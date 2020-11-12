Питання про втрату безвізу з ЄС знято, - заступник голови ОП Жовква
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Президент Володимир Зеленський швидкими і рішучими діями не допустив втрати Україною безвізового режиму з Європейським Союзом після рішення Конституційного Суду про скасування низки норм антикорупційного законодавства. Тепер черга за Верховною Радою.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента, про це заявив заступник голови ОП Ігор Жовква.
За словами Жовкви, питання безвізу вдалося вирішити завдяки тому, що президент того ж дня зібрав термінове засідання Ради національної безпеки та оборони України і за його результатами вніс до Верховної Ради відповідний проєкт рішення кризи.
"На сьогодні можу сказати, що таку гарячу фазу напруги, зокрема з питанням безвізового режиму - або скасування або призупинення дії безвізового режиму, який існує між Україною і Євросоюзом, - ми зняли. Це підтверджують численні наші партнери", - сказав Жовква.
Заступник голови ОП зазначив, що Глава держави зробив все від нього залежне, і далі мають діяти народні депутати.
"Закони у нас ухвалює не президент, а парламент. Відповідні законопроєкти зараз у парламенті. Президент вніс свій законопроєкт. Провів консультації з партнерами. Провів телефонні переговори з президентом Венеціанської комісії Джанні Букіккіо, яка надаватиме свою юридичну експертизу", - зазначив заступник керівника Офісу президента.
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А то что решение так называемого КС остаётся без изменений - так это же мелочи, правда? Евросоюз наверняка не заметит.
Судячи з усіх заяв СН, шанс на правду набагато нижче ніж у БЛОНДІ!
- Який шанс побачити динозавра на вулиці?
БЛОНДІ - 50/50 Або побачу, або ні!
Ви впевнені, що у велічайшего ковід?
Бо за сьогодні це вже третій дуполиз. Може то їх язики бубочці гланди лоскочуть?
Где результат героически решительных действий ЗЕлюпы?
Шо он там надействовал перед тем, как в Феофанию спрятался?
Клоуны
31 жовтня в мережі з'явилася інформація про те, що Президент Порошенко особисто обдзвонює всіх керівників Євросоюзу переконуючи їх зберегти безвізовий режим для України, - про це написав Павло Нусс.
Більш того. Для відновлення довіри Євросоюзу до України, фракція "Європейської Солідарності" розробляє законопроект, щоб в законний і конституційний спосіб обійти скандальні рішення КСУ і відновити роботу антикорупційної інфраструктури.
У кризи є свої імена. Коломойський, Зеленський і Медведчук. І зараз для всіх нас важливо протистояти штучної кризи, демонтажу української державності, і знову, і знову Президент Порошенко не залишається осторонь, традиційно підключаючи свої ресурси для збереження України українцям.
Если бы Порошенко не ездил, не обивал пороги Европейских лидеров, убеждая оставить безвиз, хрен бы это зеленое чмо чего-нибудь добилось. Оно добилось ***... оно двух слов связать не может. Я уею от их наглости.
Первый визит после Инавгурации Байдена 20 января,новый президент США прилетит в Киев...
"Питання про втрату безвізу з ЄС знято" - ОП.
Ідіоти!
"...быстрыми и решительными действиями..." -- я, когда смеюсь -- всегда улыбаюсь...*)
Спочатку обосратись, а після швидко прати штани та вологими натягувати на себе??? - От дивітьчя, я вже не обосратий, панталони зовсім чисті!
Скоро вже два роки, як в зеленої влади лише такі «перемоги»...