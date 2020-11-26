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Європарламент ухвалив резолюцію щодо подій у Білорусі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Європарламент ухвалив резолюцію щодо подій у Білорусі

Депутати Європарламенту підтримали проєкт резолюції з приводу триваючого порушення прав людини в Білорусі, зокрема, вбивства Романа Бондаренка.

Як передає Цензор.НЕТ, текст резолюції розміщений на сайті ЄП, повідомляє "Європейська правда".

За резолюцію проголосували 613 євродепутатів, 41 був проти, 35 утрималися.

В тексті є вимога швидкого, ретельного, неупередженого і незалежного розслідування смерті Романа Бондаренка, а також пов'язаних з протестами смертей Олександра Тарайковського, Олександра Вихора, Артема Парукова, Геннадія Шутова і Костянтина Шишмакова.

Також євродепутати закликали ЄС підтримати міжнародне розслідування злочинів, скоєних режимом Лукашенка проти народу Білорусі.

Крім того, резолюція підтримує рішення Ради працювати над третім пакетом санкцій, спрямованих на фірми і олігархів, що мають зв'язки з Лукашенком, у світлі того, що дії, що вживаються ЄС і його країнами-членами досі, є несуттєвими, а також закликає до розширення санкційного списку ЄС.

Документ також містить заклик до повного заморожування переказів коштів ЄС для білоруського уряду і контрольованих державою проєктів, включаючи позики Європейського інвестиційного банку, Європейського банку реконструкції та розвитку та інших.

Нагадаємо, ще у вересні Європарламент схвалив резолюцію щодо Білорусі, що визнає Координаційну раду опозиції.

19 листопада міністри закордонних справ країн Євросоюзу домовилися почати підготовку до нового раунду санкцій проти режиму Александра Лукашенка. Очікується, що робота над новим санкційним пакетом завершиться до кінця листопада або на початку грудня.

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Топ коментарі
+8
Щоб беларуси усвідомили що вони є беларуси і Беларусь це суверенна держава ,а не адмінодиниця Росєї !!))
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26.11.2020 19:03
+5
Чтобы мир увидел, что народ Беларуси реально восстал против диктатора и его фашистской банды. Потому что до сих пор все это напоминает воскресные сеансы мазохизма - мы вышли, нас избили и повязали
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26.11.2020 19:00
+3
Перешерстить всех белорусских мусоров - у каждого второго есть родственники или друзья в Европе.
И, вот, у этих людей надо замораживать активы.
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26.11.2020 19:20
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Простите меня люди, если можете, но когда я прочла в свое время новость о сбитии боинга рашистами над Донбассом, моя первая мысль в первую же минуту была об изменении риторики Запада на действия этой мерзкой рашистляндии . Что надо, чтобы Беларусь заметили по-серьезному?
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26.11.2020 18:56 Відповісти
Чтобы мир увидел, что народ Беларуси реально восстал против диктатора и его фашистской банды. Потому что до сих пор все это напоминает воскресные сеансы мазохизма - мы вышли, нас избили и повязали
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26.11.2020 19:00 Відповісти
У вас значит было по настоящему,а у нас понарошку? Мир до сих пор тоже не понимает,как дважды сиделец шапкокрад мог испугаться квнщика тамаду парасюка.А если бы не сбежал,как лука? Такие хвастуны.По идее,если снова берлагу парасюка выпустить кулачком потрясти....то и Зеля все будет)
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26.11.2020 19:56 Відповісти
Щоб беларуси усвідомили що вони є беларуси і Беларусь це суверенна держава ,а не адмінодиниця Росєї !!))
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26.11.2020 19:03 Відповісти
Як не страшно констатувати - оті знущання , які вони терплять, отой прояв Луки по -повній , то не тільки позорище для заходу, а шлях відлучення від рашистляндії для самих білорусів. Ото й є може й не Майдан, якого вони цураються, ГЛОТНУТЬ ПО ПОВНІЙ ВІД ЛУКОЧАУШЕСКИ
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26.11.2020 19:25 Відповісти
Вы тут кем работаете? Не мувером и дальнобоем точно, значит в отельном бизнесе. Могу предложить зарплату перевести на какой нибудь фонд поддержки семей. Два письма/жалобы написать Трампу и Байдену.
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26.11.2020 19:50 Відповісти
ES glavnoje jest liudi,nravitsia ili net no eto i jest demokratija kotoraja dolzna bit v kazdoj strane.Belorus nicego podobnogo nebyla i net
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26.11.2020 19:08 Відповісти
Альо господа друзья козла зеленого, дай пан Бог забыть о его сущесвовании Во Веки Веков.
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26.11.2020 19:14 Відповісти
Перешерстить всех белорусских мусоров - у каждого второго есть родственники или друзья в Европе.
И, вот, у этих людей надо замораживать активы.
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26.11.2020 19:20 Відповісти
Каждый второй это дальнобой из Украины и Беларуси в польской кампании. На нах санкции, на них.
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26.11.2020 19:56 Відповісти
"Страшно,аж жуть!" (с)
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26.11.2020 19:41 Відповісти
на беларусских опоззиционных сайтах бульбаши радуются вбросам пригожинских что ***** уберет лукашенку, типа ***** важна репутация, типа в кремле недовольны беспределом луки Європарламент ухвалив резолюцію щодо подій у Білорусі - Цензор.НЕТ 599
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26.11.2020 21:13 Відповісти
а баська слушает до ест
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26.11.2020 23:06 Відповісти
слушает да ест
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26.11.2020 23:06 Відповісти
Не так давно в Польше и Германии разогнали акции протеста. Жестоко, слезоточивым газом и ВОДОМЁТАМИ на холоде. Что там говорится в резолюции Европарламента по сему поводу? Осудили, конечно, санкции ввели против злочынных режимов?
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27.11.2020 10:19 Відповісти
 
 