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Посол при ЄС Точицький: Рішення КС може припинити безвіз

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Посол при ЄС Точицький: Рішення КС може припинити безвіз

У Європейському Союзі занепокоєні останніми рішеннями Конституційного Суду України про діяльність антикорупційних органів, і вони можуть стати підставою для тимчасового зупинення безвізу.

Про це йдеться в листі посла України при ЄС Миколи Точицького на адресу віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанишиної, текст якого має "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.

"Як поки що неофіційно зазначають наші контакти, рішення Конституційного суду України No 13-р/2020, яке скасувало ключові антикорупційні повноваження НАЗК, кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, є достатньою підставою для початку запуску Європейською комісією механізму тимчасового призупинення дії безвізового режиму", - йдеться у листі.

Одним із офіційних тригерів для запуску механізму призупинення дії безвізу є відхід третьої держави від критеріїв, внаслідок виконання яких було запроваджено безвізовий режим.

Зазначається, що ухвалені КСУ та Окружним адміністративним судом міста Києва рішення щодо діяльності антикорупційних органів не залишилися поза увагою європейських партнерів та викликали стурбованість Європейської служби зовнішньої діяльності та Єврокомісії, які вкотре звернули увагу на те, що питання боротьби з корупцією є пріоритетним на порядку денному реформ в Україні, а незалежні антикорупційні органи є квінтесенцією успішної, правової, демократичної, інвестиційно привабливої України.

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У листі вказується, що незалежність, інституційна спроможність та стійкість інфраструктури, насамперед антикорупційної, є критерієм досягнення низки короткострокових та стратегічних цілей у відносинах з Європейським Союзом, серед яких:

- збереження безвізового режиму поїздок громадян України до ЄС;

- співпраця з Міжнародним валютним фондом, що є передумовою отримання Україною макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 1,2 млрд євро, покликаних забезпечити фінансову-економічну стабілізацію в нашій країні;

- інтеграція до енергетичного ринку ЄС (йдеться про незалежність НКРЕКП);

- поширення на Україну режиму внутрішнього ринку у сфері телекомунікацій, укладення угоди про взаємне визнання електронних довірчих послуг (незалежність НКРЗІ);

- інтеграція до єдиного цифрового ринку (незалежність Національного офісу інтелектуальної власності) тощо.

"Враховуючи зазначене та з метою запобігання розвитку несприятливого сценарію, пропонували б у стислі строки створити робочу групу високого рівня із опрацювання змін до Конституції України, до якої б також увійшли представники Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, суддівського самоврядування, наукових кіл та громадянського суспільства", - йдеться у листі.

Підкреслюється, що ключовим завданням зазначеної робочої групи варто визначити опрацювання змін до Конституції України, які б, серед іншого, передбачали повноваження Верховної Ради створювати державні органи зі спеціальним статусом.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

