Кількість випадків домашнього насильства за перші пів року збільшилася вдвічі, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що випадки домашнього насильства, що почастішали, можуть бути пов'язані з коронакризою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", таку думку він висловив на зустрічі з представниками громадських і міжнародних організацій, присвяченій питанням реалізації державної політики з протидії та запобігання домашньому насильству.

"Як сказав Президент України, за перші 6 місяців 2020 року в Україні зафіксовано понад 96 тисяч звернень щодо домашнього насильства. Це удвічі більше, ніж за першу половину минулого року. Це пов'язано, в тому числі, із наслідками ось цієї ковідівської кризи, коли люди були вдома і ця проблема домашнього насильства проявилася надзвичайно сильно", - сказав Шмигаль.

За його словами, це не просто статистика, за кожним зверненням стоїть людське життя, і влада має про це памятати.

"Наша мета – посилити реакцію на цей виклик, і ця реакція має бути конкретною", - наголосив керівник уряду.

Він зазначив, що станом на 1 серпня створено 28 притулків для постраждалих від домашного насильства, працюють 11 денних центрів перебування людей, що потребують захисту.

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"І робота над цим напрямком буде продовжуватися. Для підтримки постраждалих працюють майже 400 бригад соціально-психологічної допомоги, підвищено доступність до правосуддя", - додав Шмигаль.

Прем'єр-міністр зауважив, що за підтримки міжнародних організацій проводяться тренінги та навчання тих, хто може бути дотичним до боротьби із домашнім насильством.

Раніше повідомлялося, що Президент Володимир Зеленський підписав указ про невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства.