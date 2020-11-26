Українців попередять про локдаун за 7-10 днів, - Степанов

У разі запровадження повного локдауну в Україні людей попередять за 7-10 днів до нього. Очікується, що таке рішення ухвалюватимуть вже у грудні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "112 Україна" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, українців мають попередити про локдаун за тиждень або за 10 днів до нього.

"Я думаю, що ми відразу побачимо цю динаміку (після карантину вихідного дня, - ред.) ... ми ж бачимо й аналізуємо багато цифр, не тільки рівень захворюваності. Я думаю, що за тиждень, за 10 днів це потрібно робити. Принаймні наскільки ми, як МОЗ, у стані будемо це зробити", - зазначив Степанов.

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