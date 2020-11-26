Шмыгаль собирает внеочередное заседание правительства

Кабинет Министров вечером в четверг, 26 ноября, соберется на внеочередное заседание.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Правительственный портал".

"26 ноября под председательством Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля состоится внеочередное заседание правительства. Начало ориентировочно в 17:00, время уточняется", - сказано в сообщении.

Следить за ходом внеочередного заседания правительства можно по ссылке.

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