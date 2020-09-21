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Зеленський підписав указ про протидію домашньому і гендерно зумовленому насильству

Зеленський підписав указ про протидію домашньому і гендерно зумовленому насильству

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про невідкладні дії щодо запобігання та протидії домашньому і гендерно зумовленому насильству.

Як інформує Цензор.НЕТ, підписання указу відбулося в рамках зустрічі з представниками громадських і міжнародних організацій.

Глава держави зазначив, що цей напрям є частиною внутрішнього і зовнішнього напряму роботи України, для якого права людини є основоположним принципом.

"Я з підписанням цього указу хочу підкреслити особисту відповідальність прем'єр-міністра України, уряду і на місцях, в регіонах. Всіх голів ОДА, керівників ОТГ, сільрад", - зазначив Зеленський.

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За словами президента, потрібні механізми реалізації прийнятого законодавства. Питання запобігання та протидії насильству є одним з індикаторів цілей сталого розвитку.

Автор: 

Зеленський Володимир (23978) насилля (296) наказ (445)


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Топ коментарі
+8
Ленка при президенте Порошенко:
Зеленский подписал указ о противодействии домашнему и гендерно обусловленному насилию - Цензор.НЕТ 6189

Ленка при презеденте Зеленском:
Зеленский подписал указ о противодействии домашнему и гендерно обусловленному насилию - Цензор.НЕТ 1955
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21.09.2020 12:45
+5
...вальдемар, тебе это не поможет
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21.09.2020 12:36
+4
Зеленський підписав указ про протидію домашньому і гендерно зумовленому насильству - Цензор.НЕТ 1491
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21.09.2020 13:02
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...вальдемар, тебе это не поможет
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21.09.2020 12:36 Відповісти
Ленка при президенте Порошенко:
Зеленский подписал указ о противодействии домашнему и гендерно обусловленному насилию - Цензор.НЕТ 6189

Ленка при презеденте Зеленском:
Зеленский подписал указ о противодействии домашнему и гендерно обусловленному насилию - Цензор.НЕТ 1955
показати весь коментар
21.09.2020 12:45 Відповісти
интересно, что же это за неотложные действия такие
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21.09.2020 12:37 Відповісти
сложно сказать не читая, вообще то и дикое, на улице насилие плохо, не только домашнее на улице, кто дома совершил по крайней мере, известно, а попробуй найди кто совершил дикое насилие на улице в темное время суток ?? Возможно, для домашних насильников наручники будут с мехом, возможно запретят употреблять спецсредство ПР-73М, а только кожаный хлыст и латекс
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21.09.2020 12:54 Відповісти
чисту правду казав свого часу пройдоха експремєр гончаренко про зеленопука, йому можна підсовувати будь-які закони, будь-яку інформацію, хоч з "потолка" бери - проходить усьо.
телепень телепнем........ . вже вся країна це бачить але чомусь нічого не робить.
наразі, кожна наступна година цього кловуна у президентському кріслі обходиться все дорожче і дорожче.
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21.09.2020 15:58 Відповісти
Ого! Воно спало до обіду і ізволіло прокинутись.
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21.09.2020 12:38 Відповісти
Тобто класика - "суворість законів компенсується необов'язковістю їх виконання"...

По словам президента, нужны механизмы реализации принятого законодательства. Вопросы предотвращения и противодействия насилия являются одним из индикаторов целей устойчивого развития. Источник: https://censor.net/ru/n3220413
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21.09.2020 12:47 Відповісти
Насилие, стой!!! Раз, два!!!
ЗЕ, подпиши еще запрет распространинию коронавирусу.
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21.09.2020 12:47 Відповісти
Задрали со своими гендерами. Есть два пола.
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21.09.2020 12:48 Відповісти
Зеленський підписав указ про протидію домашньому і гендерно зумовленому насильству - Цензор.НЕТ 1491
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21.09.2020 13:02 Відповісти
Чтобы прекратить насилие нужно просто запретить бить в ответ.
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21.09.2020 12:49 Відповісти
Кроме как ставить подписи - на большее ни на что не способен.
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21.09.2020 12:53 Відповісти
Президент Зеленский первый Президент который выполняет предвыборные обещания.
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21.09.2020 12:53 Відповісти
Одно из них - вообще постоянно и твёрдо! То, где "я вам ничего не должен".
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21.09.2020 13:00 Відповісти
и что твой клоун выполнил???

Войну прекратил?
Учителя получают по 4000 баков?
Тарифы снижены?
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21.09.2020 13:16 Відповісти
Дегенерация защищается законом, который возник как противодействие дегенерации.
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21.09.2020 13:31 Відповісти
 
 