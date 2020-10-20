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Новини Безвізовий режим з ЄС
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Безвізовому режиму України з ЄС нічого не загрожує, хто б що не казав, - Зеленський

Безвізовому режиму України з ЄС нічого не загрожує, хто б що не казав, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що безвізовому режиму України з ЄС нічого не загрожує.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час послання до Верховної Ради.

"Безвізовому режиму з Європою нічого не загрожує. Хто б що не казав. Це стосується і співпраці з Міжнародним валютним фондом, яку ми продовжуємо, так само як і зі Світовим банком, так само як з ЄБРР", - сказав президент.

Нагадаємо, 5 жовтня троє європарламентарів направили на адресу Арахамії відкритий лист, в якому зазначено, що через проблеми в боротьбі з корупцією в Україні деяким олігархам і політикам може загрожувати скасування безвізового режиму з Євросоюзом. Раніше посол ЄС в Україні Матті Маасікас розповів, що Євросоюз буде стежити за антикорупційної інфраструктурою в Україні, ситуація з якою може загрожувати безвізового режиму.

Також читайте: Загрози для безвізу немає, суперечки з європейцями навколо антикорупційних органів - теж, - Кулеба

За словами заступниці голови фракції "Слуга народу" Євгенії Кравчук, скасування безвізового режиму - дуже складна операція, і робити цього європейці не збираються.

На думку міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, Україна і ЄС поділяють спільні позиції щодо і безвізового режиму, і важливості антикорупційних органів.

Автор: 

ВР (14949) Зеленський Володимир (23732) послання (24) безвізовий режим (1336) Євросоюз (13360)


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Топ коментарі
+8
Я бы не был на его месте в этом так уверен. Сначала ему надо было раскумариться и подождать отхода от утреннего прихода.
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20.10.2020 11:44
+6
Ты бы уж точно, лучше бы не говорил...
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20.10.2020 11:44
+6
В первую очередь Украине угрожает зеленая власть. Она не совместима с Украиной.
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20.10.2020 11:46
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Я бы не был на его месте в этом так уверен. Сначала ему надо было раскумариться и подождать отхода от утреннего прихода.
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20.10.2020 11:44 Відповісти
То почекай, чого на Цензорі повітря псуєш?
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20.10.2020 11:58 Відповісти
Ты бы уж точно, лучше бы не говорил...
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20.10.2020 11:44 Відповісти
ЗЕ и компания, это потерянное время для Украины.

ЗЕ лживый лицемер, говорит одно , а делает совсем другое
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20.10.2020 11:45 Відповісти
- Узнал ваш муж, прекрасная маркиз,
Что разорил себя и вас.
Не вынес он подобного сюрприза
И застрелился в тот же час.
Упавши мёртвым у печи,
Он опрокинул две свечи,
Попали свечи на ковёр,
Вмиг запылал он, как костер,
Погода ветреной была,
Ваш замок выгорел дотла,
Огонь усадьбу всю спалил,
Потом конюшню охватил,
Конюшня запертой была,
И в ней кобыла умерла…
Но в остальном, прекрасная маркиза,
Всё хорошо, всё хорошо!
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20.10.2020 11:45 Відповісти
бреше як...
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20.10.2020 11:45 Відповісти
В первую очередь Украине угрожает зеленая власть. Она не совместима с Украиной.
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20.10.2020 11:46 Відповісти
Когда Конституционный суд отменит Антикорупционний суд тогда и посмотрим а пока закрой рот.
https://t.me/LeshchenkoS ЛЕЩЕНКО ТУТ Конституционный суд во главе с Александром Тупицким готовится пробить очередное днище и собирается признать Антикоррупционный суд вне закона.

Как сообщают наши инсайдеры, Тупицкий практически уже собрал необходимые 10 голосов за снос Антикоррупционного суда. По предварительным оценкам и прикидкам, против Антикоррупционного суда якобы готовы проголосовать такие судьи: Тупицкий, Литвинов, Касминин, Завгородня, Филюк, Мойсык, Кривенко, Городовенко, Юровская и Слиденко.

Кураторами этой позорной операции называют Коломойского и ОПЗЖ. Этого решения с нетерпением ждут и готовы посильно "участвовать" фигуранты уголовных дел, которые сейчас рассматривает Антикорсуд. Напомню, на стадии вынесения приговора уже два денежных клиента НАБУ - Труханов и Мартыненко.
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20.10.2020 11:46 Відповісти
Вот куда уходят налоги украинцев

