УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14554 відвідувача онлайн
Новини СуспільствоЗдоров'я Коронавірус і карантин
8 287 70
карантин (16095) Степанов Максим (2015) COVID-19 (18065) коронавірус (16712) локдаун (290)

Українців попередять про локдаун за 7-10 днів, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Українців попередять про локдаун за 7-10 днів, - Степанов

У разі запровадження повного локдауну в Україні людей попередять за 7-10 днів до нього. Очікується, що таке рішення ухвалюватимуть вже у грудні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "112 Україна" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, українців мають попередити про локдаун за тиждень або за 10 днів до нього.

"Я думаю, що ми відразу побачимо цю динаміку (після карантину вихідного дня, - ред.) ... ми ж бачимо й аналізуємо багато цифр, не тільки рівень захворюваності. Я думаю, що за тиждень, за 10 днів це потрібно робити. Принаймні наскільки ми, як МОЗ, у стані будемо це зробити", - зазначив Степанов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якщо не введемо локдаун, через два-три тижні будемо думати, як же класно було з 15 тис. хворих, - інфекціоніст Лапій
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+8
я бы и поверил...
но у вас нет одной легенды для такого случая...
степанов может уже из новостей узнать что аваков или собаков или еще херзнаеткто уже взяли на себя смелость объявить на всю страну локдаун и преЗЕдент согласен...
показати весь коментар
26.11.2020 19:31
+8
Ну что, лохторат.......... местные выборы прошли и идете вы все стройными рядами................. адрес уточнять или сами знаете дорогу? Украинцев предупредят о локдауне за 7-10 дней, - Степанов - Цензор.НЕТ 5549
показати весь коментар
26.11.2020 19:32
+7
Я так понимаю - отсчет пошел.
показати весь коментар
26.11.2020 19:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я так понимаю - отсчет пошел.
показати весь коментар
26.11.2020 19:29 Відповісти
Думаю что до конца этой недели предупредят. Бо шото много на эту тему заявлений последнее время.
показати весь коментар
26.11.2020 19:33 Відповісти
Питанння-Який сенс від цього попередження????))))
показати весь коментар
26.11.2020 19:37 Відповісти
Ну типу попередили, то ж повинні були підготуватися. Українців попередять про локдаун за 7-10 днів, - Степанов - Цензор.НЕТ 5454
показати весь коментар
26.11.2020 19:41 Відповісти
Яким чином,до чого!! нагрести мішками картоплю,борошно,сіль,цукор та головне сірники !!!!)))
показати весь коментар
26.11.2020 19:44 Відповісти
Ну це вже не до мене питання, а до нашої влади. Українців попередять про локдаун за 7-10 днів, - Степанов - Цензор.НЕТ 5286 Звідкіля ж мені знати як вони бачать підготовку до локдауну. Але ж зможуть завжди сказати - ми ж попереджали.
показати весь коментар
26.11.2020 19:48 Відповісти
Дурниці. Треба нагрести мішками соду.
показати весь коментар
26.11.2020 19:52 Відповісти
"Грузите апельсини бочками...."!!!)))
показати весь коментар
26.11.2020 19:57 Відповісти
Как? А за гречкой рвануть?
показати весь коментар
26.11.2020 19:46 Відповісти
Я так понимаю что за гречкой рвануть можно и при локдауне.
показати весь коментар
26.11.2020 19:50 Відповісти
Рвануть то можно, но купить вряд ли. Мудрый нарид постарается.
показати весь коментар
26.11.2020 19:52 Відповісти
С чего бы? Гречки валом.
показати весь коментар
26.11.2020 20:06 Відповісти
Весной тоже было гречки валом.
показати весь коментар
26.11.2020 20:31 Відповісти
И Вы хотите сказать, что ее невозможно было купить летом или осенью?
показати весь коментар
26.11.2020 20:33 Відповісти
Я хочу сказать что народ может соорудить ажиотажный спрос на всё что угодно из-за слухов и страхов. Всё было, но надо самим сделать так, чтобы стало дороже. И как понимаешь это совсем не только украинцев касается.
показати весь коментар
26.11.2020 20:39 Відповісти
Муйня. Ажиотаж весной был. Но недолго. И только потому что малость логистика не была готова к такому спросу. Но на ходу перестроились и ажиатажный спрос погасили за неделю. Может немного дольше.
показати весь коментар
26.11.2020 20:54 Відповісти
Але ціну вже не повернули !!)))
показати весь коментар
26.11.2020 20:58 Відповісти
Жизнь (цену) невозможно повернуть назад. И время ни на миг не остановишь.... Українців попередять про локдаун за 7-10 днів, - Степанов - Цензор.НЕТ 9710
показати весь коментар
27.11.2020 01:30 Відповісти
Ты не поверишь. Но эта муйня происходит каждый раз по одному и тому же сценарию. И не важно с чем.
показати весь коментар
26.11.2020 21:57 Відповісти
Вон скоро черная пятница. Запасаться нужно. Українців попередять про локдаун за 7-10 днів, - Степанов - Цензор.НЕТ 6524
показати весь коментар
27.11.2020 01:31 Відповісти
И при этом не важно чем.
показати весь коментар
27.11.2020 01:57 Відповісти
Лучше тем чем надо.
показати весь коментар
27.11.2020 01:58 Відповісти
Нада брать пряма щас пока по 34 грн . за пачку . Дальше - будет хуже , ((
показати весь коментар
26.11.2020 20:47 Відповісти
Но это не точно. Українців попередять про локдаун за 7-10 днів, - Степанов - Цензор.НЕТ 6154
Хуже уже не будет - говорит пессимист
Будет-будет - отвечает оптимист
Українців попередять про локдаун за 7-10 днів, - Степанов - Цензор.НЕТ 4893
показати весь коментар
26.11.2020 20:52 Відповісти
Самолет российской авиакомпании «Икар» (Pegas Fly) не смог выполнить 25 ноября рейс из Москвы в китайский город Чжэнчжоу из-за того, что у 190 пассажиров были выявлены идентичные результаты тестов на антитела к COVID-19
перевозчик организовал и провел централизованное тестирование пассажиров рейса, но в итоге ни авиакомпания, ни медицинская организация не смогли дать разумное объяснение одинаковым результатам тестов.
Идиотизм Мордора загадочен и не победим!
показати весь коментар
26.11.2020 19:30 Відповісти
я бы и поверил...
но у вас нет одной легенды для такого случая...
степанов может уже из новостей узнать что аваков или собаков или еще херзнаеткто уже взяли на себя смелость объявить на всю страну локдаун и преЗЕдент согласен...
показати весь коментар
26.11.2020 19:31 Відповісти
Що чекати від даунів,лише дауни !!!)))
показати весь коментар
26.11.2020 19:39 Відповісти
Ну что, лохторат.......... местные выборы прошли и идете вы все стройными рядами................. адрес уточнять или сами знаете дорогу? Украинцев предупредят о локдауне за 7-10 дней, - Степанов - Цензор.НЕТ 5549
показати весь коментар
26.11.2020 19:32 Відповісти


