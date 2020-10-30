Посол при ЕС Точицкий: Решение КС может приостановить безвиз
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В Европейском Союзе обеспокоены последними решениями Конституционного Суда Украины о деятельности антикоррупционных органов, и они могут стать основанием для временного приостановления безвиза.
Об этом говорится в письме посла Украины при ЕС Николая Точицкого в адрес вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, текстом которого располагает "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.
"Как пока неофициально отмечают наши контакты, решение Конституционного Суда Украины No 13-р / 2020, которое отменило ключевые антикоррупционные полномочия НАПК, уголовную ответственность за недостоверное декларирование, является достаточным основанием для начала запуска Европейской комиссией механизма временной приостановки действия безвизового режима", - говорится в письме.
Одним из официальных триггеров для запуска механизма приостановления действия безвиза является отход государства от критериев, в результате выполнения которых был введен безвизовый режим.
Отмечается, что принятые КСУ и Окружным административным судом города Киева решения о деятельности антикоррупционных органов не остались без внимания европейских партнеров и вызвали обеспокоенность Европейской службы внешних действий и Еврокомиссии, которые в очередной раз обратили внимание на то, что вопрос борьбы с коррупцией является приоритетным в повестке дня реформ в Украине, а независимые антикоррупционные органы - квинтэссенцией успешной, правовой, демократической, инвестиционно привлекательной Украины.
В письме указывается, что независимость, институциональная способность и устойчивость инфраструктуры, прежде всего антикоррупционной, является критерием достижения ряда краткосрочных и стратегических целей в отношениях с Европейским Союзом, среди которых:
- сохранение безвизового режима поездок граждан Украины в ЕС;
- сотрудничество с Международным валютным фондом, что является предпосылкой получения Украиной макрофинансовой помощи ЕС в размере 1,2 млрд евро, призванных обеспечить финансово-экономическую стабилизацию в нашей стране;
- интеграция в энергетический рынок ЕС (речь идет о независимости НКРЭКУ)
- распространение в Украине режима внутреннего рынка в сфере телекоммуникаций, заключение соглашения о взаимном признании электронных доверительных услуг (независимость НКРСИ)
- интеграция в единый цифровой рынок (независимость Национального офиса интеллектуальной собственности) и др.
"Учитывая указанное и с целью предотвращения развития неблагоприятного сценария, предлагали бы в сжатые сроки создать рабочую группу высокого уровня по разработке изменений в Конституцию Украины, в которую бы также вошли представители Верховной Рады Украины, Администрации Президента Украины, судейского самоуправления, научных кругов и гражданского общества", - говорится в письме.
Подчеркивается, что ключевой задачей указанной рабочей группы следует определить разработку изменений в Конституцию Украины, которые, среди прочего, предусматривали полномочия Верховной Рады создавать государственные органы со специальным статусом.
Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.
Напомним, 26 октября стало известно, что Окружной административный суд города Киева завершил рассмотрение дела по иску Александра Кареева к Национальному антикоррупционному бюро Украины. Среди прочего, было приято решение вычеркнуть из государственного реестра информацию об Артеме Сытнике как директоре Национального антикоррупционного бюро.
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Якщо вже йти на Майдан, то вимагати прийняття норм про позбавлення громадянства, про позбавлення права вибору, а так... який зміст?
Я больше на Майдан не пойду. Свои 2 Майдана отходил, смысла больше не вижу.
Повзрослей, зелебобик.
Коли КС Молдови скасовував рішення парламенту, які ще не проголосували! Що там зараз відомо всім!
что-то я никого не вижу на майдане
Що скажете, клоуни зелені??