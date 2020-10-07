В Европарламенте белорусских военных призвали не выполнять приказы Лукашенко

В Европарламенте 25 депутатов из разных политических групп направили письмо военному руководству Беларуси с призывом не выполнять приказы Александра Лукашенко и не становиться частью его "военной хунты". Депутаты также считают, что тайная инаугурация Лукашенко была незаконной.с

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте литовских европарламентариев из группы Европейской народной партии.

"Вы, армия и полиция, тоже белорусы и такие же люди, как те, которые мирно протестуют на улицах, требуя своих прав и справедливых выборов. Вы должны защищать мирных жителей, а не избивать и запугивать их, в том числе беременных женщин и стариков. Это исторический поворот, в котором вы должны принять правильное решение - стать участником государственного переворота и военной хунты или встать на защиту истории и мирных жителей Беларуси, которые просто требуют уважения своих прав", - говорится в послании.

Европейские депутаты добавили, что выполнение преступных приказов - тоже преступление, и оно будет расследовано международным сообществом. Они призвали военных и правоохранителей "не допустить незаконного захвата власти"

"Не становитесь частью военной хунты Лукашенко и не участвуйте в преступлении", - говорится в послании.