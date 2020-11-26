Від сьогодні дозволено допуск слідчих і прокурорів у зону ООС
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В Україні з четверга, 26 листопада, дозволений допуск дізнавачів, слідчих і прокурорів у район проведення операції Об'єднаних сил. Відповідний закон набув чинності.
Закон учора оприлюднили у виданні "Голос України". Він набув чинності з дня, наступного за днем опублікування, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Документ вносить зміни в закон "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях".
У законі прописано, що допуск дізнавачів, слідчих і прокурорів у район проведення ООС, а також надання їм відповідного сприяння, є обов'язковими. Допускати правоохоронців будуть в порядку, визначеному командувачем об'єднаних сил.
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