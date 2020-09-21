Зеленский: Домашнее насилие в Украине является второй проблемой после Covid-19

Президент Владимир Зеленский заявил, что домашнее насилие в Украине на сегодняшний день является второй по значимости проблемой после коронавируса.

Об этом президент сказал 21 сентября на встрече с общественными организациями, передает Цензор.НЕТ.

"В условиях пандемии Covid-19 проблемой номер два, после самого вируса, стало нарастание домашнего насилия. В качестве примера, только за первые полгода полиция получила почти вдвое больше обращений относительно домашнего насилия, чем в прошлом полугодии", - заявил Зеленский.

Он также отметил, что нередко потерпевшие не обращаются в соответствующие службы, так как просто не верят, что им могут помочь.

Как сообщалось, Зеленский подписал указ о противодействии домашнему и гендерно обусловленному насилию.

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