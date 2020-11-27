Украинцев предупредят о локдауне за 7-10 дней, - Степанов
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В случае введения полного локдауна в Украине людей предупредят за 7-10 дней до него. Ожидается, что такое решение будет приниматься уже в декабре.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "112 Украина" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, украинцев должны предупредить о локдауне за неделю или за 10 дней до него.
"Я думаю, что мы сразу увидим эту динамику (после карантина выходного дня, - ред.) … мы же видим и анализируем много цифр, не только уровень заболевемости. Я думаю, что за неделю, за 10 дней это нужно делать. По крайней мере мы, как Минздрав, в состоянии будем это сделать", - отметил Степанов.
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Хуже уже не будет - говорит пессимист
Будет-будет - отвечает оптимист
перевозчик организовал и провел централизованное тестирование пассажиров рейса, но в итоге ни авиакомпания, ни медицинская организация не смогли дать разумное объяснение одинаковым результатам тестов.
Идиотизм Мордора загадочен и не победим!
но у вас нет одной легенды для такого случая...
степанов может уже из новостей узнать что аваков или собаков или еще херзнаеткто уже взяли на себя смелость объявить на всю страну локдаун и преЗЕдент согласен...
Морячок@akvevitt 25 ****.
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"столкновения пожарных и полиции"
https://twitter.com/buch10_04/status/1331943008879710208
Олексo Васильович
а чьо? зібрати повний палац Україна добвойбів на концерт а потім вже локдаун ввести на свята,
"5-Елемент" кажете "порушник" =))
Потому они тратят бюджет бездумно .
..
под новогодний бой курантов
олег с улыбкой на лице
всегда загадывает чтобы
ничьи желанья не сбылись
В эпицентр то ходить можно будет? кудой мы без него - место то "брендовое" ага