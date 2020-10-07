Латвія та Естонія відкликають своїх послів із Білорусі

Посол Латвії Ейнарс Семаніс і посол Естонії Меріке Кокаєв відкликані з Білорусі у свої столиці. Їх відкликали для консультацій, найближчими днями вони поїдуть з Мінська.

Їх викликали для консультацій з приводу ситуації в Білорусі. Раніше з Білорусі виїхали посли Польщі, Литви та Німеччини, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Відносини між Білоруссю і країнами ЄС погіршилися через вимоги МЗС Білорусі скоротити кількість польських і литовських дипломатів, які працюють у Білорусі.

Литва і Польща спочатку відмовилися відкликати послів, але пізніше передумали, і 5 жовтня посол Литви і посол Польщі поїхали в свої столиці.

