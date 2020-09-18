Лукашенко перестанут признавать президентом Беларуси с 5 ноября

После 5 ноября, когда истечет срок полномочий Лукашенко, его перестанут признавать президентом страны, сообщил депутат Литвы в Европарламенте Пятрас Ауштрявичюс

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом пишет Reuters.

"Как только 5 ноября закончится срок полномочий действующего авторитарного лидера Александра Лукашенко. Парламент больше не будет признавать его президентом страны", - передает Европарламент.

Также Ауштрявичюс добавил, что Евросоюзу нужен новый подход к Беларуси, который включает в себя прекращение любого сотрудничества с режимом Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Лукашенко экстренно закрыл границы с Польшей и Литвой. Границу с Украиной "усилил". Накануне Лукашенко заявил, что "сценарий "уничтожение Беларуси" готовился в течение последних десяти лет, и реализовывали его США, Польша, Украина и другие страны.

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Евросоюз, США, НАТО и Совет Европы констатировали, что выборы в Беларуси не были ни прозрачными, ни демократическими.

ЕС отказался признавать результаты выборов и ввел санкции против чиновников режима Лукашенко.

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