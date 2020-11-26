РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11460 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЭкономика
1 049 13
бизнес (1595) предприниматели (1232) прибыль (92) Госстат (220)

Прибыль крупных и средних предприятий уменьшилась в 3,7 раза, - Госстат

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Прибыль крупных и средних предприятий уменьшилась в 3,7 раза, - Госстат

За январь-сентябрь 2020 г. финансовый результат к налогообложению крупных и средних предприятий составил 93,3 млрд грн прибыли, тогда как за январь-сентябрь 2019 г. этот показатель достигал 342, 8 млрд грн, то есть уменьшился в 3,67 раза.

Об этом сообщает Государственная служба статистики, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что за январь-сентябрь 2020 г. финансовый результат к налогообложению крупных и средних предприятий составил 93,3 млрд грн прибыли, тогда как за январь-сентябрь 2019 г. этот показатель достигал 342, 8 млрд грн. Прибыльные крупные и средние предприятия получили за III квартала 2020 г. 411,8 млрд грн прибыли (на 9,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 г.), убыточные, крупные и средние предприятия получили 318, 5 млрд грн убытков (в 2,8 раза больше, чем за январь-сентябрь 2019 г.).

В целом среди крупных и средних предприятий доля убыточных за указанный период составила 34,8% (в январе-сентябре 2019 г. - 22,7%).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Локдаун нельзя вводить без принятия законов о помощи бизнесу. Кабмин должен их внести в Раду до конца недели, - "слуга народа" Кравчук

Как сообщал Укринформ, по данным Госстата, за 2019 г. финансовый результат до налогообложения крупных и средних предприятий Украины составил 422, 2 млрд грн прибыли, что на 26% больше, чем за 2018 г.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
Поэтому надо срочно поднимать цены на електричество. У ахметки сверхприбыли начали уменьшаться.
показать весь комментарий
26.11.2020 17:00
+4
а уменьшение сверхприбыли - это недопустимо !
показать весь комментарий
26.11.2020 17:05
+4
Економіка повільно ,але впевненно входить в піке !!))
показать весь комментарий
26.11.2020 17:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
я правильно понимаю, почему о мелких и микро вообще не пишут?...
показать весь комментарий
26.11.2020 16:58 Ответить
Як помер ,то помер!!))
показать весь комментарий
26.11.2020 17:07 Ответить
Так за это зесрань и голосовала)ну претило им когда прибыль была
показать весь комментарий
26.11.2020 16:59 Ответить
Поэтому надо срочно поднимать цены на електричество. У ахметки сверхприбыли начали уменьшаться.
показать весь комментарий
26.11.2020 17:00 Ответить
а уменьшение сверхприбыли - это недопустимо !
показать весь комментарий
26.11.2020 17:05 Ответить
Информация для лохов. Скрывать прибыль у нас умеют виртуозно, а висеть в списках убыточных - так просто волшебники. Это Гройсман в свое время подкрутил гайки бизнесу и отслеживал любителей, были на контроле у Минфина все. Не факт, что не вернулись к старой практике. Покажите сравнительную статистику дохода.
показать весь комментарий
26.11.2020 17:03 Ответить
Ага, розмовляв якось з мужиком з податкової. Розповідав, як важко притиснути, коли там бухгалтери та юристи великих компаній спочатку розробляють проект, а потім проводять його крізь Раду. І все у них законно. Ще й не можеш витребувати з них первинні документи. Суд приймає тільки ті документи, які підготували бухгалтерія та юристи великих компаній. Іншими словами, податківці можуть подавати до суду тільки ті документи, які підготували самі звинувачені.
показать весь комментарий
27.11.2020 10:20 Ответить
Даже не удивляет.
показать весь комментарий
27.11.2020 13:37 Ответить
Економіка повільно ,але впевненно входить в піке !!))
показать весь комментарий
26.11.2020 17:06 Ответить
Прибыль крупных и средних предприятий уменьшилась в 3,7 раза, - Госстат - Цензор.НЕТ 8784
показать весь комментарий
26.11.2020 17:32 Ответить
О! А звідки гроші брати? - Правильно, стригти малий бізнес
показать весь комментарий
27.11.2020 01:44 Ответить
Хоть поржем!
показать весь комментарий
27.11.2020 06:08 Ответить
Интересна отдельно прибыль предприятий олигархов страны. А то все смешалось в доме... Получилась средняя температура по больнице, хотя и она печалит, т к налоги уменьшаться...
показать весь комментарий
27.11.2020 07:41 Ответить
 
 