14 судей Конституционного Суда получили от 277 тыс. гривен до 350 тыс. гривен зарплаты за сентябрь, в то время как в сентябре https://ukranews.com/news/731947-zarplaty-v-antikorruptsionnom-sude-skolko-zarabotali-sudi-v-sentyabre судьям Антикоррупционного суда начислили от 83,8 тыс. до 211,6 тыс. гривен зарплаты
Об этом говорится в ответе Конституционного Суда на запрос Українських Новин.
Размер должностного оклада всех судей составил 197 тыс. гривен.
Заместитель главы КС Сергей Головатый за сентябрь получил 349 000 гривен, судья Виктор Городовенко - 317 271 гривну, судья Ирина Завгородняя - 313 309 гривен, судья Александр Касминин - 317 271 гривну вознаграждения, судья Виктор Колиснык - 330 814 гривен, судья Виктор Кривенко - 325 000 гривен вознаграждения, судья Василий Лемак - 285 544 гривны вознаграждения, судья Александр Литвинов - 317 271 гривну вознаграждения, судья Владимир Мойсык - 325 203 гривны вознаграждения, судья Олег Первомайский - 277 612 гривен вознаграждения, судья Сергей Сас - 301 407 гривен вознаграждения, судья Игорь Слиденко - 293 476 гривен вознаграждения, судья Петр Филюк - 325 203 гривны вознаграждения, судья Галина Юровская - также 325 203 гривны вознаграждения.
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20.10.2020 11:52 Відповісти
Как сообщали Українськi Новини, глава КС Тупицкий за два месяца https://ukranews.com/news/717871-tupitskij-v-iyule-poluchil-92-tys-griven-zarplaty получил почти 100 тыс. гривен отпускных в то время как зарплату депутатов, прокуроров, судей, набсоветов и руководства госкомпаний https://ukranews.com/news/696275-karantin-v-ukraine-chinovnikam-deputatam-prokuroram-sudyam-sokratili-zarplatu сократили на период карантина .
Также https://ukranews.com/news/724137-zarplaty-v-verhovnom-sude-sudi-poluchili-ot-ot-357-tys-griven-do-742-tys-griven средняя зарплата судей Верховного Суда за июль - более полумиллиона гривен.
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20.10.2020 11:53 Відповісти
Дякуємо Петру Олексійовичу за потужну судову реформу!
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20.10.2020 11:59 Відповісти
Ой блин, это ж седне бенефис зелибоба. Теперь его речь разберут на цытаты и будут пилить отдельной новостью
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20.10.2020 11:46 Відповісти
ОК, зайду пізніше, коли на Цензорі скінчиться автоматна черга популістського лайна.
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20.10.2020 11:47 Відповісти
так слуги и угрожают...а до них все было чики-пики..
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20.10.2020 11:47 Відповісти
Угу, просто украинцев не пускают в ЕС . Границы пустые.

А вот депутаты все имеют дипломатические паспорта , потому им нас рать на украинцев
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20.10.2020 11:49 Відповісти
А вот если бы этот безвиз ещё и на хлеб намазать можно было бы - сАвсЭм хорошо бы стало..
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20.10.2020 11:49 Відповісти
Не загрожує, якщо ти, клован бєнін, щупинишся і далі не будеш під себе грести владу і руйнувати європейські інститути в Україні, особливо антикорупційні органи та нацбанк...
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20.10.2020 11:50 Відповісти
лямо,лямо,пассе туа
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20.10.2020 11:53 Відповісти
Безвизовому режиму Украины с ЕС ничего не угрожает, кто бы что ни говорил, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2506
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20.10.2020 11:54 Відповісти
"Безвизовому режиму Украины с ЕС ничего не угрожает, кто бы что ни говорил, - Зеленский" - Насколько хамски ссыт в очи мывсепрезидентам... Как будто выключатель у него, а не в ЕС!
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20.10.2020 11:55 Відповісти
Зелёному пищдюку нужно просто поверить и дать ему ещё 100 дней.
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20.10.2020 11:56 Відповісти
НАМ НІЧЬО НЕ УГРОЖАЄТ, У НАС ЖЕ ДІППАСПОРТА
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20.10.2020 12:03 Відповісти
Хорошо.
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20.10.2020 12:10 Відповісти
країна тоне.
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20.10.2020 12:12 Відповісти
"Чья бы корова мычала" - ти, Гавнюку, яке відношення до безвізу маєш? Без тебе його приняли, а із-за тебе, Віслюку, його можуть і відмінити - і ніхто з Євросоюзу тебе, Лошара, питати і не подумає.
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20.10.2020 12:13 Відповісти
. это просто пипец....
https://www.youtube.com/watch?v=ABoWl_XBdzM Как Зеленский "Северный поток 2" лоббирует.

.
Безвізовому режиму України з ЄС нічого не загрожує, хто б що не казав, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7844
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20.10.2020 12:15 Відповісти
Ну ващето про угрозу отмены безвиза говорит Европарламент.

А вот ЗЕ - это действительно ктобычтобы какое-то.
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20.10.2020 12:16 Відповісти
Безвізовому режиму України з ЄС нічого не загрожує, хто б що не казав, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1581
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20.10.2020 13:46 Відповісти
 
 