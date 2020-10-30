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КС (2131) безвизовый режим (1541) Евросоюз (15877) Точицкий Николай (61) электронное декларирование (1015) НАПК (1164)

Посол при ЕС Точицкий: Решение КС может приостановить безвиз

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Посол при ЕС Точицкий: Решение КС может приостановить безвиз

В Европейском Союзе обеспокоены последними решениями Конституционного Суда Украины о деятельности антикоррупционных органов, и они могут стать основанием для временного приостановления безвиза.

Об этом говорится в письме посла Украины при ЕС Николая Точицкого в адрес вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, текстом которого располагает "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.

"Как пока неофициально отмечают наши контакты, решение Конституционного Суда Украины No 13-р / 2020, которое отменило ключевые антикоррупционные полномочия НАПК, уголовную ответственность за недостоверное декларирование, является достаточным основанием для начала запуска Европейской комиссией механизма временной приостановки действия безвизового режима", - говорится в письме.

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Одним из официальных триггеров для запуска механизма приостановления действия безвиза является отход государства от критериев, в результате выполнения которых был введен безвизовый режим.

Отмечается, что принятые КСУ и Окружным административным судом города Киева решения о деятельности антикоррупционных органов не остались без внимания европейских партнеров и вызвали обеспокоенность Европейской службы внешних действий и Еврокомиссии, которые в очередной раз обратили внимание на то, что вопрос борьбы с коррупцией является приоритетным в повестке дня реформ в Украине, а независимые антикоррупционные органы - квинтэссенцией успешной, правовой, демократической, инвестиционно привлекательной Украины.

В письме указывается, что независимость, институциональная способность и устойчивость инфраструктуры, прежде всего антикоррупционной, является критерием достижения ряда краткосрочных и стратегических целей в отношениях с Европейским Союзом, среди которых:

- сохранение безвизового режима поездок граждан Украины в ЕС;

- сотрудничество с Международным валютным фондом, что является предпосылкой получения Украиной макрофинансовой помощи ЕС в размере 1,2 млрд евро, призванных обеспечить финансово-экономическую стабилизацию в нашей стране;

- интеграция в энергетический рынок ЕС (речь идет о независимости НКРЭКУ)

- распространение в Украине режима внутреннего рынка в сфере телекоммуникаций, заключение соглашения о взаимном признании электронных доверительных услуг (независимость НКРСИ)

- интеграция в единый цифровой рынок (независимость Национального офиса интеллектуальной собственности) и др.

"Учитывая указанное и с целью предотвращения развития неблагоприятного сценария, предлагали бы в сжатые сроки создать рабочую группу высокого уровня по разработке изменений в Конституцию Украины, в которую бы также вошли представители Верховной Рады Украины, Администрации Президента Украины, судейского самоуправления, научных кругов и гражданского общества", - говорится в письме.

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Подчеркивается, что ключевой задачей указанной рабочей группы следует определить разработку изменений в Конституцию Украины, которые, среди прочего, предусматривали полномочия Верховной Рады создавать государственные органы со специальным статусом.

Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.

