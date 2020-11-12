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Новости Политика Украины Безвизовый режим с ЕС Конституционный кризис
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ВР (28729) Зеленский (16549) КС (2131) безвизовый режим (1541) Офис Президента (1692) Жовква Игорь (125)

Вопрос о потере безвиза с ЕС снят, - замглавы ОП Жовква

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Вопрос о потере безвиза с ЕС снят, - замглавы ОП Жовква

Президент Владимир Зеленский быстрыми и решительными действиями не допустил потери Украиной безвизового режима с Европейским Союзом после решения Конституционного Суда об отмене ряда норм антикоррупционного законодательства. Теперь очередь за Верховной Радой.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об том заявил замглавы ОП Игорь Жовква.

По словам Жовквы, вопрос безвиза удалось решить благодаря тому, что президент в тот же день собрал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины и по его результатам внес в Верховную Раду соответствующий проект решения кризиса.

"На сегодняшний день могу сказать, что такую ​​горячую фазу напряжения, в том числе с вопросом безвизового режима - или отмены или приостановления действия безвизового режима, который существует между Украиной и Евросоюзом, - мы сняли. Это подтверждают многочисленные наши партнеры", - сказал Жовква.

Замглавы ОП отметил, что Глава государства сделал все от него зависящее, и дальше должны действовать народные депутаты.

"Законы у нас принимает не президент, а парламент. Соответствующие законопроекты сейчас в парламенте. Президент внес свой законопроект. Провел консультации с партнерами. Провел телефонные переговоры с президентом Венецианской комиссии Джанни Букиккио, которая будет предоставлять свою юридическую экспертизу", - отметил заместитель руководителя Офиса Президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возобновление должности спецпреда США по Украине позволило бы Штатам лучше понимать процесс мирных переговоров, - замглавы ОП Жовква

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+21
"Зеленский быстрыми и решительными действиями" -дальше можно не читать, а то умрешь со смеху Вопрос о потере безвиза с ЕС снят, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 5530
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12.11.2020 16:51
+19
Раз так сказал заместитель главного по скрепкам и карандашам в "зелёном" офисе - то так оно и есть. Верю!
А то что решение так называемого КС остаётся без изменений - так это же мелочи, правда? Евросоюз наверняка не заметит.
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12.11.2020 16:49
+16
Вопрос о потере безвиза с ЕС снят, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 6756
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12.11.2020 16:52
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Молодец!
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12.11.2020 16:47 Ответить
Вопрос о потере безвиза с ЕС снят, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 2131
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12.11.2020 16:48 Ответить
Кто?
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12.11.2020 16:54 Ответить
Раз так сказал заместитель главного по скрепкам и карандашам в "зелёном" офисе - то так оно и есть. Верю!
А то что решение так называемого КС остаётся без изменений - так это же мелочи, правда? Евросоюз наверняка не заметит.
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12.11.2020 16:49 Ответить
Я навіть здогадуюсьчому воно таке швидке. На днях затримали партіє наркотиків, то їх мабуть завезли в ОПу. Тепер нашого гідранта і всю його шоблу штирить
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12.11.2020 16:52 Ответить
Да на самоизоляции они дружно кайф ловят,чем не отдых?
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12.11.2020 18:50 Ответить
*****,так нам всем нужно за это зешмарклю поблагодарить что ли,он видите ли смог предотвратить,а то что он до этого в принципе довел это как???
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12.11.2020 16:49 Ответить
А ЕС об этом знает? Ато вот МВФ вчера заявил что не знают что они нам еще транш до НГ дают. Неисповедимы пути господни.
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12.11.2020 16:50 Ответить
нет, не снят. Стефанчук, к примеру, тоже смылся на "больничный". Что говорит о том, что связываться с проблемами КС не желает никто. А значит, вопросы по безвизу не сняты.
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12.11.2020 16:50 Ответить
"Зеленский быстрыми и решительными действиями" -дальше можно не читать, а то умрешь со смеху Вопрос о потере безвиза с ЕС снят, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 5530
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12.11.2020 16:51 Ответить
То же мне авторитет для Евросоюза" Вопрос о потере безвиза с ЕС снят, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 7600 Это ты в Украине замглавы ОП, а в Европе ты, Игорек, ноль без палочки.
Вопрос о потере безвиза с ЕС снят, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 3335
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12.11.2020 16:52 Ответить
Вопрос о потере безвиза с ЕС снят, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 6756
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12.11.2020 16:52 Ответить
Действительно...,лично мне открыли визу в Чехию с 1 декабря..поеду к брату на пару месяцев...,с племяшами в футбол поганяю...В Татрах на лыжах поганяю..Красота...
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12.11.2020 16:53 Ответить
Вопрос о потере безвиза с ЕС снят, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 6557
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12.11.2020 16:54 Ответить
Ой шось ви куме *******!

Судячи з усіх заяв СН, шанс на правду набагато нижче ніж у БЛОНДІ!

