Зеленский подписал указ о противодействии домашнему и гендерно обусловленному насилию
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных действиях по предотвращению и противодействию домашнему и гендерно обусловленному насилию.
Как информирует Цензор.НЕТ, подписание указа состоялось в рамках встречи с представителями общественных и международных организаций.
Глава государства отметил, что это направление является частью внутреннего и внешнего направлении работы Украины, для которого права человека являются основополагающим принципом.
"Я с подписанием этого указа хочу подчеркнуть личную ответственность премьер-министра Украины, правительства и на местах, в регионах. Всех глав ОГА, руководителей ОТГ, сельсоветов", - отметил Зеленский.
По словам президента, нужны механизмы реализации принятого законодательства. Вопросы предотвращения и противодействия насилия являются одним из индикаторов целей устойчивого развития.
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Ленка при презеденте Зеленском:
телепень телепнем........ . вже вся країна це бачить але чомусь нічого не робить.
наразі, кожна наступна година цього кловуна у президентському кріслі обходиться все дорожче і дорожче.
По словам президента, нужны механизмы реализации принятого законодательства. Вопросы предотвращения и противодействия насилия являются одним из индикаторов целей устойчивого развития. Источник: https://censor.net/ru/n3220413
ЗЕ, подпиши еще запрет распространинию коронавирусу.
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