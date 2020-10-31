Призупинення безвізу через рішення КС - це передчасна спекуляція, - журналіст Йозвяк

Рішення про призупинення безвізу України з ЄС через рішення КС про електронне декларування чиновників є передчасною спекуляцією.

Про це в Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ.

"Передчасна спекуляція про те, що Україна може втратити візову лібералізацію з ЄС через учорашнє фіаско з електронною декларацією. Це "ядерний варіант", і ЄС рідко запускає його дію відразу. Затримка виплати макрофінансової допомоги більш імовірна", - йдеться в повідомленні.

Раніше посол при ЄС Точицький заявив, що рішення КС може призупинити безвіз.

Читайте також: Лерос про рішення КС: "Що ще має статися, щоб українці вийшли на вулиці і зупинили цей п##дець?"

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

Нагадаємо, 26 жовтня стало відомо, що Окружний адміністративний суд міста Києва завершив розгляд справи за позовом Олександра Карєєва до Національного антикорупційного бюро України. Серед іншого, було прийнято рішення викреслити з державного реєстру інформацію про Артема Ситника як директора Національного антикорупційного бюро.