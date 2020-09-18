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Новини Революція в Білорусі
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Лукашенка перестануть визнавати президентом Білорусі з 5 листопада

Лукашенка перестануть визнавати президентом Білорусі з 5 листопада

Після 5 листопада, коли закінчиться термін повноважень Лукашенка, його перестануть визнавати президентом країни, повідомив депутат Литви в Європарламенті Пятрас Ауштрявічюс.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це пише Reuters.

"Як тільки 5 листопада закінчиться термін повноважень чинного авторитарного лідера Олександра Лукашенка, парламент більше не визнаватиме його президентом країни", - передає Європарламент.

Також Ауштрявічюс додав, що Євросоюзу потрібен новий підхід до Білорусі, який міститть припинення будь-якого співробітництва з режимом Лукашенка.

Також читайте: Європарламент не визнав Лукашенка президентом, зажадав запровадити санкції і засудив гібридне втручання РФ, - резолюція

Раніше повідомлялося, що Лукашенко екстрено закрив кордони з Польщею і Литвою. Кордон з Україною "посилив". Напередодні Лукашенко заявив, що "сценарій "знищення Білорусі" готувався протягом останніх десяти років, і реалізовували його США, Польща, Україна та інші країни.

Євросоюз, США, НАТО і Рада Європи констатували, що вибори в Білорусі не були ні прозорими, ні демократичними.

ЄС відмовився визнавати результати виборів і запровадив санкції проти чиновників режиму Лукашенка.

Автор: 

Білорусь (7937) Європарламент (1046) Лукашенко Олександр (2655)


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Топ коментарі
+21
та не, обычные кремлевские проститутки
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18.09.2020 07:37
+19
Лукашенко перестанут признавать президентом Беларуси с 5 ноября - Цензор.НЕТ 5117.....
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18.09.2020 07:12
+19
Лукашенка перестануть визнавати президентом Білорусі з 5 листопада - Цензор.НЕТ 5116
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18.09.2020 07:59
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Лукашенко перестанут признавать президентом Беларуси с 5 ноября - Цензор.НЕТ 6720
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18.09.2020 07:11 Відповісти
Лукашенко перестанут признавать президентом Беларуси с 5 ноября - Цензор.НЕТ 5117.....
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18.09.2020 07:12 Відповісти
Лугандонец лишнехромосомный а каким боком ты к бандеровцам?
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18.09.2020 07:23 Відповісти
Подобається мені коли малороси скавчать .
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18.09.2020 08:41 Відповісти
только лишнехромосомные украинцев малоросами называют. И где ты увидел скулеж? Мы еще спляшем на кацапских могилах а значит и на твоей могиле Митенька!
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18.09.2020 09:29 Відповісти
Давите таракана, сябры. Нехрен ему сидеть до 5 ноября и кровь вашу пить.
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18.09.2020 07:13 Відповісти
Давите таракана,ибо его дальнейшее правление-это конец Вашей независимости,конец Вашему государству.Коню(тем более,Лаврову)понятно,что лукавый,в силу сложившихся обстоятельств и своей параноидальной любви к власти,пойдет на все:на любые требования кремлевского засранца.А путлер,тоже ради сохранения собственной неограниченной ничем власти,ради переизбрания его в очередной раз презеРВдентом и дабы "словить" ,ну о-о-очень хорошее предвыборное очко,потребует от таракана присоединения РБ к вонючей и немытой параше.И,помяните мое слово,через несколько месяцев,ну может,через год у Вас будет проведен референдум на эту тему.И Вы,под дулами автоматов,под давлением КГБ,МВД,и т.д. на 99,99% проголосуете "ЗА"! Все,сябры,для Вас начнуться страшные времена:тюрьмы,ссылки,пытки,насилие и другие "прелести" добровольно-насильного присоединения к "родной гавани".Есть у Вас еще шанс,не упустите его,"сдуйте"охреневшего от страха перед народом РБ таракана со своего "стола".
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18.09.2020 09:22 Відповісти
В Ростов луку до яника, і зеника теж туди.
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18.09.2020 14:48 Відповісти
Твой анус бутылка заждались.
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18.09.2020 07:26 Відповісти
На бутылке сидят тебе подобные пригоженскиемкретины.
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18.09.2020 07:32 Відповісти
Лишь бы Путлерстан признал для введения новых Санкций
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18.09.2020 07:26 Відповісти
Лучше было бы, что бы ху#ло анексировал часть Бяларуси, извините сябры, но такова геополитика. В таком случае кацапам насыпят еще целый мешок санкций и в итоге, возможно, росию постигнет судьба олеся бузины
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18.09.2020 08:44 Відповісти
Причем отдельно по Лехе Провальному и отдельно по Белоруси
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18.09.2020 07:27 Відповісти
А сынок Коля Лукашеску будет типа учиться в престижной мацкальской школе-интернате в качестве заложника...
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18.09.2020 07:31 Відповісти
Они поддержали карателей на Окрестино и выступили перед палачом беларусского народа: А.Ярмоленко,Р.Алехно,А.Цой, В.Алешко,Ф.Киркоров, AURA, Жанет, Д.Майданов,И.Дорофеева, А.Солодуха, А.Ланская,Д.Гурцкая, группа Белорусы, А.Буйнов, Н.Басков, В.Громов,А.Москвина,сёстры Груздевы

