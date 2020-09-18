Лукашенка перестануть визнавати президентом Білорусі з 5 листопада

Після 5 листопада, коли закінчиться термін повноважень Лукашенка, його перестануть визнавати президентом країни, повідомив депутат Литви в Європарламенті Пятрас Ауштрявічюс.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це пише Reuters.

"Як тільки 5 листопада закінчиться термін повноважень чинного авторитарного лідера Олександра Лукашенка, парламент більше не визнаватиме його президентом країни", - передає Європарламент.

Також Ауштрявічюс додав, що Євросоюзу потрібен новий підхід до Білорусі, який міститть припинення будь-якого співробітництва з режимом Лукашенка.

Також читайте: Європарламент не визнав Лукашенка президентом, зажадав запровадити санкції і засудив гібридне втручання РФ, - резолюція

Раніше повідомлялося, що Лукашенко екстрено закрив кордони з Польщею і Литвою. Кордон з Україною "посилив". Напередодні Лукашенко заявив, що "сценарій "знищення Білорусі" готувався протягом останніх десяти років, і реалізовували його США, Польща, Україна та інші країни.

Євросоюз, США, НАТО і Рада Європи констатували, що вибори в Білорусі не були ні прозорими, ні демократичними.

ЄС відмовився визнавати результати виборів і запровадив санкції проти чиновників режиму Лукашенка.