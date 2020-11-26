В честь генерала армии УНР Безручко назвали сквер в Гданьске

Городской совет Гданьска присвоил одному из скверов города имя генерала армии Украинской народной республики Марка Безручко.

Об этом сообщил в Твиттере посол Украины в Польше Андрей Дещица, информирует Цензор.НЕТ.

Скверы имени генерала армии Украинской Народной Республики Марка Безручки есть в Варшаве и в Кошалине, объездная дорога - во Вроцлаве, а теперь есть и решение властей Гданьска", - написал Дещица.

С предложением присвоить скверу имя генерала выступил консул Украины в Гданьске Лев Захарчишин. Постановление поддержали 27 депутатов Гданьского городского совета, воздержались семеро.

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Генерал Марк Безручко возглавлял оборону от наступления большевиков польского города Замостье в августе-сентябре 1920 года. Впоследствии он жил и работал в Варшаве, был членом Высшего военного совета УНР в изгнании, министром эмигрантского правительства, председателем Украинского клуба, председателем Украинского военно-исторического общества в Варшаве, редактором и издателем военно-исторического мемуарного сборника "За Государственность".

Безручко похоронен в Варшаве.

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