, что такую горячую фазу напряжения, в том числе с вопросом безвизового режима - или отмены или приостановления действия безвизового режима, который существует между Украиной и Евросоюзом, - мы сняли. Это подтверждают многочисленные наши партнеры", - сказал Жовква.
Замглавы ОП отметил, что Глава государства сделал все от него зависящее, и дальше должны действовать народные депутаты.
"Законы у нас принимает не президент, а парламент. Соответствующие законопроекты сейчас в парламенте. Президент внес свой законопроект. Провел консультации с партнерами. Провел телефонные переговоры с президентом Венецианской комиссии Джанни Букиккио, которая будет предоставлять свою юридическую экспертизу", - отметил заместитель руководителя Офиса Президента.
Пожалуйста, подождите...
А то что решение так называемого КС остаётся без изменений - так это же мелочи, правда? Евросоюз наверняка не заметит.
Судячи з усіх заяв СН, шанс на правду набагато нижче ніж у БЛОНДІ!
- Який шанс побачити динозавра на вулиці?
БЛОНДІ - 50/50 Або побачу, або ні!
Ви впевнені, що у велічайшего ковід?
Бо за сьогодні це вже третій дуполиз. Може то їх язики бубочці гланди лоскочуть?
Где результат героически решительных действий ЗЕлюпы?
Шо он там надействовал перед тем, как в Феофанию спрятался?
Клоуны
31 жовтня в мережі з'явилася інформація про те, що Президент Порошенко особисто обдзвонює всіх керівників Євросоюзу переконуючи їх зберегти безвізовий режим для України, - про це написав Павло Нусс.
Більш того. Для відновлення довіри Євросоюзу до України, фракція "Європейської Солідарності" розробляє законопроект, щоб в законний і конституційний спосіб обійти скандальні рішення КСУ і відновити роботу антикорупційної інфраструктури.
У кризи є свої імена. Коломойський, Зеленський і Медведчук. І зараз для всіх нас важливо протистояти штучної кризи, демонтажу української державності, і знову, і знову Президент Порошенко не залишається осторонь, традиційно підключаючи свої ресурси для збереження України українцям.
Если бы Порошенко не ездил, не обивал пороги Европейских лидеров, убеждая оставить безвиз, хрен бы это зеленое чмо чего-нибудь добилось. Оно добилось ***... оно двух слов связать не может. Я уею от их наглости.
Первый визит после Инавгурации Байдена 20 января,новый президент США прилетит в Киев...
"Питання про втрату безвізу з ЄС знято" - ОП.
Ідіоти!
"...быстрыми и решительными действиями..." -- я, когда смеюсь -- всегда улыбаюсь...*)
Спочатку обосратись, а після швидко прати штани та вологими натягувати на себе??? - От дивітьчя, я вже не обосратий, панталони зовсім чисті!
Скоро вже два роки, як в зеленої влади лише такі «перемоги»...