Лукашенко перестанут признавать президентом Беларуси с 5 ноября - Цензор.НЕТ 2986
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18.09.2020 07:31 Відповісти
Кто все эти люди? Ах,артисты?
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18.09.2020 07:34 Відповісти
та не, обычные кремлевские проститутки
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18.09.2020 07:37 Відповісти
А.Цой, Ф.Киркоров, А.Ланская, Д.Гурцкая, А.Буйнов, Н.Басков - знаю, остальных не знаю. Д.Майданов - как с такой фамилией вообще пропустили?)
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18.09.2020 08:31 Відповісти
Такі стрибали і у нас на день Незалежності.
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18.09.2020 07:57 Відповісти
Басков есть, Моисеева нет. Комплект неполный. ААААА, вместе Моисеева Киркоров. Тогда порядок.

Это же что должно твориться в голове, чтобы слушать эту *********?
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18.09.2020 09:31 Відповісти
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18.09.2020 12:50 Відповісти
И где теперь США будут картошкой харчеваться? Ведь им "с сателлитами" усатый подонок не дал прибрать к рукам такую "наиважнейшую" страну.
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18.09.2020 07:32 Відповісти
уже с утра упоролся стекломоем?
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18.09.2020 07:38 Відповісти
С-сарказм.
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18.09.2020 07:58 Відповісти
Шутит он.
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18.09.2020 12:51 Відповісти
Зачем компроментировать серъезную тему зековской фразеологией, отталкивая от укринского комментатора приличных людей? Где "Цензор" с его недопущением подобных "маляв"?
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18.09.2020 07:35 Відповісти
Путлер очень спешит и делает ошибку за ошибкой...Наверно что то знает...
Марк Фейгин.
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18.09.2020 07:37 Відповісти
Фенька РАБссиянская известна только на РАБссии и насчитывает 24 000 слов...Ни в одной стране Мира такого нет...
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18.09.2020 07:42 Відповісти
Домбас теж шпрехає на фєнє.
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18.09.2020 07:59 Відповісти
до этого времени он инаугурируется
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18.09.2020 07:46 Відповісти
https://twitter.com/newkc14/status/1306731397382578176 Авиация #США осваиват небо и военные аэродромы #Украины .

Лукашенка перестануть визнавати президентом Білорусі з 5 листопада - Цензор.НЕТ 667
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18.09.2020 07:48 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=uhi0IKb-doI Путину спутали все карты: бомбардировщики В-52 снова замечены над Украиной .

