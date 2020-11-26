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Новини Політика України
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Шмигаль збирає позачергове засідання уряду

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Шмигаль збирає позачергове засідання уряду

Кабінет Міністрів увечері в четвер, 26 листопада, збереться на позачергове засідання.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Урядовий портал".

"26 листопада під головуванням Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля відбудеться позачергове засідання уряду. Початок орієнтовно о 17:00, час уточнюється", - сказано в повідомленні.

Стежити за ходом позачергового засідання уряду можна за посиланням.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Тереть будут за локдаун
И к бабке ходить не надо
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26.11.2020 17:05
+4
может кокс свежий подвезли? почему сразу локдаун
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26.11.2020 17:23
+3
бледный министр финансов будет выступать наверное
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26.11.2020 16:59
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бледный министр финансов будет выступать наверное
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26.11.2020 16:59 Відповісти
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар.
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26.11.2020 17:02 Відповісти
Тереть будут за локдаун
И к бабке ходить не надо
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26.11.2020 17:05 Відповісти
Входим в завершающую фазу...
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26.11.2020 17:10 Відповісти
Молодец Ринат Леонидович, так держать!!!
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26.11.2020 17:08 Відповісти
А шо ему держать - у него ПМЖ Франции)))))
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26.11.2020 17:11 Відповісти
Так и я про то, молодец!
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26.11.2020 17:13 Відповісти
шеф, всьо прапало
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26.11.2020 17:12 Відповісти
может кокс свежий подвезли? почему сразу локдаун
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26.11.2020 17:23 Відповісти
Айкосы
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26.11.2020 21:23 Відповісти
А что там оно может сказать, как дальше повышать тарифы и дерибанить Народные деньги?
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26.11.2020 18:22 Відповісти
Давайц, жги!
И низабудь про соросят!
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26.11.2020 18:49 Відповісти
Наверное, зарплату учителям в 4000$ обсуждать будут
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26.11.2020 19:14 Відповісти
Я устал,я ухожу?
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26.11.2020 19:24 Відповісти
будут обсуждать с каких ФОПов содрать 8 тысяч, чтобы потом раздать другим ФОПам
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26.11.2020 19:25 Відповісти
будут пилить откаты с "ремдесивира".
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26.11.2020 19:41 Відповісти
 
 