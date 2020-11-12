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Новини Політика України Безвізовий режим з ЄС Конституційна криза
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ВР (11731) Зеленський (17456) КС (1154) безвізовий режим (994) Офіс Президента (1750) Жовква Ігор (132)

Питання про втрату безвізу з ЄС знято, - заступник голови ОП Жовква

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Питання про втрату безвізу з ЄС знято, - заступник голови ОП Жовква

Президент Володимир Зеленський швидкими і рішучими діями не допустив втрати Україною безвізового режиму з Європейським Союзом після рішення Конституційного Суду про скасування низки норм антикорупційного законодавства. Тепер черга за Верховною Радою.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента, про це заявив заступник голови ОП Ігор Жовква.

За словами Жовкви, питання безвізу вдалося вирішити завдяки тому, що президент того ж дня зібрав термінове засідання Ради національної безпеки та оборони України і за його результатами вніс до Верховної Ради відповідний проєкт рішення кризи.

"На сьогодні можу сказати, що таку гарячу фазу напруги, зокрема з питанням безвізового режиму - або скасування або призупинення дії безвізового режиму, який існує між Україною і Євросоюзом, - ми зняли. Це підтверджують численні наші партнери", - сказав Жовква.

Читайте також: Україні поки вдалося запобігти загрозі втрати безвізу з ЄС через рішення КС, - Кулеба

Заступник голови ОП зазначив, що Глава держави зробив все від нього залежне, і далі мають діяти народні депутати.

"Закони у нас ухвалює не президент, а парламент. Відповідні законопроєкти зараз у парламенті. Президент вніс свій законопроєкт. Провів консультації з партнерами. Провів телефонні переговори з президентом Венеціанської комісії Джанні Букіккіо, яка надаватиме свою юридичну експертизу", - зазначив заступник керівника Офісу президента.

Також читайте: Призупинення безвізу через рішення КС - це передчасна спекуляція, - журналіст Йозвяк
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Топ коментарі
+21
"Зеленский быстрыми и решительными действиями" -дальше можно не читать, а то умрешь со смеху Вопрос о потере безвиза с ЕС снят, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 5530
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12.11.2020 16:51
+19
Раз так сказал заместитель главного по скрепкам и карандашам в "зелёном" офисе - то так оно и есть. Верю!
А то что решение так называемого КС остаётся без изменений - так это же мелочи, правда? Евросоюз наверняка не заметит.
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12.11.2020 16:49
+16
Вопрос о потере безвиза с ЕС снят, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 6756
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12.11.2020 16:52
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12.11.2020 16:47 Відповісти
Вопрос о потере безвиза с ЕС снят, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 2131
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12.11.2020 16:48 Відповісти
Кто?
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12.11.2020 16:54 Відповісти
Раз так сказал заместитель главного по скрепкам и карандашам в "зелёном" офисе - то так оно и есть. Верю!
А то что решение так называемого КС остаётся без изменений - так это же мелочи, правда? Евросоюз наверняка не заметит.
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12.11.2020 16:49 Відповісти
Я навіть здогадуюсьчому воно таке швидке. На днях затримали партіє наркотиків, то їх мабуть завезли в ОПу. Тепер нашого гідранта і всю його шоблу штирить
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12.11.2020 16:52 Відповісти
Да на самоизоляции они дружно кайф ловят,чем не отдых?
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12.11.2020 18:50 Відповісти
*****,так нам всем нужно за это зешмарклю поблагодарить что ли,он видите ли смог предотвратить,а то что он до этого в принципе довел это как???
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12.11.2020 16:49 Відповісти
А ЕС об этом знает? Ато вот МВФ вчера заявил что не знают что они нам еще транш до НГ дают. Неисповедимы пути господни.
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12.11.2020 16:50 Відповісти
нет, не снят. Стефанчук, к примеру, тоже смылся на "больничный". Что говорит о том, что связываться с проблемами КС не желает никто. А значит, вопросы по безвизу не сняты.
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12.11.2020 16:50 Відповісти
"Зеленский быстрыми и решительными действиями" -дальше можно не читать, а то умрешь со смеху Вопрос о потере безвиза с ЕС снят, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 5530
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12.11.2020 16:51 Відповісти
То же мне авторитет для Евросоюза" Вопрос о потере безвиза с ЕС снят, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 7600 Это ты в Украине замглавы ОП, а в Европе ты, Игорек, ноль без палочки.
Вопрос о потере безвиза с ЕС снят, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 3335
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12.11.2020 16:52 Відповісти
Вопрос о потере безвиза с ЕС снят, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 6756
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12.11.2020 16:52 Відповісти
Действительно...,лично мне открыли визу в Чехию с 1 декабря..поеду к брату на пару месяцев...,с племяшами в футбол поганяю...В Татрах на лыжах поганяю..Красота...
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12.11.2020 16:53 Відповісти
Вопрос о потере безвиза с ЕС снят, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 6557
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12.11.2020 16:54 Відповісти
Ой шось ви куме *******!

Судячи з усіх заяв СН, шанс на правду набагато нижче ніж у БЛОНДІ!

