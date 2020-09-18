Лукашенка перестануть визнавати президентом Білорусі з 5 листопада
Після 5 листопада, коли закінчиться термін повноважень Лукашенка, його перестануть визнавати президентом країни, повідомив депутат Литви в Європарламенті Пятрас Ауштрявічюс.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це пише Reuters.
"Як тільки 5 листопада закінчиться термін повноважень чинного авторитарного лідера Олександра Лукашенка, парламент більше не визнаватиме його президентом країни", - передає Європарламент.
Також Ауштрявічюс додав, що Євросоюзу потрібен новий підхід до Білорусі, який міститть припинення будь-якого співробітництва з режимом Лукашенка.
Раніше повідомлялося, що Лукашенко екстрено закрив кордони з Польщею і Литвою. Кордон з Україною "посилив". Напередодні Лукашенко заявив, що "сценарій "знищення Білорусі" готувався протягом останніх десяти років, і реалізовували його США, Польща, Україна та інші країни.
Євросоюз, США, НАТО і Рада Європи констатували, що вибори в Білорусі не були ні прозорими, ні демократичними.
ЄС відмовився визнавати результати виборів і запровадив санкції проти чиновників режиму Лукашенка.
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Это же что должно твориться в голове, чтобы слушать эту *********?
Марк Фейгин.
хоча - а на нас навіщо?
А тупое быдло радуется тому что Луку путен меняет.
Он не пытается командовать ВС РФ - он пытается услужить сюзерену. Пытается быть в тренде больных хотелок путена, что бы заручиться благосклонностью. Отсюда этот бред про " угрозу НАТО", "один народ", "единое пространство от Бреста до Владивостока".
Но лично я за радикализацию - дипломатическую, таможенную, протестную.
За жесткие резолюции мирового сообщества, непризнание всех ветвей власти режима, за международное расследование преступлений и репрессий. Это ускорит конец лукашизма и усложнит жизнь путинизму.
Путену нужен либо свой КГБ-ст (управляющий банком какой-то (в сортах гавна не разбираюсь)), которого Лука убрал перед выборами (за что и поплатился), либо тупая курица - совковая домохозяйка считающая себя способной управлять ...
они нужны путену для легализации окупации Беларуси.
Признал выборы, денег и силовиков дает в поддержку.
Мне просто интересно - какими доводами пользуются умалишенные, что бы белое назвать черным - проясни.
(как и Украину) после того, как Лука отказался платить дань в виде покупки нефти на паРаше...
Тихановская вас спасёт...
зебилыпля...
(со временем вспомнишь мои слова)