Лукашенка перестануть визнавати президентом Білорусі з 5 листопада - Цензор.НЕТ 6017
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18.09.2020 07:51 Відповісти
Х-х-ха!,"Спутали"? Так это же того,тоись,этого,это же они,хотя и бомбардировщики,сбили "Боинг"над Украиной!Во как!
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18.09.2020 09:50 Відповісти
вчера вечером прямо над головой! я офигел!
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18.09.2020 08:55 Відповісти
Трампуша кинь ядерну боєголовку фуйлу на головку.
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18.09.2020 09:38 Відповісти
а якщо х.йло на нас кине?..

хоча - а на нас навіщо?
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18.09.2020 10:08 Відповісти
Фюрер спасает фюрера.Так уже ьыло в августе 1939 года правда фамилии скрытые от глаз...Молотов-Риббентроп
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18.09.2020 07:49 Відповісти
Куда исчезли те украинские крикуны,которые доказывали,что лукавый гарант добрососедских отношений с Украиной?Вчера на сходке престарелых комсомолок Украину объявил одной из первых врагов.
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18.09.2020 07:49 Відповісти
Потому путен и меняет Лукашенку на более исполнительных своих шестёрок.
А тупое быдло радуется тому что Луку путен меняет.
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18.09.2020 07:54 Відповісти
А зачем менять? Сбрендивший Лука уже готов объявлять войну Литве, Польше и "братской" Украине.
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18.09.2020 07:57 Відповісти
interesno sto on ne svojej armijej ugrozajet vsem,a raski kak bi on imi rukovodit.Toze samoje jesli mi naciali amerikanskoj armijej ugrozat vsem.
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18.09.2020 08:30 Відповісти
Это такая "колхозная хитрость", которая при отсутствии у Луки хоть капли гордости или совести - дается ему легко.
Он не пытается командовать ВС РФ - он пытается услужить сюзерену. Пытается быть в тренде больных хотелок путена, что бы заручиться благосклонностью. Отсюда этот бред про " угрозу НАТО", "один народ", "единое пространство от Бреста до Владивостока".
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18.09.2020 08:51 Відповісти
Vot on zakrojet granicu,tak tam segodnia 180 fur stojat eto meloc,dumaju bolsinstvo raski s Kalingrada v Belorus jedut.Vot tolk s etogo kakoj?
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18.09.2020 09:07 Відповісти
Со стороны Луки - думаю это блеф, паника и пустая болтовня.
Но лично я за радикализацию - дипломатическую, таможенную, протестную.
За жесткие резолюции мирового сообщества, непризнание всех ветвей власти режима, за международное расследование преступлений и репрессий. Это ускорит конец лукашизма и усложнит жизнь путинизму.
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18.09.2020 09:14 Відповісти
Лука сейчас не Лука - а сломанная путеном пустышка, озвучивающая то что приказано.
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18.09.2020 09:35 Відповісти
А зачем ***** не пустышка, которая сможет своевольничать и выпендриваться. Лука его устраивает.
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18.09.2020 10:23 Відповісти
Да - сейчас Лука сломан и уничтожен - он и путену уже не нужен в таком виде.
Путену нужен либо свой КГБ-ст (управляющий банком какой-то (в сортах гавна не разбираюсь)), которого Лука убрал перед выборами (за что и поплатился), либо тупая курица - совковая домохозяйка считающая себя способной управлять ...

они нужны путену для легализации окупации Беларуси.
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18.09.2020 10:36 Відповісти
Путин - Лукашенку меняет?!
Признал выборы, денег и силовиков дает в поддержку.
Мне просто интересно - какими доводами пользуются умалишенные, что бы белое назвать черным - проясни.
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18.09.2020 08:01 Відповісти
"...денег и силовиков дает в поддержку..." - заполняет Беларусь "зелёными человечками".
(как и Украину) после того, как Лука отказался платить дань в виде покупки нефти на паРаше...

