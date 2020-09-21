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Зеленський: Домашнє насильство в Україні є другою проблемою після COVID-19

Зеленський: Домашнє насильство в Україні є другою проблемою після COVID-19

Президент Володимир Зеленський заявив, що домашнє насильство в Україні на сьогодні є другою за значимістю проблемою після коронавірусу.

Про це президент сказав 21 вересня на зустрічі з громадськими організаціями, передає Цензор.НЕТ.

"В умовах пандемії COVID-19 проблемою номер два, після самого вірусу, стало наростання домашнього насильства. Як приклад, лише за перші пів року поліція отримала майже вдвічі більше звернень щодо домашнього насильства, ніж у минулому півріччі", - заявив Зеленський.

Він також зазначив, що нерідко потерпілі не звертаються до відповідних служб, оскільки просто не вірять, що їм можуть допомогти.

Як повідомлялося, Зеленський підписав указ про протидію домашньому і гендерно зумовленому насильству.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість випадків домашнього насильства за перші пів року збільшилася вдвічі, - Шмигаль

Автор: 

Зеленський Володимир (23978) насилля (296) Офіс Президента (2026)


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Топ коментарі
+49
Про вiйну вже забув?
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21.09.2020 14:58
+39
*****! Не потерянный Крым, не война на востоке! Домашнее насилие ёпта!
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21.09.2020 15:00
+33
Зеленский: Домашнее насилие в Украине является второй проблемой после Covid-19 - Цензор.НЕТ 2260
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21.09.2020 14:59
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Войну закончил, Крым вернул.
Остались только семейные драки и вирусные заболевания.
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21.09.2020 15:40 Відповісти
А про себе зе забуло ?
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21.09.2020 15:40 Відповісти
Что-то жены его давно не видно было. Странно.
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21.09.2020 15:51 Відповісти
Домашнее насилие на переднем плане, а от чего это его не колышет.
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21.09.2020 15:51 Відповісти
це досягнення "зе влади"
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21.09.2020 15:53 Відповісти
Походу зеленый наркоман дает розгона своей кошелке .оно злое мстивое противное существо .как леприкон)))
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21.09.2020 15:54 Відповісти
Ось що буває, коли не пропускаєш жодного випуску "Про це говорить Україна"
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21.09.2020 15:58 Відповісти
Первой проблемой является зеленский и его сумасшедшая камарилья!
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21.09.2020 15:58 Відповісти
То есть проблема идиотов скоморохов-предателей у власти, войны, коррупции. Это не первая, вторая и третья проблема?
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21.09.2020 16:08 Відповісти
Власть дебила-это сила
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21.09.2020 16:08 Відповісти
А шо, не можна просто так сказати "надо пєрєстать біть"? Домашнє насильство вмить припиниться.
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21.09.2020 16:14 Відповісти
Якщо Зюзя колись наїде лісапетом на цвях, впаде і зламає собі карк - на надгробку можна буде напейсати: "Родился и умер от дыры в резине". XDDDD
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21.09.2020 16:21 Відповісти
Третья по счету проблема.
Если по приоритетам то:
1. Зеленский.
2. Коронавирус.
3. Домашнее насилие.

И корень всех трех проблем один - низкий уровень умственного и морального развития у 73% населения.
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21.09.2020 16:23 Відповісти
Дурачок...Первейшей проблемой Украины являешься именно ты и твой тупая и неспособная вороватая команда
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21.09.2020 16:25 Відповісти
Он наркоман?
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21.09.2020 16:32 Відповісти
Зеленський: Домашнє насильство в Україні є другою проблемою після COVID-19 - Цензор.НЕТ 4573
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21.09.2020 16:34 Відповісти
"И цвет крааааааасный......"
Зеленський: Домашнє насильство в Україні є другою проблемою після COVID-19 - Цензор.НЕТ 3311
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21.09.2020 20:40 Відповісти
А ты Вовочка меньше налево ходи и твоя жона не будет тебя дома насиловать.
Зеленський: Домашнє насильство в Україні є другою проблемою після COVID-19 - Цензор.НЕТ 7567
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21.09.2020 16:34 Відповісти
жабу пенка бьет .если для него в воюющей стране две проблемы -корона и домашнее насилие?
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21.09.2020 16:35 Відповісти
Бедность пабидил. Вайну закончил. Типерь асталась Ковид и домашнее насилие пабидить.
Даже Януковощ так не раздражал, как этот тупой недомерок.
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21.09.2020 16:37 Відповісти
Тупа паскуда.
Тотальна корупція в судовій системі - оце перша проблема.
Якби не це, то і війни могло б не бути.
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21.09.2020 16:59 Відповісти
"миротворец" многостаночник. Сею, сею посеваю, счастья радости желаю. Детский сад, младшая группа.
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21.09.2020 17:00 Відповісти
Первая проблема Украины это обезьяна на посту президента.
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21.09.2020 17:13 Відповісти
Його що Лєна кожний день *******?
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21.09.2020 17:42 Відповісти
по головi. можливо,що вперше ще при народженнi.
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21.09.2020 18:05 Відповісти
Й все одно замало...
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21.09.2020 18:06 Відповісти
Серьезно?
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21.09.2020 17:45 Відповісти
придурку, головна проблема вже сьомий рiк - це рашистська агресiя, анексiя наших територiй, смерть та горе.

геть вicлюка-капiтулянта з посади! у вiдставку!
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21.09.2020 18:04 Відповісти
Да тут не домашнее а государственное уже
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21.09.2020 18:17 Відповісти
Ему уже папа поджопников выписал дома?
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21.09.2020 18:18 Відповісти
зеЛенин- "Домашнее насилие в Украине является......."

Зеленський: Домашнє насильство в Україні є другою проблемою після COVID-19 - Цензор.НЕТ 3861
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21.09.2020 20:48 Відповісти
Як гидко оце все читати, що воно верзе...
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21.09.2020 21:52 Відповісти
второй проблемой после вируса являешься ты обсос квартальный.
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21.09.2020 22:38 Відповісти
только священный мармеладник умеет правильно говорить.
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21.09.2020 23:04 Відповісти
МОжет быть. А тогда я знаю проблему 1А, 1Б, 1В,1Г.........
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22.09.2020 00:12 Відповісти
А першою проблемою перед коронавірусом - є ця сама зелена шмаркля і 73% зебілів, які за неї проголосували.
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22.09.2020 15:59 Відповісти
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