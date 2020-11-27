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Украинцев предупредят о локдауне за 7-10 дней, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Украинцев предупредят о локдауне за 7-10 дней, - Степанов

В случае введения полного локдауна в Украине людей предупредят за 7-10 дней до него. Ожидается, что такое решение будет приниматься уже в декабре.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "112 Украина" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, украинцев должны предупредить о локдауне за неделю или за 10 дней до него.

"Я думаю, что мы сразу увидим эту динамику (после карантина выходного дня, - ред.) … мы же видим и анализируем много цифр, не только уровень заболевемости. Я думаю, что за неделю, за 10 дней это нужно делать. По крайней мере мы, как Минздрав, в состоянии будем это сделать", - отметил Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Никто не собирается с завтрашнего дня вводить локдаун", - Степанов

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+8
я бы и поверил...
но у вас нет одной легенды для такого случая...
степанов может уже из новостей узнать что аваков или собаков или еще херзнаеткто уже взяли на себя смелость объявить на всю страну локдаун и преЗЕдент согласен...
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26.11.2020 19:31
+8
Ну что, лохторат.......... местные выборы прошли и идете вы все стройными рядами................. адрес уточнять или сами знаете дорогу? Украинцев предупредят о локдауне за 7-10 дней, - Степанов - Цензор.НЕТ 5549
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26.11.2020 19:32
+7
Я так понимаю - отсчет пошел.
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26.11.2020 19:29
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Я так понимаю - отсчет пошел.
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26.11.2020 19:29 Ответить
Думаю что до конца этой недели предупредят. Бо шото много на эту тему заявлений последнее время.
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26.11.2020 19:33 Ответить
Питанння-Який сенс від цього попередження????))))
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26.11.2020 19:37 Ответить
Ну типу попередили, то ж повинні були підготуватися. Українців попередять про локдаун за 7-10 днів, - Степанов - Цензор.НЕТ 5454
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26.11.2020 19:41 Ответить
Яким чином,до чого!! нагрести мішками картоплю,борошно,сіль,цукор та головне сірники !!!!)))
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26.11.2020 19:44 Ответить
Ну це вже не до мене питання, а до нашої влади. Українців попередять про локдаун за 7-10 днів, - Степанов - Цензор.НЕТ 5286 Звідкіля ж мені знати як вони бачать підготовку до локдауну. Але ж зможуть завжди сказати - ми ж попереджали.
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26.11.2020 19:48 Ответить
Дурниці. Треба нагрести мішками соду.
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26.11.2020 19:52 Ответить
"Грузите апельсини бочками...."!!!)))
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26.11.2020 19:57 Ответить
Как? А за гречкой рвануть?
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26.11.2020 19:46 Ответить
Я так понимаю что за гречкой рвануть можно и при локдауне.
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26.11.2020 19:50 Ответить
Рвануть то можно, но купить вряд ли. Мудрый нарид постарается.
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26.11.2020 19:52 Ответить
С чего бы? Гречки валом.
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26.11.2020 20:06 Ответить
Весной тоже было гречки валом.
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26.11.2020 20:31 Ответить
И Вы хотите сказать, что ее невозможно было купить летом или осенью?
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26.11.2020 20:33 Ответить
Я хочу сказать что народ может соорудить ажиотажный спрос на всё что угодно из-за слухов и страхов. Всё было, но надо самим сделать так, чтобы стало дороже. И как понимаешь это совсем не только украинцев касается.
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26.11.2020 20:39 Ответить
Муйня. Ажиотаж весной был. Но недолго. И только потому что малость логистика не была готова к такому спросу. Но на ходу перестроились и ажиатажный спрос погасили за неделю. Может немного дольше.
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26.11.2020 20:54 Ответить
Але ціну вже не повернули !!)))
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26.11.2020 20:58 Ответить
Жизнь (цену) невозможно повернуть назад. И время ни на миг не остановишь.... Українців попередять про локдаун за 7-10 днів, - Степанов - Цензор.НЕТ 9710
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27.11.2020 01:30 Ответить
Ты не поверишь. Но эта муйня происходит каждый раз по одному и тому же сценарию. И не важно с чем.
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26.11.2020 21:57 Ответить
Вон скоро черная пятница. Запасаться нужно. Українців попередять про локдаун за 7-10 днів, - Степанов - Цензор.НЕТ 6524
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27.11.2020 01:31 Ответить
И при этом не важно чем.
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27.11.2020 01:57 Ответить
Лучше тем чем надо.
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27.11.2020 01:58 Ответить
Нада брать пряма щас пока по 34 грн . за пачку . Дальше - будет хуже , ((
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26.11.2020 20:47 Ответить
Но это не точно. Українців попередять про локдаун за 7-10 днів, - Степанов - Цензор.НЕТ 6154
Хуже уже не будет - говорит пессимист
Будет-будет - отвечает оптимист
Українців попередять про локдаун за 7-10 днів, - Степанов - Цензор.НЕТ 4893
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26.11.2020 20:52 Ответить
Самолет российской авиакомпании «Икар» (Pegas Fly) не смог выполнить 25 ноября рейс из Москвы в китайский город Чжэнчжоу из-за того, что у 190 пассажиров были выявлены идентичные результаты тестов на антитела к COVID-19
перевозчик организовал и провел централизованное тестирование пассажиров рейса, но в итоге ни авиакомпания, ни медицинская организация не смогли дать разумное объяснение одинаковым результатам тестов.
Идиотизм Мордора загадочен и не победим!
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26.11.2020 19:30 Ответить
я бы и поверил...
но у вас нет одной легенды для такого случая...
степанов может уже из новостей узнать что аваков или собаков или еще херзнаеткто уже взяли на себя смелость объявить на всю страну локдаун и преЗЕдент согласен...
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26.11.2020 19:31 Ответить
Що чекати від даунів,лише дауни !!!)))
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26.11.2020 19:39 Ответить
Ну что, лохторат.......... местные выборы прошли и идете вы все стройными рядами................. адрес уточнять или сами знаете дорогу? Украинцев предупредят о локдауне за 7-10 дней, - Степанов - Цензор.НЕТ 5549
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26.11.2020 19:32 Ответить