Нагадаємо, 26 жовтня стало відомо, що Окружний адміністративний суд міста Києва завершив розгляд справи за позовом Олександра Карєєва до Національного антикорупційного бюро України. Серед іншого, було прийнято рішення викреслити з державного реєстру інформацію про Артема Ситника як директора Національного антикорупційного бюро.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+85
Таки земрази взяли эту высоту!
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29.10.2020 12:17
+80
Посол при ЕС Точицкий: Решение КС является основанием для приостановки безвиза - Цензор.НЕТ 3052
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29.10.2020 12:21
+74
Они ее упорно штурмовали с разных сторон.
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29.10.2020 12:18
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Да примите Вы закон и отправьте этих потерявших реальность идиотов из КС в космос
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29.10.2020 15:23 Відповісти
Настала пора выйти попить чайку на Майдане...
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29.10.2020 15:36 Відповісти
Ви можете відповісти для чого? Щоби ці тупі ідіоти потім на виборах знову привели до влади якусь реваншістську наволоч?
Якщо вже йти на Майдан, то вимагати прийняття норм про позбавлення громадянства, про позбавлення права вибору, а так... який зміст?
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29.10.2020 16:36 Відповісти
я давно про это говорю. Люди настолько тупые что не понимают что проблема не в Зеленском, Коломойском или ком-то другом. Проблема в них самих - голосуют за тех кто обещает невыполнимое, а потом зовут "на Майдан".
Я больше на Майдан не пойду. Свои 2 Майдана отходил, смысла больше не вижу.
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30.10.2020 00:10 Відповісти
Ти такий вумний. Наче там буває за кого «голосувати». Все одно самі себе обирають і призначають за допомогою мойського, ахмецького і їм подібних
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30.10.2020 07:44 Відповісти
за зеленского кто голосовал, или он сам себя выбрал?
Повзрослей, зелебобик.
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01.11.2020 16:58 Відповісти
порохочобіт заспокойся, я за олігархічних маріонеток не голосую.
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03.11.2020 13:03 Відповісти
Да за одно твое обращение ко мне ты заслуживашь быть послан к половому органу дедушки. Смысла сказанного ты так и не понял, гуд бай. Не голосуй больше.
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03.11.2020 13:55 Відповісти
многие скажут .так мы же предупреждали, но....увы. а сейчас намазуйте.
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29.10.2020 15:54 Відповісти
Сочетать закрытую феодально-бюрократическую систему с информационной революцией, когда всем доступна информация и любое действие оставляет свой след - дело невозможное. Есть безвиз, нет безвиза - это не повлияет на сознание миллионов украинцев, побывавших за это время в Европе. Назад в тюбик зубную пасту не затолкаешь. Но остервенение с которым можновладцы, их хозяева сражаются за сохранения своего междусобойчика - неслабое. Нашим украинким менталитетом: всем нельзя, а куму - можно тоже надо что то решать. Иначе будем большой европейской помойкой.
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29.10.2020 15:54 Відповісти
73% нагадайте за що ви там пляді голосували?
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29.10.2020 16:34 Відповісти
Де та Зелена підарасня яка розказувала що безвіз на хліб не намажешь.
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29.10.2020 16:59 Відповісти
Сметуны , уже собираются в Киев Посол при ЄС Точицький: Рішення КС може припинити безвіз - Цензор.НЕТ 6909 Посол при ЄС Точицький: Рішення КС може припинити безвіз - Цензор.НЕТ 6909 Посол при ЄС Точицький: Рішення КС може припинити безвіз - Цензор.НЕТ 6909 или будут ждать безвиза с Северной Корей , дефолта и обвала гривны Посол при ЄС Точицький: Рішення КС може припинити безвіз - Цензор.НЕТ 4326
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29.10.2020 17:53 Відповісти
В Україні засмерділо молдовським сценарієм! І не просто засмерділо, а вже й видно!
Коли КС Молдови скасовував рішення парламенту, які ще не проголосували! Що там зараз відомо всім!
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29.10.2020 18:57 Відповісти
Портнов/кабаев рулят.
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29.10.2020 18:58 Відповісти
Что будет после решения конституционного суда, это лишить Вас продажных 73% дебилов безвиз, второе поставить Вас в стойло. Вам же какая разница живите в парашостанского мире и радуйтесь, на больше вы не заслуживаете, следующий шаг будет создание очередных независимых республик. Вы живёте в своей Украине и ненавидите всех кто вокруг вас и саму Украину, потому что ....
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29.10.2020 18:59 Відповісти
да какая разница зебилам
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29.10.2020 20:19 Відповісти
Ну а чого Баканову не подзвонити щоб "тих чортів пробив?" Чи бикувати тільки з пішаками може? Якщо хоч якийсь зв'язок з реальністю залишився то треба розпустити цей суд, прийняти в Раді новий закон і відкрити і довести справи по цим суддям. Нереформована зараза сама не заспокоїться
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29.10.2020 21:28 Відповісти
Припинення безвізу може стати початком майдану ііі
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29.10.2020 22:03 Відповісти
выходи
что-то я никого не вижу на майдане
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01.11.2020 17:01 Відповісти
«Із 187 країн, які ратифікували Конвенцію ООН проти корупції, Україна є єдиною, яка визнала застосування її положень у національному законодавстві неконституційним»
Що скажете, клоуни зелені??
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30.10.2020 00:05 Відповісти
Міжнародне законодавство має вищу силу ніж конституція, її мали б змінити якби ратифікували коевенцію
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30.10.2020 07:49 Відповісти
довго ще терпітимо цих зекремлядей, чи повернемо Пороха поки ще хоч шось ще можна врятувати?
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30.10.2020 08:56 Відповісти
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