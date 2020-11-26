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Европарламент принял резолюцию по событиям в Беларуси

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Европарламент принял резолюцию по событиям в Беларуси

Депутаты Европарламента поддержали проект резолюции по поводу продолжающегося нарушения прав человека в Беларуси, в частности, убийства Романа Бондаренко.

Как передает Цензор.НЕТ, текст резолюции размещен на сайте ЕП, сообщает "Европейская правда".

За резолюцию проголосовали 613 евродепутатов, 41 был против и 35 воздержались.

В тексте есть требование быстрого, тщательного, беспристрастного и независимого расследования смерти Романа Бондаренко, а также связанных с протестами смертей Александра Тарайковского, Александра Вихря, Артема Парукова, Геннадия Шутова и Константина Шишмакова;

Также евродепутаты призвали ЕС поддержать международное расследование преступлений, совершенных режимом Лукашенко против народа Беларуси.

Кроме того, резолюция поддерживает решение Рады работать над третьим пакетом санкций, направленных на фирмы и олигархов, имеющих связи с Лукашенко в свете того, что действия, предпринимаемые ЕС и его странами-членами до сих пор, являются несущественными, а также призывает к расширению санкционного списка ЕС;

Документ также содержит призыв к полному замораживанию переводов средств ЕС для белорусского правительства и контролируемых государством проектов, включая займы Европейского инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития и других.

Напомним, еще в сентябре Европарламент одобрил резолюцию по Беларуси, признающую Координационный совет оппозиции.

19 ноября министры иностранных дел стран Евросоюза договорились начать подготовку к новому раунду санкций против режима Александра Лукашенко. Ожидается, что работа над новым санкционным пакетом завершится до конца ноября или в начале декабря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Европарламенте белорусских военных призвали не выполнять приказы Лукашенко

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+8
Щоб беларуси усвідомили що вони є беларуси і Беларусь це суверенна держава ,а не адмінодиниця Росєї !!))
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26.11.2020 19:03
+5
Чтобы мир увидел, что народ Беларуси реально восстал против диктатора и его фашистской банды. Потому что до сих пор все это напоминает воскресные сеансы мазохизма - мы вышли, нас избили и повязали
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26.11.2020 19:00
+3
Перешерстить всех белорусских мусоров - у каждого второго есть родственники или друзья в Европе.
И, вот, у этих людей надо замораживать активы.
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26.11.2020 19:20
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Простите меня люди, если можете, но когда я прочла в свое время новость о сбитии боинга рашистами над Донбассом, моя первая мысль в первую же минуту была об изменении риторики Запада на действия этой мерзкой рашистляндии . Что надо, чтобы Беларусь заметили по-серьезному?
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26.11.2020 18:56 Ответить
Чтобы мир увидел, что народ Беларуси реально восстал против диктатора и его фашистской банды. Потому что до сих пор все это напоминает воскресные сеансы мазохизма - мы вышли, нас избили и повязали
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26.11.2020 19:00 Ответить
У вас значит было по настоящему,а у нас понарошку? Мир до сих пор тоже не понимает,как дважды сиделец шапкокрад мог испугаться квнщика тамаду парасюка.А если бы не сбежал,как лука? Такие хвастуны.По идее,если снова берлагу парасюка выпустить кулачком потрясти....то и Зеля все будет)
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26.11.2020 19:56 Ответить
Щоб беларуси усвідомили що вони є беларуси і Беларусь це суверенна держава ,а не адмінодиниця Росєї !!))
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26.11.2020 19:03 Ответить
Як не страшно констатувати - оті знущання , які вони терплять, отой прояв Луки по -повній , то не тільки позорище для заходу, а шлях відлучення від рашистляндії для самих білорусів. Ото й є може й не Майдан, якого вони цураються, ГЛОТНУТЬ ПО ПОВНІЙ ВІД ЛУКОЧАУШЕСКИ
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26.11.2020 19:25 Ответить
Вы тут кем работаете? Не мувером и дальнобоем точно, значит в отельном бизнесе. Могу предложить зарплату перевести на какой нибудь фонд поддержки семей. Два письма/жалобы написать Трампу и Байдену.
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26.11.2020 19:50 Ответить
ES glavnoje jest liudi,nravitsia ili net no eto i jest demokratija kotoraja dolzna bit v kazdoj strane.Belorus nicego podobnogo nebyla i net
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26.11.2020 19:08 Ответить
Альо господа друзья козла зеленого, дай пан Бог забыть о его сущесвовании Во Веки Веков.
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26.11.2020 19:14 Ответить
Перешерстить всех белорусских мусоров - у каждого второго есть родственники или друзья в Европе.
И, вот, у этих людей надо замораживать активы.
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26.11.2020 19:20 Ответить
Каждый второй это дальнобой из Украины и Беларуси в польской кампании. На нах санкции, на них.
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26.11.2020 19:56 Ответить
"Страшно,аж жуть!" (с)
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26.11.2020 19:41 Ответить
на беларусских опоззиционных сайтах бульбаши радуются вбросам пригожинских что ***** уберет лукашенку, типа ***** важна репутация, типа в кремле недовольны беспределом луки Європарламент ухвалив резолюцію щодо подій у Білорусі - Цензор.НЕТ 599
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26.11.2020 21:13 Ответить
а баська слушает до ест
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26.11.2020 23:06 Ответить
слушает да ест
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26.11.2020 23:06 Ответить
Не так давно в Польше и Германии разогнали акции протеста. Жестоко, слезоточивым газом и ВОДОМЁТАМИ на холоде. Что там говорится в резолюции Европарламента по сему поводу? Осудили, конечно, санкции ввели против злочынных режимов?
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27.11.2020 10:19 Ответить
 
 