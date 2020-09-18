Лукашенко перестанут признавать президентом Беларуси с 5 ноября
После 5 ноября, когда истечет срок полномочий Лукашенко, его перестанут признавать президентом страны, сообщил депутат Литвы в Европарламенте Пятрас Ауштрявичюс
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом пишет Reuters.
"Как только 5 ноября закончится срок полномочий действующего авторитарного лидера Александра Лукашенко. Парламент больше не будет признавать его президентом страны", - передает Европарламент.
Также Ауштрявичюс добавил, что Евросоюзу нужен новый подход к Беларуси, который включает в себя прекращение любого сотрудничества с режимом Лукашенко.
Ранее сообщалось, что Лукашенко экстренно закрыл границы с Польшей и Литвой. Границу с Украиной "усилил". Накануне Лукашенко заявил, что "сценарий "уничтожение Беларуси" готовился в течение последних десяти лет, и реализовывали его США, Польша, Украина и другие страны.
Евросоюз, США, НАТО и Совет Европы констатировали, что выборы в Беларуси не были ни прозрачными, ни демократическими.
ЕС отказался признавать результаты выборов и ввел санкции против чиновников режима Лукашенко.
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Это же что должно твориться в голове, чтобы слушать эту *********?
Марк Фейгин.
хоча - а на нас навіщо?
А тупое быдло радуется тому что Луку путен меняет.
Он не пытается командовать ВС РФ - он пытается услужить сюзерену. Пытается быть в тренде больных хотелок путена, что бы заручиться благосклонностью. Отсюда этот бред про " угрозу НАТО", "один народ", "единое пространство от Бреста до Владивостока".
Но лично я за радикализацию - дипломатическую, таможенную, протестную.
За жесткие резолюции мирового сообщества, непризнание всех ветвей власти режима, за международное расследование преступлений и репрессий. Это ускорит конец лукашизма и усложнит жизнь путинизму.
Путену нужен либо свой КГБ-ст (управляющий банком какой-то (в сортах гавна не разбираюсь)), которого Лука убрал перед выборами (за что и поплатился), либо тупая курица - совковая домохозяйка считающая себя способной управлять ...
они нужны путену для легализации окупации Беларуси.
Признал выборы, денег и силовиков дает в поддержку.
Мне просто интересно - какими доводами пользуются умалишенные, что бы белое назвать черным - проясни.
(как и Украину) после того, как Лука отказался платить дань в виде покупки нефти на паРаше...
Тихановская вас спасёт...
зебилыпля...
(со временем вспомнишь мои слова)