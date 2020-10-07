В Європарламенті білоруських військових закликали не виконувати накази Лукашенка

В Європарламенті 25 депутатів з різних політичних груп направили листа військовому керівництву Білорусі із закликом не виконувати накази Олександра Лукашенка і не ставати частиною його "військової хунти". Депутати також вважають, що таємна інавгурація Лукашенка була незаконною.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті литовських європарламентаріїв з групи Європейської народної партії.

"Ви, армія і поліція, теж білоруси і такі ж люди, як ті, які мирно протестують на вулицях, вимагаючи своїх прав і справедливих виборів. Ви повинні захищати мирних жителів, а не бити і залякувати їх, в тому числі вагітних жінок і людей похилого віку. Це історичний поворот, в якому ви маєте прийняти правильне рішення - бути учасником державного перевороту і військової хунти чи стати на захист історії і мирних жителів Білорусі, які просто вимагають поваги своїх прав", - сказано в посланні.

Європейські депутати додали, що виконання злочинних наказів - теж злочин, і він буде розслідуваний міжнародним співтовариством. Вони закликали військових і правоохоронців "не допустити незаконного захоплення влади"

"Не ставайте частиною військової хунти Лукашенка і не беріть участі в злочині", - сказано в посланні.

