Шмигаль збирає позачергове засідання уряду

Кабінет Міністрів увечері в четвер, 26 листопада, збереться на позачергове засідання.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Урядовий портал".

"26 листопада під головуванням Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля відбудеться позачергове засідання уряду. Початок орієнтовно о 17:00, час уточнюється", - сказано в повідомленні.

Стежити за ходом позачергового засідання уряду можна за посиланням.

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