Зеленский подписал указ о противодействии домашнему и гендерно обусловленному насилию

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных действиях по предотвращению и противодействию домашнему и гендерно обусловленному насилию.

Как информирует Цензор.НЕТ, подписание указа состоялось в рамках встречи с представителями общественных и международных организаций.

Глава государства отметил, что это направление является частью внутреннего и внешнего направлении работы Украины, для которого права человека являются основополагающим принципом.

"Я с подписанием этого указа хочу подчеркнуть личную ответственность премьер-министра Украины, правительства и на местах, в регионах. Всех глав ОГА, руководителей ОТГ, сельсоветов", - отметил Зеленский.

По словам президента, нужны механизмы реализации принятого законодательства. Вопросы предотвращения и противодействия насилия являются одним из индикаторов целей устойчивого развития.

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