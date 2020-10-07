УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7115 відвідувачів онлайн
Новини Революція в Білорусі
2 523 14

В Європарламенті білоруських військових закликали не виконувати накази Лукашенка

В Європарламенті білоруських військових закликали не виконувати накази Лукашенка

В Європарламенті 25 депутатів з різних політичних груп направили листа військовому керівництву Білорусі із закликом не виконувати накази Олександра Лукашенка і не ставати частиною його "військової хунти". Депутати також вважають, що таємна інавгурація Лукашенка була незаконною.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті литовських європарламентаріїв з групи Європейської народної партії.

"Ви, армія і поліція, теж білоруси і такі ж люди, як ті, які мирно протестують на вулицях, вимагаючи своїх прав і справедливих виборів. Ви повинні захищати мирних жителів, а не бити і залякувати їх, в тому числі вагітних жінок і людей похилого віку. Це історичний поворот, в якому ви маєте прийняти правильне рішення - бути учасником державного перевороту і військової хунти чи стати на захист історії і мирних жителів Білорусі, які просто вимагають поваги своїх прав", - сказано в посланні.

Європейські депутати додали, що виконання злочинних наказів - теж злочин, і він буде розслідуваний міжнародним співтовариством. Вони закликали військових і правоохоронців "не допустити незаконного захоплення влади"

"Не ставайте частиною військової хунти Лукашенка і не беріть участі в злочині", - сказано в посланні.

Читайте також: Латвія та Естонія відкликають своїх послів із Білорусі

Автор: 

Білорусь (8076) Європарламент (1076) Лукашенко Олександр (2695)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Всех возьмут на карандаш и будут не вьездными в Европу, США и Канаду до конца жизни. Даже не прооперируют перед смертью, как Кабзона.
показати весь коментар
07.10.2020 17:55 Відповісти
+3
а якщо ті почнуть партизанити?
показати весь коментар
07.10.2020 17:52 Відповісти
+3
Каких стран депутаты? Хотя я и сам до трёх досчитал.
показати весь коментар
07.10.2020 17:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а якщо ті почнуть партизанити?
показати весь коментар
07.10.2020 17:52 Відповісти
Всех возьмут на карандаш и будут не вьездными в Европу, США и Канаду до конца жизни. Даже не прооперируют перед смертью, как Кабзона.
показати весь коментар
07.10.2020 17:55 Відповісти
Каких стран депутаты? Хотя я и сам до трёх досчитал.
показати весь коментар
07.10.2020 17:57 Відповісти
А как они им это сообщили ? - Все западные СМИ лишены аккредитации.
показати весь коментар
07.10.2020 17:58 Відповісти
А почтальон Печкин на велосипеде?
показати весь коментар
08.10.2020 07:31 Відповісти
Письмо дошло?
показати весь коментар
07.10.2020 18:06 Відповісти
Письмо не от имени Европарламента с соответствующими подписями ,
а от группы депутатов и в этом большая разница. Никакого значения де-юре
это письмо не имеет.
показати весь коментар
07.10.2020 18:06 Відповісти
25 депутатов из 785. вообще ни о чем.
показати весь коментар
07.10.2020 18:27 Відповісти
Зачем мелочиться?
Призовите российских военных ***** не подчиняться.
показати весь коментар
07.10.2020 18:07 Відповісти
как во Франции разгоняли жёлтые жилеты
где был ЕС
никто не сказал давайте на случайный выбор
проверим 10-20 выборчих участков /сделаем вывод /
тогда реально можно говорить
показати весь коментар
07.10.2020 19:25 Відповісти
вы еще порекомендуйте лукашенко ввести гендерные квоты . они вас послушают .
показати весь коментар
07.10.2020 21:22 Відповісти
от же лука как в воду глядел: вмешиваются и лязгают на границе
показати весь коментар
08.10.2020 00:57 Відповісти
Какой-то фейк. В ЕС могут только высказать озабоченность на различную глубину.
показати весь коментар
08.10.2020 07:34 Відповісти
 
 