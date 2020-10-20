Безвізовому режиму України з ЄС нічого не загрожує, хто б що не казав, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що безвізовому режиму України з ЄС нічого не загрожує.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час послання до Верховної Ради.
"Безвізовому режиму з Європою нічого не загрожує. Хто б що не казав. Це стосується і співпраці з Міжнародним валютним фондом, яку ми продовжуємо, так само як і зі Світовим банком, так само як з ЄБРР", - сказав президент.
Нагадаємо, 5 жовтня троє європарламентарів направили на адресу Арахамії відкритий лист, в якому зазначено, що через проблеми в боротьбі з корупцією в Україні деяким олігархам і політикам може загрожувати скасування безвізового режиму з Євросоюзом. Раніше посол ЄС в Україні Матті Маасікас розповів, що Євросоюз буде стежити за антикорупційної інфраструктурою в Україні, ситуація з якою може загрожувати безвізового режиму.
За словами заступниці голови фракції "Слуга народу" Євгенії Кравчук, скасування безвізового режиму - дуже складна операція, і робити цього європейці не збираються.
На думку міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, Україна і ЄС поділяють спільні позиції щодо і безвізового режиму, і важливості антикорупційних органів.
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ЗЕ лживый лицемер, говорит одно , а делает совсем другое
Что разорил себя и вас.
Не вынес он подобного сюрприза
И застрелился в тот же час.
Упавши мёртвым у печи,
Он опрокинул две свечи,
Попали свечи на ковёр,
Вмиг запылал он, как костер,
Погода ветреной была,
Ваш замок выгорел дотла,
Огонь усадьбу всю спалил,
Потом конюшню охватил,
Конюшня запертой была,
И в ней кобыла умерла…
Но в остальном, прекрасная маркиза,
Всё хорошо, всё хорошо!
https://t.me/LeshchenkoS ЛЕЩЕНКО ТУТ Конституционный суд во главе с Александром Тупицким готовится пробить очередное днище и собирается признать Антикоррупционный суд вне закона.
Как сообщают наши инсайдеры, Тупицкий практически уже собрал необходимые 10 голосов за снос Антикоррупционного суда. По предварительным оценкам и прикидкам, против Антикоррупционного суда якобы готовы проголосовать такие судьи: Тупицкий, Литвинов, Касминин, Завгородня, Филюк, Мойсык, Кривенко, Городовенко, Юровская и Слиденко.
Кураторами этой позорной операции называют Коломойского и ОПЗЖ. Этого решения с нетерпением ждут и готовы посильно "участвовать" фигуранты уголовных дел, которые сейчас рассматривает Антикорсуд. Напомню, на стадии вынесения приговора уже два денежных клиента НАБУ - Труханов и Мартыненко.
14 судей Конституционного Суда получили от 277 тыс. гривен до 350 тыс. гривен зарплаты за сентябрь, в то время как в сентябре https://ukranews.com/news/731947-zarplaty-v-antikorruptsionnom-sude-skolko-zarabotali-sudi-v-sentyabre судьям Антикоррупционного суда начислили от 83,8 тыс. до 211,6 тыс. гривен зарплаты
Об этом говорится в ответе Конституционного Суда на запрос Українських Новин.
Размер должностного оклада всех судей составил 197 тыс. гривен.
Заместитель главы КС Сергей Головатый за сентябрь получил 349 000 гривен, судья Виктор Городовенко - 317 271 гривну, судья Ирина Завгородняя - 313 309 гривен, судья Александр Касминин - 317 271 гривну вознаграждения, судья Виктор Колиснык - 330 814 гривен, судья Виктор Кривенко - 325 000 гривен вознаграждения, судья Василий Лемак - 285 544 гривны вознаграждения, судья Александр Литвинов - 317 271 гривну вознаграждения, судья Владимир Мойсык - 325 203 гривны вознаграждения, судья Олег Первомайский - 277 612 гривен вознаграждения, судья Сергей Сас - 301 407 гривен вознаграждения, судья Игорь Слиденко - 293 476 гривен вознаграждения, судья Петр Филюк - 325 203 гривны вознаграждения, судья Галина Юровская - также 325 203 гривны вознаграждения.
Также https://ukranews.com/news/724137-zarplaty-v-verhovnom-sude-sudi-poluchili-ot-ot-357-tys-griven-do-742-tys-griven средняя зарплата судей Верховного Суда за июль - более полумиллиона гривен.
А вот депутаты все имеют дипломатические паспорта , потому им нас рать на украинцев
https://www.youtube.com/watch?v=ABoWl_XBdzM Как Зеленский "Северный поток 2" лоббирует.
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А вот ЗЕ - это действительно ктобычтобы какое-то.