В Европарламенте белорусских военных призвали не выполнять приказы Лукашенко

В Европарламенте 25 депутатов из разных политических групп направили письмо военному руководству Беларуси с призывом не выполнять приказы Александра Лукашенко и не становиться частью его "военной хунты". Депутаты также считают, что тайная инаугурация Лукашенко была незаконной.с

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте литовских европарламентариев из группы Европейской народной партии.

"Вы, армия и полиция, тоже белорусы и такие же люди, как те, которые мирно протестуют на улицах, требуя своих прав и справедливых выборов. Вы должны защищать мирных жителей, а не избивать и запугивать их, в том числе беременных женщин и стариков. Это исторический поворот, в котором вы должны принять правильное решение - стать участником государственного переворота и военной хунты или встать на защиту истории и мирных жителей Беларуси, которые просто требуют уважения своих прав", - говорится в послании.

Европейские депутаты добавили, что выполнение преступных приказов - тоже преступление, и оно будет расследовано международным сообществом. Они призвали военных и правоохранителей "не допустить незаконного захвата власти"

"Не становитесь частью военной хунты Лукашенко и не участвуйте в преступлении", - говорится в послании.

Всех возьмут на карандаш и будут не вьездными в Европу, США и Канаду до конца жизни. Даже не прооперируют перед смертью, как Кабзона.
07.10.2020 17:55 Ответить
а якщо ті почнуть партизанити?
07.10.2020 17:52 Ответить
Каких стран депутаты? Хотя я и сам до трёх досчитал.
07.10.2020 17:57 Ответить
а якщо ті почнуть партизанити?
07.10.2020 17:52 Ответить
Всех возьмут на карандаш и будут не вьездными в Европу, США и Канаду до конца жизни. Даже не прооперируют перед смертью, как Кабзона.
07.10.2020 17:55 Ответить
Каких стран депутаты? Хотя я и сам до трёх досчитал.
07.10.2020 17:57 Ответить
А как они им это сообщили ? - Все западные СМИ лишены аккредитации.
07.10.2020 17:58 Ответить
А почтальон Печкин на велосипеде?
08.10.2020 07:31 Ответить
Письмо дошло?
07.10.2020 18:06 Ответить
Письмо не от имени Европарламента с соответствующими подписями ,
а от группы депутатов и в этом большая разница. Никакого значения де-юре
это письмо не имеет.
07.10.2020 18:06 Ответить
25 депутатов из 785. вообще ни о чем.
07.10.2020 18:27 Ответить
Зачем мелочиться?
Призовите российских военных ***** не подчиняться.
07.10.2020 18:07 Ответить
как во Франции разгоняли жёлтые жилеты
где был ЕС
никто не сказал давайте на случайный выбор
проверим 10-20 выборчих участков /сделаем вывод /
тогда реально можно говорить
07.10.2020 19:25 Ответить
вы еще порекомендуйте лукашенко ввести гендерные квоты . они вас послушают .
07.10.2020 21:22 Ответить
от же лука как в воду глядел: вмешиваются и лязгают на границе
08.10.2020 00:57 Ответить
Какой-то фейк. В ЕС могут только высказать озабоченность на различную глубину.
08.10.2020 07:34 Ответить
 
 