- Який шанс побачити динозавра на вулиці?
БЛОНДІ - 50/50 Або побачу, або ні!
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12.11.2020 16:54 Ответить
" ВАЗеленский быстрыми и решительными действиями не допустил потери Украиной безвизового режима " Вопрос о потере безвиза с ЕС снят, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 7270
Ви впевнені, що у велічайшего ковід?
Бо за сьогодні це вже третій дуполиз. Може то їх язики бубочці гланди лоскочуть?
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12.11.2020 16:57 Ответить
Кем вопрос снят?
Где результат героически решительных действий ЗЕлюпы?
Шо он там надействовал перед тем, как в Феофанию спрятался?
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12.11.2020 16:57 Ответить
По приезду в Прагу 10 дней карантин строжайший,а дальше Маски-шоу,в ресторанах,кафе и супермаркетах...
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12.11.2020 17:01 Ответить
Пусть об этом скажут в ЕС, а не какой то третьесортный зелёный хер с горы
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12.11.2020 17:02 Ответить
Нема безвізу, нема проблеми!
Вопрос о потере безвиза с ЕС снят, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 9648
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12.11.2020 17:03 Ответить
Это Кулеба убедил ЕС не принимать жестких решений по безвизу.Зеля тут фонарь... без лампы...
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12.11.2020 17:04 Ответить
Слава богу. Кловуны из квартала 95 заявили шо безвизу быть! Лысый лично благословил.
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12.11.2020 17:06 Ответить
Фули.....
Клоуны
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12.11.2020 17:08 Ответить
А насправді це Президент Порошенко особисто обдзвонив всіх керівників Євросоюзу і переконав їх зберегти безвізовий режим для України

31 жовтня в мережі з'явилася інформація про те, що Президент Порошенко особисто обдзвонює всіх керівників Євросоюзу переконуючи їх зберегти безвізовий режим для України, - про це написав Павло Нусс.
Більш того. Для відновлення довіри Євросоюзу до України, фракція "Європейської Солідарності" розробляє законопроект, щоб в законний і конституційний спосіб обійти скандальні рішення КСУ і відновити роботу антикорупційної інфраструктури.
У кризи є свої імена. Коломойський, Зеленський і Медведчук. І зараз для всіх нас важливо протистояти штучної кризи, демонтажу української державності, і знову, і знову Президент Порошенко не залишається осторонь, традиційно підключаючи свої ресурси для збереження України українцям.
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12.11.2020 17:11 Ответить
*****!!!! Какая наглая брехня! ********** Украины прям выборол!
Если бы Порошенко не ездил, не обивал пороги Европейских лидеров, убеждая оставить безвиз, хрен бы это зеленое чмо чего-нибудь добилось. Оно добилось ***... оно двух слов связать не может. Я уею от их наглости.
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12.11.2020 17:17 Ответить
Свежий рейтинг политиков..Ведведчук 21 % ...Зеля 18,7 %..куда идем чуваки?правильно на РАБссию ...99 регионом после коми-удмуртии...поздравляю...,опрос производили соцслужба КМИС..при условии что это правда..
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12.11.2020 17:17 Ответить
замовлений ведмедчуком. він навіть ваті не подобається. його всі ненавидять
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12.11.2020 17:27 Ответить
Вопрос о потєрє бєзвіза снят вмєстє с бєзвізом...
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12.11.2020 17:20 Ответить
ТОМОС НАТО ЕС Порошенко ГЕТЬМАН Украины !,а РАБссия дохлая в ауте после Карабаха,патронов нет....,Эрдоган отобрал... Вопрос о потере безвиза с ЕС снят, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 3125
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12.11.2020 17:23 Ответить
Як я розумію це перемога тепер? Мі не обісрались, а лише обісцялись?
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12.11.2020 17:27 Ответить
злякався вАва.. Ну хоч так. Тре його постійно залякувати, щоб воно хоч щось робило .
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12.11.2020 17:28 Ответить
Хорошая новость для Москалюгов РАБссии...
Первый визит после Инавгурации Байдена 20 января,новый президент США прилетит в Киев... Питання про втрату безвізу з ЄС знято, - заступник голови ОП Жовква - Цензор.НЕТ 7947
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12.11.2020 17:29 Ответить
"Безвізу з ЄС нічого не загрожує" - ОП.
"Питання про втрату безвізу з ЄС знято" - ОП.
Ідіоти!
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12.11.2020 17:39 Ответить
Как будто это решает сам Зе...
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12.11.2020 17:44 Ответить
Це для безпеки своєї шкіри Зе із своїм боровом втекли в Феофанію,щоб не дістали.
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12.11.2020 17:44 Ответить
Зняти він міг лише з Мєндельші труси))) бо Лєнка не дає)))
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12.11.2020 17:57 Ответить
Если МВФ денёг не даст -- то и безвиз улетит...



"...быстрыми и решительными действиями..." -- я, когда смеюсь -- всегда улыбаюсь...*)
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12.11.2020 18:00 Ответить
Чудово. Ще пару мільйонів українців поїдуть на каву у Відень.
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12.11.2020 18:14 Ответить
Все, безвіз вже зовсім не досягення Порошенка, а такі зеленського. Це ж треба так безсоромно піаритись.
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12.11.2020 18:19 Ответить
Тобто це перемога???
Спочатку обосратись, а після швидко прати штани та вологими натягувати на себе??? - От дивітьчя, я вже не обосратий, панталони зовсім чисті!
Скоро вже два роки, як в зеленої влади лише такі «перемоги»...
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12.11.2020 20:08 Ответить
НЕ ЯСНО КОЛИ ТА РАДА ПРИЙМЕ ТОЙ ЗАКОН
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12.11.2020 20:45 Ответить
Ага , быстро поднятое не считается упавшим! Как то на уровне детского сада.
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13.11.2020 00:14 Ответить
 
 