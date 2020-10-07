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Латвия и Эстония отзывают своих послов из Беларуси
Посол Латвии Эйнарс Семанис и посол Эстонии Мерике Кокаев отозваны из Беларуси в свои столицы. Их отозвали для консультаций, в ближайшие дни они уедут из Минска.
Их вызвали для консультаций по поводу ситуации в Беларуси. Ранее из Беларуси уехали послы Польши, Литвы и Германии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Отношения между Беларусью и странами ЕС ухудшились из-за требования МИД Беларуси сократить количество работающих в Беларуси польских и литовских дипломатов.
Литва и Польша сначала отказались отзывать послов, но позже передумали, и 5 октября посол Литвы и посол Польши уехали в свои столицы.
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Павел Орехов #471317
показать весь комментарий07.10.2020 10:24 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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Иван Петрович Сидоров
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Sergy Koval
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