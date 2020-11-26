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Новости Политика Украины
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Кабмин (13803) внеочередное заседание (262) Шмыгаль Денис (2327)

Шмыгаль собирает внеочередное заседание правительства

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Шмыгаль собирает внеочередное заседание правительства

Кабинет Министров вечером в четверг, 26 ноября, соберется на внеочередное заседание.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Правительственный портал".

"26 ноября под председательством Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля состоится внеочередное заседание правительства. Начало ориентировочно в 17:00, время уточняется", - сказано в сообщении.

Следить за ходом внеочередного заседания правительства можно по ссылке.

Также на Цензор.НЕТ: Кабмин и ОП могут ввести полный локдаун уже с 20 декабря, - СМИ

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+5
Тереть будут за локдаун
И к бабке ходить не надо
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26.11.2020 17:05
+4
может кокс свежий подвезли? почему сразу локдаун
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26.11.2020 17:23
+3
бледный министр финансов будет выступать наверное
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26.11.2020 16:59
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бледный министр финансов будет выступать наверное
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26.11.2020 16:59 Ответить
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар.
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26.11.2020 17:02 Ответить
Тереть будут за локдаун
И к бабке ходить не надо
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26.11.2020 17:05 Ответить
Входим в завершающую фазу...
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26.11.2020 17:10 Ответить
Молодец Ринат Леонидович, так держать!!!
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26.11.2020 17:08 Ответить
А шо ему держать - у него ПМЖ Франции)))))
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26.11.2020 17:11 Ответить
Так и я про то, молодец!
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26.11.2020 17:13 Ответить
шеф, всьо прапало
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26.11.2020 17:12 Ответить
может кокс свежий подвезли? почему сразу локдаун
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26.11.2020 17:23 Ответить
Айкосы
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26.11.2020 21:23 Ответить
А что там оно может сказать, как дальше повышать тарифы и дерибанить Народные деньги?
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26.11.2020 18:22 Ответить
Давайц, жги!
И низабудь про соросят!
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26.11.2020 18:49 Ответить
Наверное, зарплату учителям в 4000$ обсуждать будут
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26.11.2020 19:14 Ответить
Я устал,я ухожу?
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26.11.2020 19:24 Ответить
будут обсуждать с каких ФОПов содрать 8 тысяч, чтобы потом раздать другим ФОПам
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26.11.2020 19:25 Ответить
будут пилить откаты с "ремдесивира".
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26.11.2020 19:41 Ответить
 
 