Напомним, 26 октября стало известно, что Окружной административный суд города Киева завершил рассмотрение дела по иску Александра Кареева к Национальному антикоррупционному бюро Украины. Среди прочего, было приято решение вычеркнуть из государственного реестра информацию об Артеме Сытнике как директоре Национального антикоррупционного бюро.
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Топ комментарии
+85
Таки земрази взяли эту высоту!
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29.10.2020 12:17
+80
Посол при ЕС Точицкий: Решение КС является основанием для приостановки безвиза - Цензор.НЕТ 3052
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29.10.2020 12:21
+74
Они ее упорно штурмовали с разных сторон.
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29.10.2020 12:18
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Страница 4 из 4
Да примите Вы закон и отправьте этих потерявших реальность идиотов из КС в космос
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29.10.2020 15:23 Ответить
Настала пора выйти попить чайку на Майдане...
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29.10.2020 15:36 Ответить
Ви можете відповісти для чого? Щоби ці тупі ідіоти потім на виборах знову привели до влади якусь реваншістську наволоч?
Якщо вже йти на Майдан, то вимагати прийняття норм про позбавлення громадянства, про позбавлення права вибору, а так... який зміст?
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29.10.2020 16:36 Ответить
я давно про это говорю. Люди настолько тупые что не понимают что проблема не в Зеленском, Коломойском или ком-то другом. Проблема в них самих - голосуют за тех кто обещает невыполнимое, а потом зовут "на Майдан".
Я больше на Майдан не пойду. Свои 2 Майдана отходил, смысла больше не вижу.
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30.10.2020 00:10 Ответить
Ти такий вумний. Наче там буває за кого «голосувати». Все одно самі себе обирають і призначають за допомогою мойського, ахмецького і їм подібних
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30.10.2020 07:44 Ответить
за зеленского кто голосовал, или он сам себя выбрал?
Повзрослей, зелебобик.
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01.11.2020 16:58 Ответить
порохочобіт заспокойся, я за олігархічних маріонеток не голосую.
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03.11.2020 13:03 Ответить
Да за одно твое обращение ко мне ты заслуживашь быть послан к половому органу дедушки. Смысла сказанного ты так и не понял, гуд бай. Не голосуй больше.
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03.11.2020 13:55 Ответить
многие скажут .так мы же предупреждали, но....увы. а сейчас намазуйте.
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29.10.2020 15:54 Ответить
Сочетать закрытую феодально-бюрократическую систему с информационной революцией, когда всем доступна информация и любое действие оставляет свой след - дело невозможное. Есть безвиз, нет безвиза - это не повлияет на сознание миллионов украинцев, побывавших за это время в Европе. Назад в тюбик зубную пасту не затолкаешь. Но остервенение с которым можновладцы, их хозяева сражаются за сохранения своего междусобойчика - неслабое. Нашим украинким менталитетом: всем нельзя, а куму - можно тоже надо что то решать. Иначе будем большой европейской помойкой.
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29.10.2020 15:54 Ответить
73% нагадайте за що ви там пляді голосували?
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29.10.2020 16:34 Ответить
Де та Зелена підарасня яка розказувала що безвіз на хліб не намажешь.
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29.10.2020 16:59 Ответить
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29.10.2020 17:53 Ответить
В Україні засмерділо молдовським сценарієм! І не просто засмерділо, а вже й видно!
Коли КС Молдови скасовував рішення парламенту, які ще не проголосували! Що там зараз відомо всім!
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29.10.2020 18:57 Ответить
Портнов/кабаев рулят.
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29.10.2020 18:58 Ответить
Что будет после решения конституционного суда, это лишить Вас продажных 73% дебилов безвиз, второе поставить Вас в стойло. Вам же какая разница живите в парашостанского мире и радуйтесь, на больше вы не заслуживаете, следующий шаг будет создание очередных независимых республик. Вы живёте в своей Украине и ненавидите всех кто вокруг вас и саму Украину, потому что ....
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29.10.2020 18:59 Ответить
да какая разница зебилам
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29.10.2020 20:19 Ответить
Ну а чого Баканову не подзвонити щоб "тих чортів пробив?" Чи бикувати тільки з пішаками може? Якщо хоч якийсь зв'язок з реальністю залишився то треба розпустити цей суд, прийняти в Раді новий закон і відкрити і довести справи по цим суддям. Нереформована зараза сама не заспокоїться
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29.10.2020 21:28 Ответить
Припинення безвізу може стати початком майдану ііі
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29.10.2020 22:03 Ответить
выходи
что-то я никого не вижу на майдане
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01.11.2020 17:01 Ответить
«Із 187 країн, які ратифікували Конвенцію ООН проти корупції, Україна є єдиною, яка визнала застосування її положень у національному законодавстві неконституційним»
Що скажете, клоуни зелені??
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30.10.2020 00:05 Ответить
Міжнародне законодавство має вищу силу ніж конституція, її мали б змінити якби ратифікували коевенцію
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30.10.2020 07:49 Ответить
довго ще терпітимо цих зекремлядей, чи повернемо Пороха поки ще хоч шось ще можна врятувати?
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30.10.2020 08:56 Ответить
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