Зеленський: Домашнє насильство в Україні є другою проблемою після COVID-19

Президент Володимир Зеленський заявив, що домашнє насильство в Україні на сьогодні є другою за значимістю проблемою після коронавірусу.

Про це президент сказав 21 вересня на зустрічі з громадськими організаціями, передає Цензор.НЕТ.

"В умовах пандемії COVID-19 проблемою номер два, після самого вірусу, стало наростання домашнього насильства. Як приклад, лише за перші пів року поліція отримала майже вдвічі більше звернень щодо домашнього насильства, ніж у минулому півріччі", - заявив Зеленський.

Він також зазначив, що нерідко потерпілі не звертаються до відповідних служб, оскільки просто не вірять, що їм можуть допомогти.

Як повідомлялося, Зеленський підписав указ про протидію домашньому і гендерно зумовленому насильству.

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