Морячок@akvevitt 25 ****.

Для поддержки малого бизнеса Кабмин бесплатно выдаст таблички "Аренда" и "Продается"
показати весь коментар
26.11.2020 19:59 Відповісти
Неа.... не выдаст. Денег нет на изготовление.
показати весь коментар
26.11.2020 21:09 Відповісти
То есть опять депутатки будут у подпольных парикмахерш причёски делать ?
показати весь коментар
26.11.2020 19:33 Відповісти
Так там и депутатки-парикмахерши у слуг есть.
показати весь коментар
26.11.2020 19:48 Відповісти
😀😀😀 да они от рук уже отбились
показати весь коментар
26.11.2020 19:51 Відповісти
Ну пусть тогда дубинский визажистом становиться - у него ориентация правильная для этого.
показати весь коментар
26.11.2020 19:54 Відповісти
спасибо, родной!.. без тебя бы жизнь, ****, совсем была бы скучной!
показати весь коментар
26.11.2020 19:35 Відповісти
французы отжигают
"столкновения пожарных и полиции"
https://twitter.com/buch10_04/status/1331943008879710208
показати весь коментар
26.11.2020 19:37 Відповісти
Спасибо родненькие что предупредили, пошел на огород заначку откапывать.
показати весь коментар
26.11.2020 19:37 Відповісти




Олексo Васильович

а чьо? зібрати повний палац Україна добвойбів на концерт а потім вже локдаун ввести на свята,
"5-Елемент" кажете "порушник" =))