Морячок@akvevitt 25 ****.

Для поддержки малого бизнеса Кабмин бесплатно выдаст таблички "Аренда" и "Продается"
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26.11.2020 19:59 Ответить
Неа.... не выдаст. Денег нет на изготовление.
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26.11.2020 21:09 Ответить
То есть опять депутатки будут у подпольных парикмахерш причёски делать ?
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26.11.2020 19:33 Ответить
Так там и депутатки-парикмахерши у слуг есть.
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26.11.2020 19:48 Ответить
😀😀😀 да они от рук уже отбились
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26.11.2020 19:51 Ответить
Ну пусть тогда дубинский визажистом становиться - у него ориентация правильная для этого.
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26.11.2020 19:54 Ответить
спасибо, родной!.. без тебя бы жизнь, ****, совсем была бы скучной!
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26.11.2020 19:35 Ответить
французы отжигают
"столкновения пожарных и полиции"
https://twitter.com/buch10_04/status/1331943008879710208
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26.11.2020 19:37 Ответить
Спасибо родненькие что предупредили, пошел на огород заначку откапывать.
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26.11.2020 19:37 Ответить




Олексo Васильович

а чьо? зібрати повний палац Україна добвойбів на концерт а потім вже локдаун ввести на свята,
"5-Елемент" кажете "порушник" =))

