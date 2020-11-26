Українців попередять про локдаун за 7-10 днів, - Степанов
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я
У разі запровадження повного локдауну в Україні людей попередять за 7-10 днів до нього. Очікується, що таке рішення ухвалюватимуть вже у грудні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "112 Україна" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За його словами, українців мають попередити про локдаун за тиждень або за 10 днів до нього.
"Я думаю, що ми відразу побачимо цю динаміку (після карантину вихідного дня, - ред.) ... ми ж бачимо й аналізуємо багато цифр, не тільки рівень захворюваності. Я думаю, що за тиждень, за 10 днів це потрібно робити. Принаймні наскільки ми, як МОЗ, у стані будемо це зробити", - зазначив Степанов.
Топ коментарі
+8 Вася Шевченко f77d76ba
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+8 Irada
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+7 Fish Man
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Будь ласка, зачекайте...
Хуже уже не будет - говорит пессимист
Будет-будет - отвечает оптимист
перевозчик организовал и провел централизованное тестирование пассажиров рейса, но в итоге ни авиакомпания, ни медицинская организация не смогли дать разумное объяснение одинаковым результатам тестов.
Идиотизм Мордора загадочен и не победим!
но у вас нет одной легенды для такого случая...
степанов может уже из новостей узнать что аваков или собаков или еще херзнаеткто уже взяли на себя смелость объявить на всю страну локдаун и преЗЕдент согласен...
Морячок@akvevitt 25 ****.
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"столкновения пожарных и полиции"
https://twitter.com/buch10_04/status/1331943008879710208
Олексo Васильович
а чьо? зібрати повний палац Україна добвойбів на концерт а потім вже локдаун ввести на свята,
"5-Елемент" кажете "порушник" =))
Потому они тратят бюджет бездумно .
..
под новогодний бой курантов
олег с улыбкой на лице
всегда загадывает чтобы
ничьи желанья не сбылись
В эпицентр то ходить можно будет? кудой мы без него - место то "брендовое" ага