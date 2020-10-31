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Призупинення безвізу через рішення КС - це передчасна спекуляція, - журналіст Йозвяк

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Призупинення безвізу через рішення КС - це передчасна спекуляція, - журналіст Йозвяк

Рішення про призупинення безвізу України з ЄС через рішення КС про електронне декларування чиновників є передчасною спекуляцією.

Про це в Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ.

"Передчасна спекуляція про те, що Україна може втратити візову лібералізацію з ЄС через учорашнє фіаско з електронною декларацією. Це "ядерний варіант", і ЄС рідко запускає його дію відразу. Затримка виплати макрофінансової допомоги більш імовірна", - йдеться в повідомленні.

Раніше посол при ЄС Точицький заявив, що рішення КС може призупинити безвіз.

Читайте також: Лерос про рішення КС: "Що ще має статися, щоб українці вийшли на вулиці і зупинили цей п##дець?"

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

Нагадаємо, 26 жовтня стало відомо, що Окружний адміністративний суд міста Києва завершив розгляд справи за позовом Олександра Карєєва до Національного антикорупційного бюро України. Серед іншого, було прийнято рішення викреслити з державного реєстру інформацію про Артема Ситника як директора Національного антикорупційного бюро.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+14
У Йовзяка, мабуть, під стріхою прихований угорський паспорт, що він такий спокійний.
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29.10.2020 14:59
+13
То есть, он ещё верит, что ЗЕ больше не где не накасячит и не зашкварится?
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29.10.2020 15:01
+8
знакомая в германию уехала на работу 3м назад, рейсы в ес летают регулярно, так кто тут блеет?
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29.10.2020 15:07
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У Йовзяка, мабуть, під стріхою прихований угорський паспорт, що він такий спокійний.
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29.10.2020 14:59 Відповісти
какой "безвиз"? уже полгода как никуда в Европу (за редким исключением) нельзя выехать из пандемии и не факт, что в ближайшие лет 5-10 можно будет! о каком "лишении безвиза" он тут блеет? его уже давно лишили
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29.10.2020 15:03 Відповісти
знакомая в германию уехала на работу 3м назад, рейсы в ес летают регулярно, так кто тут блеет?
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29.10.2020 15:07 Відповісти
по робочей визе?! так кто тут блеет про безвиз?
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29.10.2020 15:19 Відповісти
нет, на 3 месяца сиделкой или лежалкой
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29.10.2020 15:22 Відповісти
вот нахрена трындеть?

