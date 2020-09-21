Зеленський: Домашнє насильство в Україні є другою проблемою після COVID-19
Президент Володимир Зеленський заявив, що домашнє насильство в Україні на сьогодні є другою за значимістю проблемою після коронавірусу.
Про це президент сказав 21 вересня на зустрічі з громадськими організаціями, передає Цензор.НЕТ.
"В умовах пандемії COVID-19 проблемою номер два, після самого вірусу, стало наростання домашнього насильства. Як приклад, лише за перші пів року поліція отримала майже вдвічі більше звернень щодо домашнього насильства, ніж у минулому півріччі", - заявив Зеленський.
Він також зазначив, що нерідко потерпілі не звертаються до відповідних служб, оскільки просто не вірять, що їм можуть допомогти.
Як повідомлялося, Зеленський підписав указ про протидію домашньому і гендерно зумовленому насильству.
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Остались только семейные драки и вирусные заболевания.
Если по приоритетам то:
1. Зеленский.
2. Коронавирус.
3. Домашнее насилие.
И корень всех трех проблем один - низкий уровень умственного и морального развития у 73% населения.
Даже Януковощ так не раздражал, как этот тупой недомерок.
Тотальна корупція в судовій системі - оце перша проблема.
Якби не це, то і війни могло б не бути.
геть вicлюка-капiтулянта з посади! у вiдставку!