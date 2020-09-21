Зеленський підписав указ про протидію домашньому і гендерно зумовленому насильству
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про невідкладні дії щодо запобігання та протидії домашньому і гендерно зумовленому насильству.
Як інформує Цензор.НЕТ, підписання указу відбулося в рамках зустрічі з представниками громадських і міжнародних організацій.
Глава держави зазначив, що цей напрям є частиною внутрішнього і зовнішнього напряму роботи України, для якого права людини є основоположним принципом.
"Я з підписанням цього указу хочу підкреслити особисту відповідальність прем'єр-міністра України, уряду і на місцях, в регіонах. Всіх голів ОДА, керівників ОТГ, сільрад", - зазначив Зеленський.
За словами президента, потрібні механізми реалізації прийнятого законодавства. Питання запобігання та протидії насильству є одним з індикаторів цілей сталого розвитку.
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Ленка при презеденте Зеленском:
телепень телепнем........ . вже вся країна це бачить але чомусь нічого не робить.
наразі, кожна наступна година цього кловуна у президентському кріслі обходиться все дорожче і дорожче.
По словам президента, нужны механизмы реализации принятого законодательства. Вопросы предотвращения и противодействия насилия являются одним из индикаторов целей устойчивого развития. Источник: https://censor.net/ru/n3220413
ЗЕ, подпиши еще запрет распространинию коронавирусу.
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