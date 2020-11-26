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Шмигаль збирає позачергове засідання уряду
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Кабінет Міністрів увечері в четвер, 26 листопада, збереться на позачергове засідання.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Урядовий портал".
"26 листопада під головуванням Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля відбудеться позачергове засідання уряду. Початок орієнтовно о 17:00, час уточнюється", - сказано в повідомленні.
Стежити за ходом позачергового засідання уряду можна за посиланням.
Топ коментарі
+5 Алексей Достоевский
показати весь коментар26.11.2020 17:05
+4 Aleksandr Kornienko 037bc385
показати весь коментар26.11.2020 17:23
+3 Vadym Tsyrkalyuk
показати весь коментар26.11.2020 16:59
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Будь ласка, зачекайте...
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар.
И к бабке ходить не надо
И низабудь про соросят!