Латвія та Естонія відкликають своїх послів із Білорусі

Посол Латвії Ейнарс Семаніс і посол Естонії Меріке Кокаєв відкликані з Білорусі у свої столиці. Їх відкликали для консультацій, найближчими днями вони поїдуть з Мінська.

Їх викликали для консультацій з приводу ситуації в Білорусі. Раніше з Білорусі виїхали посли Польщі, Литви та Німеччини, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Відносини між Білоруссю і країнами ЄС погіршилися через вимоги МЗС Білорусі скоротити кількість польських і литовських дипломатів, які працюють у Білорусі.

Литва і Польща спочатку відмовилися відкликати послів, але пізніше передумали, і 5 жовтня посол Литви і посол Польщі поїхали в свої столиці.

Для того что бы Лукашенка убрать надо на его место кого то поставить нормального,а там очередь с промосковских консервов.Так что придется границу опорными пунктами укреплять.
07.10.2020 10:24 Відповісти
Ранее из Беларуси уехали послы Польши, Литвы и Германии/ Украина, Польша и Литва договорились о создании "Люблинского треугольника"/ Кулеба о "Люблинском треугольнике": Сможем эффективно противостоять агрессивной политике РФ, и не только в военном измерении./ Как от слов надо перейти к делу у кодлана Коломойского начинается запор.
07.10.2020 10:24 Відповісти
Прибалты как всегда бегут впереди паровоза, даже когда этот паровоз никуда не едет.
07.10.2020 10:25 Відповісти
Pocemu mi pervymi,eto samozvanec pervim resil umensit cislo rabotujucix v ambasadax.Ne mi eto naciali no otvet budet so vsego ES ili bolsoj casti stran.Nado budet i ixnim ambasadam umensit liudej tolko vo vsiom ES
07.10.2020 10:30 Відповісти
Желание выслужиться всегда приводит к экономическим проблемам для прибалтийских стран. Когда уже ваши лидеры начнут думать головой, а не одним местом.
07.10.2020 10:34 Відповісти
U nas net ekonomiceskix problem daze teper pri korone.Vot Litve VVP pocti ****** i eto luci pokazatel meste s finami vo vsiom ES.Vi sto to sputali po problemam.
07.10.2020 10:38 Відповісти
Kak raz segodnia dajiot opros po politikam v Litve.Tak inostrani ministr na 3 meste po populiarnosti pered nim tolko prezident teperesni i byvsi.Znacit tut vsio okey sovpadajet mnenije liudej s polikoj
07.10.2020 11:17 Відповісти
Pravilno solidarni s Polsoj i Litvoj.Samozvanec dumal sto jesli zacepil te strani nebudet solidarnosti s drugix
07.10.2020 10:26 Відповісти
 
 