Українців попередять про локдаун за 7-10 днів, - Степанов - Цензор.НЕТ 4566
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26.11.2020 19:37 Ответить
О значит с 23го будет.
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26.11.2020 19:47 Ответить
какая..... столько денег на них тратит, на таких развесёлых....
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27.11.2020 15:04 Ответить
Цікаво ,цього разу Дупаякукім кабак зачинить ???))
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26.11.2020 19:38 Ответить
нит... он сделал работу над ошибками ))) и все самое интересное теперь будет в нулевом этаже... куда не проникает ни солнце ни взгляд любопытных...но смело и уверенно могут попасть друзяки-однопартейцы-сосныкорабельные ну и по-мелочи (презЕдент и ижики с ним)))...
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26.11.2020 19:55 Ответить
Какой нах локдаун. никаких карантинов нахер не надо! Надо маски делать более надежные с защитой не только рта и носа, а и слизистой глаз. И контроль усиленный ввести во всех магазинах и во всех транспортах и рынках и т.д. И установить всюду сканеры температуры. В общественных местах усилить патрули и чтобы они следили, чтобы в масках были все и штрафовать, и на второй раз арестовывать даже на сутки. А этого Степанова нахер гнать в шею и всех, кто в мертвой экономике еще сильнее хочет ушатать или убить вообще весь бизнес и экономику. Они голодомор хотят устроить или страну уничтожить. Это галимые пида... Жиды вонючие!
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26.11.2020 19:38 Ответить
Пора уже предупреждать.10 дней назад нужно было предупредить, а завтра ввести карантин.Какое ОНО никакое(....
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26.11.2020 19:41 Ответить
Осталось только определиться, что страшнее и вернее - сдохнуть с голодухи или от вируса?
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26.11.2020 19:42 Ответить
Думаю , что плохо депутатам читал материал Милованов в Трускавце , бо веселая зелёная власть так и не поняла « из какой тумбочки деньги» и кто им обеспечивает зарплаты и бюджет.
Потому они тратят бюджет бездумно .
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26.11.2020 19:50 Ответить
25 листопада Кабінет міністрів України своїм розпорядженням призначив тимчасово виконуючим обов'язки голови Державної фіскальної служби Дмитра Сосиновича. Він з Миколаївської області. Почав свою кар'єру дізнавачем у міліції, потім в підрозділах по боротьбі з економічними злоч.
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26.11.2020 19:42 Ответить
Тобто досвідченний хабарник !!)))
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26.11.2020 19:45 Ответить
Он за и после перепутал.
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26.11.2020 19:46 Ответить
страх потеряли ... вас же свободные массы народа вынесут на помойку , хотя туда вам и дорога
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26.11.2020 19:46 Ответить
Українців попередять про локдаун за 7-10 днів, - Степанов - Цензор.НЕТ 5462
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26.11.2020 19:47 Ответить
А Епицентр с Велюром?
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26.11.2020 19:48 Ответить
Вони будуть відкриті. На даному етапі ідея глобалістів - зруйнувати малий та середній бізнес, а не заморити голодом. Але в них дуже мале вікно для реалізації планів, тому щодня будут нові жахи.
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26.11.2020 19:53 Ответить
Українців попередять про локдаун за 7-10 днів, - Степанов - Цензор.НЕТ 6183

..
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26.11.2020 19:56 Ответить
Вони будуть слухняно робити все що їм скажуть Євро-комісари з Брюселя, бо інакше МВФ грошей не дасть. Втікли від лап російських імперців-комуністів, попали в лапи євро-марксистів-глобалістів. Хрен редьки не слаще.
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26.11.2020 19:50 Ответить
Офигенный конец года будет. Не год, а роман Стивена Кинга.
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26.11.2020 19:50 Ответить
ОНО?
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26.11.2020 19:53 Ответить
Не фанат, тройку книг у него читал. Не понравилось что всё у него непонятно-странное, без всякой логики и часто ощущение что конец это начало еще более странной книги. Всё прям как в этом году.
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26.11.2020 20:03 Ответить
***
под новогодний бой курантов
олег с улыбкой на лице
всегда загадывает чтобы
ничьи желанья не сбылись
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26.11.2020 20:01 Ответить
степанов - тебя судить надо.
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26.11.2020 19:52 Ответить
Самое главное , - самому себе верить . )
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26.11.2020 19:53 Ответить
Доктор Ральф Барик зробив професійно вірус, виконуючи замовленя пана Білла Гейтса і його фармкорпрацій щодо скорочення популяції людей в найбідніших країнах, та дарує всім локдауни, розвал економіки і велике зубожіння, яке теж вбиває.
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26.11.2020 19:55 Ответить
na blat potworną jego
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26.11.2020 19:56 Ответить
с 14 или с 17 декабря введут..чтоб и Рождество по юлианскому календарю захватить
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26.11.2020 20:03 Ответить
ну и что с того предупредишь и дальше ? с меня уже аренду и охрану взяли наперед -можно и на локдаун! а еще и заболел и везде сам и за свои ! **** валить надо с *********-страны
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26.11.2020 20:05 Ответить
Українців попередять про локдаун за 7-10 днів, - Степанов - Цензор.НЕТ 8326 Українців попередять про локдаун за 7-10 днів, - Степанов - Цензор.НЕТ 7030
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26.11.2020 21:58 Ответить
Хочется спросить у министра, неужели в украинском языке нет подходящего слова вместо локдаун???
В эпицентр то ходить можно будет? кудой мы без него - место то "брендовое" ага
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26.11.2020 22:13 Ответить
Правильней это всё понимать надо так: через 7-10 дней наступит полный лох-даун
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27.11.2020 07:03 Ответить
 
 