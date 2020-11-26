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Шмыгаль собирает внеочередное заседание правительства
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Кабинет Министров вечером в четверг, 26 ноября, соберется на внеочередное заседание.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Правительственный портал".
"26 ноября под председательством Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля состоится внеочередное заседание правительства. Начало ориентировочно в 17:00, время уточняется", - сказано в сообщении.
Следить за ходом внеочередного заседания правительства можно по ссылке.
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+5 Алексей Достоевский
показать весь комментарий26.11.2020 17:05
+4 Aleksandr Kornienko 037bc385
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+3 Vadym Tsyrkalyuk
показать весь комментарий26.11.2020 16:59
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Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар.
И к бабке ходить не надо
И низабудь про соросят!