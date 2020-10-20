Безвізовому режиму України з ЄС нічого не загрожує, хто б що не казав, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що безвізовому режиму України з ЄС нічого не загрожує.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час послання до Верховної Ради.

"Безвізовому режиму з Європою нічого не загрожує. Хто б що не казав. Це стосується і співпраці з Міжнародним валютним фондом, яку ми продовжуємо, так само як і зі Світовим банком, так само як з ЄБРР", - сказав президент.

Нагадаємо, 5 жовтня троє європарламентарів направили на адресу Арахамії відкритий лист, в якому зазначено, що через проблеми в боротьбі з корупцією в Україні деяким олігархам і політикам може загрожувати скасування безвізового режиму з Євросоюзом. Раніше посол ЄС в Україні Матті Маасікас розповів, що Євросоюз буде стежити за антикорупційної інфраструктурою в Україні, ситуація з якою може загрожувати безвізового режиму.

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За словами заступниці голови фракції "Слуга народу" Євгенії Кравчук, скасування безвізового режиму - дуже складна операція, і робити цього європейці не збираються.

На думку міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, Україна і ЄС поділяють спільні позиції щодо і безвізового режиму, і важливості антикорупційних органів.