Тихановская вас спасёт...
зебилыпля...
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18.09.2020 09:40 Відповісти
афигенный аргумент когда сказать нечего...
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18.09.2020 09:44 Відповісти
тупой совковый баран - соси у путена и не вякай сильно в стойле ...
(со временем вспомнишь мои слова)
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18.09.2020 10:04 Відповісти
Избранный??? Какие будут ваши доказательства??? Сам считал???
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18.09.2020 10:06 Відповісти
Так предлагают пересчитать, почему оппозиция не хочет? Даже по альтернативным подсчетам победил Лукашенко. Истина такая неправильная
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18.09.2020 10:16 Відповісти
Ты считал? Есть разные подсчеты. Бюллетени уничтожены? Ложь
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18.09.2020 10:30 Відповісти
Путлер дал гарантии безопасности семье Лукашеску,такие же гарантии давали Ельцину когда то ..типа я устал,я ухожу
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18.09.2020 07:57 Відповісти
Лукашенка перестануть визнавати президентом Білорусі з 5 листопада - Цензор.НЕТ 5116
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18.09.2020 07:59 Відповісти
Президентом будет Бабарико типа начальник БелГрязьПромбанка Путлера
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18.09.2020 08:01 Відповісти
Лукашенка перестануть визнавати президентом Білорусі з 5 листопада - Цензор.НЕТ 9900
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18.09.2020 08:05 Відповісти
РАБссия всех спасает,даже США... разместив в Бэнк Оф Омерика энд Чэйз Мангхеттэн Бэнк свой золотовалютный резерв всея РАБссии..
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18.09.2020 08:08 Відповісти
Лука кому то там зеленый коридор хотел организовать в Умань, то пусть себе любимому в Ростов коридор готовит.
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18.09.2020 08:58 Відповісти
К сожалению, приходится констатировать, что Европу и ЕС главное, что объеденяет это общий рынок, т.е экономика. Политически это импотентная организация и прежде всего из-за Запю Европы.
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18.09.2020 09:07 Відповісти
Для начала нужно ЕС, прекратить любые отношения с путиным! А не строить северные потоки!
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18.09.2020 10:13 Відповісти
А Путін не така ж скотина як Лукашенко для *********** Заходу? Чому Лукашенко їм бридкий , а Путін який повторнює всі кроки Гітлера для них є законний лідер православного Рейха і рукопожатний для скопців із західних урядів, он Нетаняху теж не вилазить з Кремля, а Меркель мріє про нафту і газ щоб фінансувати фюрера? Мабуть мріють про третю світову щоб Європу спалили до головешок, і знищили мільярди три жителів Землі.
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18.09.2020 10:16 Відповісти
Ножки Буша из США прибыли в Питирбурх ГОЛОДАЮЩИЙ Собчака 13 апреля..на халяву....а 14 апреля Путлер продавал в Питере 1 ножку Буша за 5 долларов....Вопрос простой...сколько намыл бабла ПУТЛЕР с одной ноги Буша...
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18.09.2020 10:28 Відповісти
Лукашенка перестануть визнавати президентом Білорусі з 5 листопада - Цензор.НЕТ 308
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18.09.2020 11:44 Відповісти
Як це солідно: Україну зарахували в один ряд зі США
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18.09.2020 13:18 Відповісти
"Которые тут временные? Слазь! Кончилось ваше время!" (с)
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18.09.2020 14:38 Відповісти
Этим Запад толкнет Лукашенко еще ближе к Путину. Кому это нужно. Запад вообще не понимают, что они творят.
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19.09.2020 00:30 Відповісти
Не дай Бог на площади в Минске появиться Нуланд с печеньем или сэндвичами. Пуйло введет войска, а Нуланд и подобные проявят озабоченность и возмущение.
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19.09.2020 00:31 Відповісти
 
 