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Новости Революция в Беларуси
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Латвия и Эстония отзывают своих послов из Беларуси

Латвия и Эстония отзывают своих послов из Беларуси

Посол Латвии Эйнарс Семанис и посол Эстонии Мерике Кокаев отозваны из Беларуси в свои столицы. Их отозвали для консультаций, в ближайшие дни они уедут из Минска.

Их вызвали для консультаций по поводу ситуации в Беларуси. Ранее из Беларуси уехали послы Польши, Литвы и Германии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Отношения между Беларусью и странами ЕС ухудшились из-за требования МИД Беларуси сократить количество работающих в Беларуси польских и литовских дипломатов.

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Литва и Польша сначала отказались отзывать послов, но позже передумали, и 5 октября посол Литвы и посол Польши уехали в свои столицы.

Автор: 

Беларусь (7924) Латвия (1350) посол (1809) посольство (1086) Эстония (1455)


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Для того что бы Лукашенка убрать надо на его место кого то поставить нормального,а там очередь с промосковских консервов.Так что придется границу опорными пунктами укреплять.
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07.10.2020 10:24 Ответить
Ранее из Беларуси уехали послы Польши, Литвы и Германии/ Украина, Польша и Литва договорились о создании "Люблинского треугольника"/ Кулеба о "Люблинском треугольнике": Сможем эффективно противостоять агрессивной политике РФ, и не только в военном измерении./ Как от слов надо перейти к делу у кодлана Коломойского начинается запор.
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07.10.2020 10:24 Ответить
Прибалты как всегда бегут впереди паровоза, даже когда этот паровоз никуда не едет.
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07.10.2020 10:25 Ответить
Pocemu mi pervymi,eto samozvanec pervim resil umensit cislo rabotujucix v ambasadax.Ne mi eto naciali no otvet budet so vsego ES ili bolsoj casti stran.Nado budet i ixnim ambasadam umensit liudej tolko vo vsiom ES
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07.10.2020 10:30 Ответить
Желание выслужиться всегда приводит к экономическим проблемам для прибалтийских стран. Когда уже ваши лидеры начнут думать головой, а не одним местом.
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07.10.2020 10:34 Ответить
U nas net ekonomiceskix problem daze teper pri korone.Vot Litve VVP pocti ****** i eto luci pokazatel meste s finami vo vsiom ES.Vi sto to sputali po problemam.
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07.10.2020 10:38 Ответить
Kak raz segodnia dajiot opros po politikam v Litve.Tak inostrani ministr na 3 meste po populiarnosti pered nim tolko prezident teperesni i byvsi.Znacit tut vsio okey sovpadajet mnenije liudej s polikoj
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07.10.2020 11:17 Ответить
Pravilno solidarni s Polsoj i Litvoj.Samozvanec dumal sto jesli zacepil te strani nebudet solidarnosti s drugix
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07.10.2020 10:26 Ответить
 
 