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Новини
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Кількість випадків домашнього насильства за перші пів року збільшилася вдвічі, - Шмигаль

Кількість випадків домашнього насильства за перші пів року збільшилася вдвічі, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що випадки домашнього насильства, що почастішали, можуть бути пов'язані з коронакризою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", таку думку він висловив на зустрічі з представниками громадських і міжнародних організацій, присвяченій питанням реалізації державної політики з протидії та запобігання домашньому насильству.

"Як сказав Президент України, за перші 6 місяців 2020 року в Україні зафіксовано понад 96 тисяч звернень щодо домашнього насильства. Це удвічі більше, ніж за першу половину минулого року. Це пов'язано, в тому числі, із наслідками ось цієї ковідівської кризи, коли люди були вдома і ця проблема домашнього насильства проявилася надзвичайно сильно", - сказав Шмигаль.

За його словами, це не просто статистика, за кожним зверненням стоїть людське життя, і влада має про це памятати.

"Наша мета – посилити реакцію на цей виклик, і ця реакція має бути конкретною", - наголосив керівник уряду.

Він зазначив, що станом на 1 серпня створено 28 притулків для постраждалих від домашного насильства, працюють 11 денних центрів перебування людей, що потребують захисту.

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"І робота над цим напрямком буде продовжуватися. Для підтримки постраждалих працюють майже 400 бригад соціально-психологічної допомоги, підвищено доступність до правосуддя", - додав Шмигаль.

Прем'єр-міністр зауважив, що за підтримки міжнародних організацій проводяться тренінги та навчання тих, хто може бути дотичним до боротьби із домашнім насильством.

Раніше повідомлялося, що Президент Володимир Зеленський підписав указ про невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства.

Автор: 

Кабмін (14108) насилля (296) Шмигаль Денис (4608)


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Топ коментарі
+7
Пётр Алексеевич, остановитесь пжлст. А то все подумают на Бубочку который никогда ни в чём не виноват.
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21.09.2020 13:40
+5
До речі, а як там механізм письмової згоди на статевий акт, працює ще? бо щось забули про цю фішку
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21.09.2020 13:39
+3
Карантин, а чого ви чекали?
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21.09.2020 13:34
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Карантин, а чого ви чекали?
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21.09.2020 13:34 Відповісти
Для боротьби з домашнім насильством давно вже існує ціла купа законів та підзаконних актів, а ось хтось жорствоко страждає від похмілля. Чи будуть якісь особливі закони для полегшення їх страждань?
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21.09.2020 13:36 Відповісти
До речі, а як там механізм письмової згоди на статевий акт, працює ще? бо щось забули про цю фішку
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21.09.2020 13:39 Відповісти
Цей документ залишився пам'ятником чиновницькій імітації бурхливої діяльності.
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21.09.2020 14:00 Відповісти
побылы шмыгаля?
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21.09.2020 13:37 Відповісти
Домашні?
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21.09.2020 13:48 Відповісти
ну а не, канешна,
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21.09.2020 13:57 Відповісти
Тоді це, не випадок що, відноситься до теми. Ось аби його побила теща...
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21.09.2020 13:59 Відповісти
Это итог твоей деятельности пан Шмыгаль.
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21.09.2020 13:37 Відповісти
Пётр Алексеевич, остановитесь пжлст. А то все подумают на Бубочку который никогда ни в чём не виноват.
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21.09.2020 13:40 Відповісти
КА-РАН-ТИ-НО!
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21.09.2020 13:41 Відповісти
Перша жертва пандемії і спровокованого нею карантину, яку я бачив особисто десь в травні, стала працівниця сусіднього супермаркету. Чоловік по п'яні набив фінгал.
Зовсім трагічно коронавірус вплинув на водія маршрутки. Залишившись без роботи він з товаришами вирішив провести профілактичну дизенфекцію але не розрахував свої сили і впав з балкону багатоповерхівки.
Замкнені надовго в обмеженому просторі разом з алкоголем люди творять нездорові речі
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21.09.2020 13:57 Відповісти
Благополуччя сім'ї головним чином залежить від достатку. І коронавірус нічого спихати все на коронавірус. Всі ці насилля і на Шмигаля совісті, й на совісті його рудого господаря.
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21.09.2020 14:08 Відповісти
Ну- це, чистий марксизм: "бытие определяет сознание"- псевдонаукова теорія.
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21.09.2020 14:24 Відповісти
де тут марксизм? Щоб таке стверджувати - хоча б Маркса почитав. Такий великий і такий старий. На, читай
https://danila-uskov.livejournal.com/14973.html
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21.09.2020 21:03 Відповісти
Низы не хатят а верхи не могут??
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21.09.2020 14:11 Відповісти
Далі статистика "домашнього насильства" буде тільки рости.
І карантин тут справа другорядна.
Це випробуваний за два роки спосіб заволодіння майном.
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21.09.2020 14:25 Відповісти
Або ж розчарування. Люди свято повірили в Голобородька, а тут такий облом...
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21.09.2020 14:57 Відповісти
Когда уже меня жена изнасилует .
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21.09.2020 18:52 Відповісти
Кіт каже хозяйці - Якщо я винайду ліки від ковіда, ти нарешті підеш на роботу?
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21.09.2020 21:46 Відповісти
ідіоти....во власті.
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21.09.2020 22:28 Відповісти
правильно. бабское психологическое насилие надо пресекать в корне.
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21.09.2020 23:11 Відповісти
 
 