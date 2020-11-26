"Никто не собирается с завтрашнего дня вводить локдаун", - Степанов
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По состоянию на сегодня в Украине не планируют вводить жесткий карантин, так называемый локдаун. В Министерстве здравоохранения не видят оснований для принятия такого решения.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Никто не собирается с завтрашнего дня вводить локдаун в стране. Если мы говорим о жестком карантине, то это лучший способ разорвать цепь распространения болезни. Но мы ориентируемся на способность медицинской системы оказывать людям помощь", - отметил глава Минздрава.
Степанов пояснил, что обсуждая вопрос введения локдауна, министерство смотрит на ситуацию с нагрузкой на медицинскую систему.
"Если мы говорим о ситуации на сегодня, то мы работаем в напряженном графике, но у нас на сегодня заполнены 50% коек. Конечно есть регионы, где больше 60%, но в то же время говорить, что уже завтра надо вводить локдаун, потому что не выдержит медицинская система, оснований пока нет", - подчеркнул министр здравоохранения.
Напомним, ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что трехнедельный локдаун нужно вводить немедленно, но с механизмом компенсаций.
Пожалуйста, подождите...
Значит буде наверняка...
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«Аваков заявил, что Украине нужен тотальный карантин на месяц.
На самом деле Аваков озвучивает тезис Зеленского, который боится публично об этом говорить и брать на себя ответственность, поскольку ударит по рейтингу.
Но вопрос тотального карантина Зеленским уже решён. Причём, будет он до весны.
Спасибо, Голобородько, за новый этап нищеты…»
понятно, что вся власть- сплошное НИКТО и НИЧТО ЗЕБИЛЬНОЕ!!!!!
а завтра скажут - мы не собирались...но вынуждены... сами не хотим, но очень надо
Козлы **** из 95 квартета решили уничтожить Украину.
И первый гондон из 95 квартета это кацапский полковник ФСБ по фамилии Валерий Жидков в Украине .Все это украинские ВСУ знали и знают, потому-что этот полковник кацапского КГБ обычно хезал на СБУ в 95 квартете и пианисту фуем за российскую недойобаную империю.
все деньги в бюджете разворовали, теперь, что бы скрыть следы преступления - поджигают страну..