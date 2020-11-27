УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12466 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЕкономіка
1 049 13
бізнес (819) підприємці (373) прибуток (55) Держстат (237)

Прибуток великих і середніх підприємств зменшився в 3,7 раза, - Держстат

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Прибуток великих і середніх підприємств зменшився в 3,7 раза, - Держстат

За січень-вересень 2020 р фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств становив 93,3 млрд грн прибутку, тоді як за січень-вересень 2019 року цей показник сягав 342, 8 млрд грн, тобто зменшився в 3,67 раза.

Про це повідомляє Державна служба статистики, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що за січень-вересень 2020 року фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств становив 93,3 млрд грн прибутку, тоді як за січень-вересень 2019 року цей показник сягав 342,8 млрд грн. Прибуткові великі та середні підприємства отримали за ІІІ квартали 2020 року 411,8 млрд грн прибутку (на 9,5% менше, ніж за аналогічний період 2019 року); збиткові великі та середні підприємства зазнали 318,5 млрд грн збитків (у 2,8 раза більше, ніж за січень-вересень 2019 року).

Загалом серед великих та середніх підприємств частка збиткових за вказаний період становила 34,8% (у січні-вересні 2019 року – 22,7%).

Як повідомляв Укрінформ, згідно із даними Держстату, за 2019 рік фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств України становив 422,2 млрд грн прибутку, що на 26% більше, ніж за 2018 рік.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+4
Поэтому надо срочно поднимать цены на електричество. У ахметки сверхприбыли начали уменьшаться.
показати весь коментар
26.11.2020 17:00
+4
а уменьшение сверхприбыли - это недопустимо !
показати весь коментар
26.11.2020 17:05
+4
Економіка повільно ,але впевненно входить в піке !!))
показати весь коментар
26.11.2020 17:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
я правильно понимаю, почему о мелких и микро вообще не пишут?...
показати весь коментар
26.11.2020 16:58 Відповісти
Як помер ,то помер!!))
показати весь коментар
26.11.2020 17:07 Відповісти
Так за это зесрань и голосовала)ну претило им когда прибыль была
показати весь коментар
26.11.2020 16:59 Відповісти
Поэтому надо срочно поднимать цены на електричество. У ахметки сверхприбыли начали уменьшаться.
показати весь коментар
26.11.2020 17:00 Відповісти
а уменьшение сверхприбыли - это недопустимо !
показати весь коментар
26.11.2020 17:05 Відповісти
Информация для лохов. Скрывать прибыль у нас умеют виртуозно, а висеть в списках убыточных - так просто волшебники. Это Гройсман в свое время подкрутил гайки бизнесу и отслеживал любителей, были на контроле у Минфина все. Не факт, что не вернулись к старой практике. Покажите сравнительную статистику дохода.
показати весь коментар
26.11.2020 17:03 Відповісти
Ага, розмовляв якось з мужиком з податкової. Розповідав, як важко притиснути, коли там бухгалтери та юристи великих компаній спочатку розробляють проект, а потім проводять його крізь Раду. І все у них законно. Ще й не можеш витребувати з них первинні документи. Суд приймає тільки ті документи, які підготували бухгалтерія та юристи великих компаній. Іншими словами, податківці можуть подавати до суду тільки ті документи, які підготували самі звинувачені.
показати весь коментар
27.11.2020 10:20 Відповісти
Даже не удивляет.
показати весь коментар
27.11.2020 13:37 Відповісти
Економіка повільно ,але впевненно входить в піке !!))
показати весь коментар
26.11.2020 17:06 Відповісти
Прибыль крупных и средних предприятий уменьшилась в 3,7 раза, - Госстат - Цензор.НЕТ 8784
показати весь коментар
26.11.2020 17:32 Відповісти
О! А звідки гроші брати? - Правильно, стригти малий бізнес
показати весь коментар
27.11.2020 01:44 Відповісти
Хоть поржем!
показати весь коментар
27.11.2020 06:08 Відповісти
Интересна отдельно прибыль предприятий олигархов страны. А то все смешалось в доме... Получилась средняя температура по больнице, хотя и она печалит, т к налоги уменьшаться...
показати весь коментар
27.11.2020 07:41 Відповісти
 
 