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На честь генерала армії УНР Безручка назвали сквер у Гданську

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

На честь генерала армії УНР Безручка назвали сквер у Гданську

Міська рада Гданська присвоїла одному зі скверів міста ім'я генерала армії Української народної республіки Марка Безручка.

Про це повідомив у Твіттері посол України в Польщі Андрій Дещиця, інформує Цензор.НЕТ.

Сквери імені генерала армії Української Народної Республіки Марка Безручка є у Варшаві і в Кошаліні, об'їзна дорога - у Вроцлаві, а тепер є і рішення влади Гданська", - написав Дещиця.

З пропозицією присвоїти скверу ім'я генерала виступив консул України в Гданську Лев Захарчишин. Постанову підтримали 27 депутатів Гданської міської ради, утрималися семеро.

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Генерал Марк Безручко очолював оборону від наступу більшовиків польського міста Замостя в серпні-вересні 1920 року. Згодом він жив і працював у Варшаві, був членом Вищої військової ради УНР в екзилі, міністром емігрантського уряду, головою Українського клубу, головою Українського військово-історичного товариства у Варшаві, редактором і видавцем військово-історичного мемуарного збірника "За Державність".

Безручко похований у Варшаві.
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26.11.2020 16:31 Відповісти
Було б добре зняти кіно про героя України для посилення національної свідомості
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26.11.2020 18:01 Відповісти
1920 рік. Люблін.

На честь генерала армії УНР Безручка назвали сквер у Гданську - Цензор.НЕТ 5067
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26.11.2020 20:54 Відповісти
Переважна більшість поляків норальні люди.
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26.11.2020 21:51 Відповісти
 
 