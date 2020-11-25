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насилие (364) Венедиктова (727)

Из-за пандемии COVID-19 в Украине вырос уровень домашнего насилия, – Венедиктова

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Из-за пандемии COVID-19 в Украине вырос уровень домашнего насилия, – Венедиктова

В течение года по статье домашнее насилие в Украине зарегистрировано более 2,7 тыс. правонарушений, что больше, чем в прошлом году.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, информирует Цензор.НЕТ.

"В течение года по статье домашнее насилие (ст.126-1 УК Украины) зарегистрировано более 2 700 правонарушений, в прошлом году - 1,5 тыс. В 2020 году 1,7 тыс. производств направлено в суд с обвинительными актами, против 758 в прошлом году", - написала генпрокурор.

Кроме того, Венедиктова отметила, что катализатором домашнего насилия стала также и пандемия.

"В результате роста безработицы, самоизоляции и по другим причинам уровень домашнего насилия в стране вырос, и проблема остро нуждается в решении", - написала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Домашнее насилие в Украине является второй проблемой после Covid-19

Генеральный прокурор считает, что Украина должна наконец ратифицировать Стамбульскую конвенцию о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия. Так, по ее словам, основные положения Стамбульской конвенции по криминализации деяний, связанных с домашним насилием, уже реализованы в украинском законодательстве и прокуроры совместно со следователями активно привлекают к ответственности тех, кто поднимает руку на женщин и детей.

"В среднем одно уголовное производство такой категории расследуется в течение всего 30 дней и направляется в суд", - добавила Венедиктова.

Также читайте: Почти треть украинцев уверены, что женщина сама провоцирует насилие, - руководитель отдела ООН Стришенец

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+7
Это всё что тебя заботит? Страну разрываю преступные кланы, а она про семейное насилие рассказывает!
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25.11.2020 21:48
+7
Из-за пандемии COVID-19 в Украине вырос уровень домашнего насилия, – Венедиктова - Цензор.НЕТ 5649
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25.11.2020 21:50
+4
пипец.. и это говорит ПРОКУРОР страны.. больная дама...
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25.11.2020 21:57
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Так кто может стерпеть жинку в 24/7 модусе?
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25.11.2020 21:48 Ответить
Это всё что тебя заботит? Страну разрываю преступные кланы, а она про семейное насилие рассказывает!
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25.11.2020 21:48 Ответить
Ну что непонятно? Генпрокурворша подпевает Первой "леди", она же сейчас эту тему мусолит. Будут люди лучше жить, будут крепче и нервы и семьи, и не будет никакого насилия.
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25.11.2020 22:24 Ответить
А коррупция среди топ-чиновников Генеральной прокуратуры и МВД, так вообще взлетела в до небес...
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25.11.2020 21:48 Ответить
Из-за пандемии COVID-19 в Украине вырос уровень домашнего насилия, – Венедиктова - Цензор.НЕТ 5649
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25.11.2020 21:50 Ответить
Бенядиктовна распереживалась,заняться нечем. на то оно и домашнее насилие,на него прокуроры никак не повлияют,а вот своих коллег по Зебанде могла бы и не отмазывать за коррупцию.
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25.11.2020 21:50 Ответить
Мабуть чоловік їй теж морду начистив, особливо після того,як прикрутив аферу на 750 К))
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25.11.2020 21:52 Ответить
да, да. даже австрийская невеста, которую сам ***** со свадьбой поздравил и та изоляции не выдержала. пошкрябала своему ряженому суженому пультрет и была плутовка такова. отсюда, - если ***** поздравит байдена с избранием, то вскорости от трампа уйдёт маланка )) не верите?
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25.11.2020 21:57 Ответить
Через пандемію COVID-19 в Україні зріс рівень домашнього насильства, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 8274
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25.11.2020 22:26 Ответить
пипец.. и это говорит ПРОКУРОР страны.. больная дама...
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25.11.2020 21:57 Ответить
Там всё по фрейду...
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26.11.2020 00:46 Ответить
Коронавирус в крови повышает уровень агрессии - я придумал ещё один симптом.
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25.11.2020 22:07 Ответить
Скорее уровень агрессии повышают высказывания наших слуг...
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25.11.2020 22:18 Ответить
У цієї аферистки від влади закінчились прямі обов'язки? Збирай краще гроші на Хубло.
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25.11.2020 22:45 Ответить
Це входить в її прямі обовязки
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25.11.2020 22:51 Ответить
Неужели и Венедиктову уже муж 3,14здить начал?!
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25.11.2020 22:58 Ответить
Ну так у чувака ж 750 тыс в нычке... И тут какая-то прокурва к ней ручонки тянет...
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25.11.2020 23:30 Ответить
Вот и могла не вынести душа поэта позора мелочных обид.
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26.11.2020 06:44 Ответить
А мозги набекрень у венедиктовой тоже от паНдемии?
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25.11.2020 23:30 Ответить
А мозги набекрень у венедиктовой тоже от паНдемии?
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25.11.2020 23:34 Ответить
Так утверждают же, что может быть сумеречное сознание.
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26.11.2020 06:42 Ответить
Домашне насильство це не профіль генеральної прокуратури.
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25.11.2020 23:38 Ответить
писец чем они занимаются,при таких зарплатах!а когда им показівают СХЕМЫ так авторов еще и сажают. ну примерно как волонтеров за волонтерство а добробатовцев за защиту страны от агрессора. и попытка выбрать что то лучшее привела к противоположному результату. определенно протесты должны заканчиваться посадками на кол
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26.11.2020 00:06 Ответить
Если у кого-то в семье коронавирус, то это (пандемия) есть катализатор домашнего насилия...
Ужос! Через пандемію COVID-19 в Україні зріс рівень домашнього насильства, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 5999
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26.11.2020 00:49 Ответить
чтоб меньше было насилия супругам следует жить порознь.
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26.11.2020 02:25 Ответить
Это Венедиктова решила чутка отвлечься от процесса осваивания семи соточек косых гривасей, на которые её супруг развёл мусарню - не всем же такое счастье. Тем жёнушкам, которых их благоверные дубасят по семь раз на дню, надо ж хотя бы посочувствовать.
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26.11.2020 07:37 Ответить
Как только Америка , Канада и ЕС выделии деньги на борьбу с домашним насилием( одна Канада дала 7млн дол) . Венедиктова и масса переживающих украинцев кинулись на борьбу с домашним насилием. пока денег не было украинцы были негодями и не реагировали.
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08.05.2021 13:51 Ответить
 
 