Українців попередять про локдаун за 7-10 днів, - Степанов - Цензор.НЕТ 4566
показати весь коментар
26.11.2020 19:37 Відповісти
О значит с 23го будет.
показати весь коментар
26.11.2020 19:47 Відповісти
какая..... столько денег на них тратит, на таких развесёлых....
показати весь коментар
27.11.2020 15:04 Відповісти
Цікаво ,цього разу Дупаякукім кабак зачинить ???))
показати весь коментар
26.11.2020 19:38 Відповісти
нит... он сделал работу над ошибками ))) и все самое интересное теперь будет в нулевом этаже... куда не проникает ни солнце ни взгляд любопытных...но смело и уверенно могут попасть друзяки-однопартейцы-сосныкорабельные ну и по-мелочи (презЕдент и ижики с ним)))...
показати весь коментар
26.11.2020 19:55 Відповісти
Какой нах локдаун. никаких карантинов нахер не надо! Надо маски делать более надежные с защитой не только рта и носа, а и слизистой глаз. И контроль усиленный ввести во всех магазинах и во всех транспортах и рынках и т.д. И установить всюду сканеры температуры. В общественных местах усилить патрули и чтобы они следили, чтобы в масках были все и штрафовать, и на второй раз арестовывать даже на сутки. А этого Степанова нахер гнать в шею и всех, кто в мертвой экономике еще сильнее хочет ушатать или убить вообще весь бизнес и экономику. Они голодомор хотят устроить или страну уничтожить. Это галимые пида... Жиды вонючие!
показати весь коментар
26.11.2020 19:38 Відповісти
Пора уже предупреждать.10 дней назад нужно было предупредить, а завтра ввести карантин.Какое ОНО никакое(....
показати весь коментар
26.11.2020 19:41 Відповісти
Осталось только определиться, что страшнее и вернее - сдохнуть с голодухи или от вируса?
показати весь коментар
26.11.2020 19:42 Відповісти
Думаю , что плохо депутатам читал материал Милованов в Трускавце , бо веселая зелёная власть так и не поняла « из какой тумбочки деньги» и кто им обеспечивает зарплаты и бюджет.
Потому они тратят бюджет бездумно .
показати весь коментар
26.11.2020 19:50 Відповісти
25 листопада Кабінет міністрів України своїм розпорядженням призначив тимчасово виконуючим обов'язки голови Державної фіскальної служби Дмитра Сосиновича. Він з Миколаївської області. Почав свою кар'єру дізнавачем у міліції, потім в підрозділах по боротьбі з економічними злоч.
показати весь коментар
26.11.2020 19:42 Відповісти
Тобто досвідченний хабарник !!)))
показати весь коментар
26.11.2020 19:45 Відповісти
Он за и после перепутал.
показати весь коментар
26.11.2020 19:46 Відповісти
страх потеряли ... вас же свободные массы народа вынесут на помойку , хотя туда вам и дорога
показати весь коментар
26.11.2020 19:46 Відповісти
Українців попередять про локдаун за 7-10 днів, - Степанов - Цензор.НЕТ 5462
показати весь коментар
26.11.2020 19:47 Відповісти
А Епицентр с Велюром?
показати весь коментар
26.11.2020 19:48 Відповісти
Вони будуть відкриті. На даному етапі ідея глобалістів - зруйнувати малий та середній бізнес, а не заморити голодом. Але в них дуже мале вікно для реалізації планів, тому щодня будут нові жахи.
показати весь коментар
26.11.2020 19:53 Відповісти
Українців попередять про локдаун за 7-10 днів, - Степанов - Цензор.НЕТ 6183

..
показати весь коментар
26.11.2020 19:56 Відповісти
Вони будуть слухняно робити все що їм скажуть Євро-комісари з Брюселя, бо інакше МВФ грошей не дасть. Втікли від лап російських імперців-комуністів, попали в лапи євро-марксистів-глобалістів. Хрен редьки не слаще.
показати весь коментар
26.11.2020 19:50 Відповісти
Офигенный конец года будет. Не год, а роман Стивена Кинга.
показати весь коментар
26.11.2020 19:50 Відповісти
ОНО?
показати весь коментар
26.11.2020 19:53 Відповісти
Не фанат, тройку книг у него читал. Не понравилось что всё у него непонятно-странное, без всякой логики и часто ощущение что конец это начало еще более странной книги. Всё прям как в этом году.
показати весь коментар
26.11.2020 20:03 Відповісти
***
под новогодний бой курантов
олег с улыбкой на лице
всегда загадывает чтобы
ничьи желанья не сбылись
показати весь коментар
26.11.2020 20:01 Відповісти
степанов - тебя судить надо.
показати весь коментар
26.11.2020 19:52 Відповісти
Самое главное , - самому себе верить . )
показати весь коментар
26.11.2020 19:53 Відповісти
Доктор Ральф Барик зробив професійно вірус, виконуючи замовленя пана Білла Гейтса і його фармкорпрацій щодо скорочення популяції людей в найбідніших країнах, та дарує всім локдауни, розвал економіки і велике зубожіння, яке теж вбиває.
показати весь коментар
26.11.2020 19:55 Відповісти
na blat potworną jego
показати весь коментар
26.11.2020 19:56 Відповісти
с 14 или с 17 декабря введут..чтоб и Рождество по юлианскому календарю захватить
показати весь коментар
26.11.2020 20:03 Відповісти
ну и что с того предупредишь и дальше ? с меня уже аренду и охрану взяли наперед -можно и на локдаун! а еще и заболел и везде сам и за свои ! **** валить надо с *********-страны
показати весь коментар
26.11.2020 20:05 Відповісти
Українців попередять про локдаун за 7-10 днів, - Степанов - Цензор.НЕТ 8326 Українців попередять про локдаун за 7-10 днів, - Степанов - Цензор.НЕТ 7030
показати весь коментар
26.11.2020 21:58 Відповісти
Хочется спросить у министра, неужели в украинском языке нет подходящего слова вместо локдаун???
В эпицентр то ходить можно будет? кудой мы без него - место то "брендовое" ага
показати весь коментар
26.11.2020 22:13 Відповісти
Правильней это всё понимать надо так: через 7-10 дней наступит полный лох-даун
показати весь коментар
27.11.2020 07:03 Відповісти
 
 