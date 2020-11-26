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Новини Політика України
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Від сьогодні дозволено допуск слідчих і прокурорів у зону ООС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Від сьогодні дозволено допуск слідчих і прокурорів у зону ООС

В Україні з четверга, 26 листопада, дозволений допуск дізнавачів, слідчих і прокурорів у район проведення операції Об'єднаних сил. Відповідний закон набув чинності.

Закон учора оприлюднили у виданні "Голос України". Він набув чинності з дня, наступного за днем ​​опублікування, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Документ вносить зміни в закон "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях".

У законі прописано, що допуск дізнавачів, слідчих і прокурорів у район проведення ООС, а також надання їм відповідного сприяння, є обов'язковими. Допускати правоохоронців будуть в порядку, визначеному командувачем об'єднаних сил.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
Отримати корочки УБД.
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26.11.2020 10:13
+6
Выслеживать кто ответный огонь ведет? С сегодняшнего дня разрешен допуск следователей и прокуроров в зону ООС - Цензор.НЕТ 6082
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26.11.2020 10:07
+6
А для чого там ця мразота?
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26.11.2020 10:09
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Выслеживать кто ответный огонь ведет? С сегодняшнего дня разрешен допуск следователей и прокуроров в зону ООС - Цензор.НЕТ 6082
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26.11.2020 10:07 Відповісти
А для чого там ця мразота?
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26.11.2020 10:09 Відповісти
ПОБАЧИМ ЯК РОЗСЛІДУЮТЬ ВБИВСТВО НАШОГО СОЛДАТА СНАЙПЕРОМ.
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26.11.2020 10:13 Відповісти
Отримати корочки УБД.
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26.11.2020 10:13 Відповісти
І в результаті при звільнені отримати мільйоні виплати.
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26.11.2020 10:39 Відповісти
Но только. Они и землю положенную для УБД получат сразу же и как уже было в черте города!
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26.11.2020 11:53 Відповісти
До цього дня в зоні ООС БУЛО БЕЗЗАКОННЯ?
На яких підставах?

Ні, ви таки ******* (це про владу).
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26.11.2020 10:11 Відповісти
Ще не всі УБД отримали?
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26.11.2020 10:16 Відповісти
В полку "ветеранов и участников ООС" ожидается большое пополнение, а параллельно с этим, последуют наказания невиновных и награждения непричастных.
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26.11.2020 10:21 Відповісти
Ця новина напружує, якщо згадати, що не так давно Венедиктова призначила своїм заступником обслугу Медведчука.

Максим Якубовський, який працював в "Українському виборі" Віктора Медведчука, став заступником Ірини Венедіктової. Про це у Facebook написав голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

"А ми вітаємо Медведчука з призначенням його юриста заступником генпрокурорки Зеленського! З ким забитися на гроші, що Венедіктова віддасть йому російський напрямок?
Ну і звичайно, Зеленський хороший і нічого цього не знає", - прокоментував призначення Шабунін.
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26.11.2020 10:22 Відповісти
Армія залишається фаворитом довіри.
Бубочка, з прокурорськими і мінтовськими колаборантами-підкацапниками, вирішили доканати військових липовими справами та позбавити народної підтримки.
Розвалити армію не лише матеріально, а остаточно.
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26.11.2020 10:31 Відповісти
Зеля- ПНХ !
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26.11.2020 10:34 Відповісти
ну теперь имеющих убд, увеличится в двое.
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26.11.2020 10:55 Відповісти
 
 