https://www.gov.pl/web/coronavirus-ua/travel
что теперь скажешь? что "хз, что слышал, то и написал"?
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29.10.2020 15:38 Відповісти
вот нахрена мне польша?
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29.10.2020 15:43 Відповісти
Кума в суботу (24.10.2020) виїхала в Польшу з дитиною (без проблем) - автобус був забитий заробітчанами, тьотка 2 тижні назад, їздила, теж без проблем, казала, що дуже швидко перетнула кордон
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29.10.2020 15:16 Відповісти
рабочая виза? а тема про что?
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29.10.2020 15:20 Відповісти
по моему для украинцев рабочая виза в польшу вообще не нужна, если официально работает то разрешение на работу
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29.10.2020 16:06 Відповісти
Всі їздять просто вимога карантин 14 днів, в польщі рішається рішалами які за гроші звітують в німців незнаю
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29.10.2020 15:41 Відповісти
какими "решалами в польше"? польскими пограничниками?
и это "безвиз"?
что за народ у нас туповатый, ппц
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29.10.2020 15:44 Відповісти
А в чому проблема поїхав відсидів на карантині і дальше спокійно 90 днів... карантин не через безвіз а через вірус, або хочеш без карантину на румунію і їдь куди хочеш, якщо в європі в середині наприклад кордони перекривали через карантин то що вже кінець шенгену
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29.10.2020 16:47 Відповісти
а ты поедь - попробуй пересечь границу, а потом рассказывай про "безвизовый режим" с евросоюзом
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29.10.2020 20:32 Відповісти
Все дуже просто, тьотка їздила на малину - карантин 10 днів, вона усі 10 днів працювала, поліція приїжджала ввечері, коли вона була вдома (хоча за межі і не виходила)
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30.10.2020 08:30 Відповісти
ну раз журналист сказал то нам ничего не грозит.
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29.10.2020 15:28 Відповісти
Главное пока народ успокоить пока страну деребанят .
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29.10.2020 14:59 Відповісти
То есть, он ещё верит, что ЗЕ больше не где не накасячит и не зашкварится?
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29.10.2020 15:01 Відповісти
Первая стадия, это когда ещё преждевременно, потом как обычно вместо средней стадии, сразу наступает поздно пить Боржоми когда почки отстегнулись
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29.10.2020 15:03 Відповісти
Так он же не по любви просто так, а за деньги, а это уже работа
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29.10.2020 15:04 Відповісти
Тем более шо проституцию хотят узаконить слуги Осла.
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29.10.2020 15:12 Відповісти
А есть своевременная спекуляция, да, зебил?
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29.10.2020 15:03 Відповісти
учитывая, что бабок уже итак никто не дает... далеко не преждевременная... просто по-хорошему предупреждают... вежливо...
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29.10.2020 15:04 Відповісти
Свято верю всем журналистам, блогера и активистам.
Больше других верю журналистам радио Свобода, директор которого закончил МГИМО и работал корреспондентом газеты Правда.
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29.10.2020 15:04 Відповісти
намордник и в сарай на зимовку.
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29.10.2020 15:06 Відповісти
т.е. хуже не будет? Да?
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29.10.2020 15:09 Відповісти
Абы не барыга и марадер.
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29.10.2020 15:11 Відповісти
Ясный пень. Еще рано. Сам Осел говорил шо безвизу ничего не грозит. Продолжайте дальше разварачивать страну в Парашу.
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29.10.2020 15:10 Відповісти
Уже сообщают о том, что глава глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен собирает закрытое заседание еврокомиссии на 02.11.2020 г.
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29.10.2020 15:11 Відповісти
Это преждевременная эякуляция Зели
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29.10.2020 15:12 Відповісти
"Преждевременная спекуляция" - это типа мальчик ещё не накричался - "волки !!!" ?..
А потом, что: - Поздно пить "боржом", вы безвиз уже просрали.. Так что ли?!
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29.10.2020 15:13 Відповісти
и когда зеля начнет кропить все вокруг зеленым семенем?
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29.10.2020 15:14 Відповісти
Мабуть вони утнули щось набагато страшніше
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29.10.2020 15:22 Відповісти
Умовою отримання безвізу була антикорупційна компанія. Зараз в Україні її звертають. Змінилися умови - змінилися. А умови завжди двосторонні, мої нерозумні Зе співгромадяни
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29.10.2020 15:30 Відповісти
Призупинення безвізу через рішення КС - це передчасна спекуляція, - журналіст Йозвяк - Цензор.НЕТ 2119
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29.10.2020 15:30 Відповісти
А я еще помню время, когда после Майдана шлюхи с 1+1 просили прощения у украинцев.
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29.10.2020 16:41 Відповісти
карочи: в растове на дану очинь пережывалы, чтобы слугам безвиз не скасувалы
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29.10.2020 15:31 Відповісти
За Порошенко скільки разів ви чули про відміну безвізу?чи згортання програм у будь-якій сфері ...і тд...повторюю,зараз йде тотальний грабунок країни ..театр абсурду
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29.10.2020 16:18 Відповісти
Любимый город может спать спокойно
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29.10.2020 16:27 Відповісти
Пардон, но это уже третий залет ЗЕ по нарушению условий безвиза.
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29.10.2020 16:40 Відповісти
Наскільки я раніше вірила Радіо Свобода, настільки не вірю зараз його українській версії. Придворний сайт, дійшли до того, що банять назавжди за критику на їх адресу. Мене, наприклад. Як і УП - коломойські шістки.
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29.10.2020 18:18 Відповісти
Скачет ковбой по прерии, а за ним гонится стая индейцев.
Ковбой - Это 3,14здец!!!
Внутренний голос - Это еще не 3,14здец. Выстрели в вождя!
Ковбой поворачивается и стреляет в вождя.
Внутренний голос - Вот теперь точно 3,14здец!!!

Нам осталось выстрелить в вождя??? Призупинення безвізу через рішення КС - це передчасна спекуляція, - журналіст Йозвяк - Цензор.НЕТ 9658
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29.10.2020 18:34 Відповісти
А чим ще Зеленого йолопа можна злякати? Він добре знає, чим для нього закінчиться відміна безвізу.
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29.10.2020 19:16 Відповісти
 
 