- Який шанс побачити динозавра на вулиці?
БЛОНДІ - 50/50 Або побачу, або ні!
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12.11.2020 16:54 Відповісти
" ВАЗеленский быстрыми и решительными действиями не допустил потери Украиной безвизового режима " Вопрос о потере безвиза с ЕС снят, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 7270
Ви впевнені, що у велічайшего ковід?
Бо за сьогодні це вже третій дуполиз. Може то їх язики бубочці гланди лоскочуть?
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12.11.2020 16:57 Відповісти
Кем вопрос снят?
Где результат героически решительных действий ЗЕлюпы?
Шо он там надействовал перед тем, как в Феофанию спрятался?
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12.11.2020 16:57 Відповісти
По приезду в Прагу 10 дней карантин строжайший,а дальше Маски-шоу,в ресторанах,кафе и супермаркетах...
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12.11.2020 17:01 Відповісти
Пусть об этом скажут в ЕС, а не какой то третьесортный зелёный хер с горы
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12.11.2020 17:02 Відповісти
Нема безвізу, нема проблеми!
Вопрос о потере безвиза с ЕС снят, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 9648
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12.11.2020 17:03 Відповісти
Это Кулеба убедил ЕС не принимать жестких решений по безвизу.Зеля тут фонарь... без лампы...
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12.11.2020 17:04 Відповісти
Слава богу. Кловуны из квартала 95 заявили шо безвизу быть! Лысый лично благословил.
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12.11.2020 17:06 Відповісти
Фули.....
Клоуны
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12.11.2020 17:08 Відповісти
А насправді це Президент Порошенко особисто обдзвонив всіх керівників Євросоюзу і переконав їх зберегти безвізовий режим для України

31 жовтня в мережі з'явилася інформація про те, що Президент Порошенко особисто обдзвонює всіх керівників Євросоюзу переконуючи їх зберегти безвізовий режим для України, - про це написав Павло Нусс.
Більш того. Для відновлення довіри Євросоюзу до України, фракція "Європейської Солідарності" розробляє законопроект, щоб в законний і конституційний спосіб обійти скандальні рішення КСУ і відновити роботу антикорупційної інфраструктури.
У кризи є свої імена. Коломойський, Зеленський і Медведчук. І зараз для всіх нас важливо протистояти штучної кризи, демонтажу української державності, і знову, і знову Президент Порошенко не залишається осторонь, традиційно підключаючи свої ресурси для збереження України українцям.
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12.11.2020 17:11 Відповісти
*****!!!! Какая наглая брехня! ********** Украины прям выборол!
Если бы Порошенко не ездил, не обивал пороги Европейских лидеров, убеждая оставить безвиз, хрен бы это зеленое чмо чего-нибудь добилось. Оно добилось ***... оно двух слов связать не может. Я уею от их наглости.
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12.11.2020 17:17 Відповісти
Свежий рейтинг политиков..Ведведчук 21 % ...Зеля 18,7 %..куда идем чуваки?правильно на РАБссию ...99 регионом после коми-удмуртии...поздравляю...,опрос производили соцслужба КМИС..при условии что это правда..
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12.11.2020 17:17 Відповісти
замовлений ведмедчуком. він навіть ваті не подобається. його всі ненавидять
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12.11.2020 17:27 Відповісти
Вопрос о потєрє бєзвіза снят вмєстє с бєзвізом...
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12.11.2020 17:20 Відповісти
ТОМОС НАТО ЕС Порошенко ГЕТЬМАН Украины !,а РАБссия дохлая в ауте после Карабаха,патронов нет....,Эрдоган отобрал... Вопрос о потере безвиза с ЕС снят, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 3125
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12.11.2020 17:23 Відповісти
Як я розумію це перемога тепер? Мі не обісрались, а лише обісцялись?
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12.11.2020 17:27 Відповісти
злякався вАва.. Ну хоч так. Тре його постійно залякувати, щоб воно хоч щось робило .
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12.11.2020 17:28 Відповісти
Хорошая новость для Москалюгов РАБссии...
Первый визит после Инавгурации Байдена 20 января,новый президент США прилетит в Киев... Питання про втрату безвізу з ЄС знято, - заступник голови ОП Жовква - Цензор.НЕТ 7947
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12.11.2020 17:29 Відповісти
"Безвізу з ЄС нічого не загрожує" - ОП.
"Питання про втрату безвізу з ЄС знято" - ОП.
Ідіоти!
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12.11.2020 17:39 Відповісти
Как будто это решает сам Зе...
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12.11.2020 17:44 Відповісти
Це для безпеки своєї шкіри Зе із своїм боровом втекли в Феофанію,щоб не дістали.
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12.11.2020 17:44 Відповісти
Зняти він міг лише з Мєндельші труси))) бо Лєнка не дає)))
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12.11.2020 17:57 Відповісти
Если МВФ денёг не даст -- то и безвиз улетит...



"...быстрыми и решительными действиями..." -- я, когда смеюсь -- всегда улыбаюсь...*)
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12.11.2020 18:00 Відповісти
Чудово. Ще пару мільйонів українців поїдуть на каву у Відень.
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12.11.2020 18:14 Відповісти
Все, безвіз вже зовсім не досягення Порошенка, а такі зеленського. Це ж треба так безсоромно піаритись.
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12.11.2020 18:19 Відповісти
Тобто це перемога???
Спочатку обосратись, а після швидко прати штани та вологими натягувати на себе??? - От дивітьчя, я вже не обосратий, панталони зовсім чисті!
Скоро вже два роки, як в зеленої влади лише такі «перемоги»...
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12.11.2020 20:08 Відповісти
НЕ ЯСНО КОЛИ ТА РАДА ПРИЙМЕ ТОЙ ЗАКОН
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12.11.2020 20:45 Відповісти
Ага , быстро поднятое не считается упавшим! Как то на уровне детского сада.
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13.11.2020 00:14 Відповісти
 
 