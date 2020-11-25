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насилля (263) Венедіктова (756)

Через пандемію COVID-19 в Україні зріс рівень домашнього насильства, - Венедіктова

Новини Цензор.НЕТ Події

Через пандемію COVID-19 в Україні зріс рівень домашнього насильства, - Венедіктова

Упродовж року за статтею домашнє насильство в Україні зареєстровано понад 2,7 тис. правопорушень, що більше, ніж торік.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

"Упродовж року за статтею домашнє насильство (ст.126-1 КК України) зареєстровано понад 2 700 правопорушень, минулого року - 1,5 тис. У 2020 році 1,7 тис. проваджень направлено до суду з обвинувальними актами, проти 758 торік", - написала генпрокурорка.

Крім того, Венедіктова зазначила, що каталізатором домашнього насильства стала також і пандемія.

"Унаслідок зростання безробіття, самоізоляції і з інших причин рівень домашнього насильства в країні виріс, і проблема гостро потребує вирішення", - написала вона.

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Генеральна прокурорка вважає, що Україна має нарешті ратифікувати Стамбульську конвенцію про запобігання насильства щодо жінок та домашнього насильства. Так, за її словами, основні положення Стамбульської конвенції щодо криміналізації діянь, пов'язаних із домашнім насильством, вже реалізовані в українському законодавстві і прокурори спільно зі слідчими активно залучають до відповідальності тих, хто піднімає руку на жінок і дітей.

"В середньому одне кримінальне провадження такої категорії розслідується впродовж 30 днів і направляється в суд", - додала Венедіктова.
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Топ коментарі
+7
Это всё что тебя заботит? Страну разрываю преступные кланы, а она про семейное насилие рассказывает!
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25.11.2020 21:48
+7
Из-за пандемии COVID-19 в Украине вырос уровень домашнего насилия, – Венедиктова - Цензор.НЕТ 5649
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25.11.2020 21:50
+4
пипец.. и это говорит ПРОКУРОР страны.. больная дама...
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25.11.2020 21:57
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Так кто может стерпеть жинку в 24/7 модусе?
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25.11.2020 21:48 Відповісти
Это всё что тебя заботит? Страну разрываю преступные кланы, а она про семейное насилие рассказывает!
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25.11.2020 21:48 Відповісти
Ну что непонятно? Генпрокурворша подпевает Первой "леди", она же сейчас эту тему мусолит. Будут люди лучше жить, будут крепче и нервы и семьи, и не будет никакого насилия.
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25.11.2020 22:24 Відповісти
А коррупция среди топ-чиновников Генеральной прокуратуры и МВД, так вообще взлетела в до небес...
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25.11.2020 21:48 Відповісти
Из-за пандемии COVID-19 в Украине вырос уровень домашнего насилия, – Венедиктова - Цензор.НЕТ 5649
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25.11.2020 21:50 Відповісти
Бенядиктовна распереживалась,заняться нечем. на то оно и домашнее насилие,на него прокуроры никак не повлияют,а вот своих коллег по Зебанде могла бы и не отмазывать за коррупцию.
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25.11.2020 21:50 Відповісти
Мабуть чоловік їй теж морду начистив, особливо після того,як прикрутив аферу на 750 К))
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25.11.2020 21:52 Відповісти
да, да. даже австрийская невеста, которую сам ***** со свадьбой поздравил и та изоляции не выдержала. пошкрябала своему ряженому суженому пультрет и была плутовка такова. отсюда, - если ***** поздравит байдена с избранием, то вскорости от трампа уйдёт маланка )) не верите?
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25.11.2020 21:57 Відповісти
Через пандемію COVID-19 в Україні зріс рівень домашнього насильства, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 8274
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25.11.2020 22:26 Відповісти
пипец.. и это говорит ПРОКУРОР страны.. больная дама...
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25.11.2020 21:57 Відповісти
Там всё по фрейду...
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26.11.2020 00:46 Відповісти
Коронавирус в крови повышает уровень агрессии - я придумал ещё один симптом.
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25.11.2020 22:07 Відповісти
Скорее уровень агрессии повышают высказывания наших слуг...
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25.11.2020 22:18 Відповісти
У цієї аферистки від влади закінчились прямі обов'язки? Збирай краще гроші на Хубло.
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25.11.2020 22:45 Відповісти
Це входить в її прямі обовязки
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25.11.2020 22:51 Відповісти
Неужели и Венедиктову уже муж 3,14здить начал?!
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25.11.2020 22:58 Відповісти
Ну так у чувака ж 750 тыс в нычке... И тут какая-то прокурва к ней ручонки тянет...
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25.11.2020 23:30 Відповісти
Вот и могла не вынести душа поэта позора мелочных обид.
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26.11.2020 06:44 Відповісти
А мозги набекрень у венедиктовой тоже от паНдемии?
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25.11.2020 23:30 Відповісти
А мозги набекрень у венедиктовой тоже от паНдемии?
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25.11.2020 23:34 Відповісти
Так утверждают же, что может быть сумеречное сознание.
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26.11.2020 06:42 Відповісти
Домашне насильство це не профіль генеральної прокуратури.
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25.11.2020 23:38 Відповісти
писец чем они занимаются,при таких зарплатах!а когда им показівают СХЕМЫ так авторов еще и сажают. ну примерно как волонтеров за волонтерство а добробатовцев за защиту страны от агрессора. и попытка выбрать что то лучшее привела к противоположному результату. определенно протесты должны заканчиваться посадками на кол
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26.11.2020 00:06 Відповісти
Если у кого-то в семье коронавирус, то это (пандемия) есть катализатор домашнего насилия...
Ужос! Через пандемію COVID-19 в Україні зріс рівень домашнього насильства, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 5999
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26.11.2020 00:49 Відповісти
чтоб меньше было насилия супругам следует жить порознь.
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26.11.2020 02:25 Відповісти
Это Венедиктова решила чутка отвлечься от процесса осваивания семи соточек косых гривасей, на которые её супруг развёл мусарню - не всем же такое счастье. Тем жёнушкам, которых их благоверные дубасят по семь раз на дню, надо ж хотя бы посочувствовать.
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26.11.2020 07:37 Відповісти
Как только Америка , Канада и ЕС выделии деньги на борьбу с домашним насилием( одна Канада дала 7млн дол) . Венедиктова и масса переживающих украинцев кинулись на борьбу с домашним насилием. пока денег не было украинцы были негодями и не реагировали.
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08.05.2021 13:51 Відповісти
 
 