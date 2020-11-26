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"Никто не собирается с завтрашнего дня вводить локдаун", - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

По состоянию на сегодня в Украине не планируют вводить жесткий карантин, так называемый локдаун. В Министерстве здравоохранения не видят оснований для принятия такого решения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Никто не собирается с завтрашнего дня вводить локдаун в стране. Если мы говорим о жестком карантине, то это лучший способ разорвать цепь распространения болезни. Но мы ориентируемся на способность медицинской системы оказывать людям помощь", - отметил глава Минздрава.

Степанов пояснил, что обсуждая вопрос введения локдауна, министерство смотрит на ситуацию с нагрузкой на медицинскую систему.

"Если мы говорим о ситуации на сегодня, то мы работаем в напряженном графике, но у нас на сегодня заполнены 50% коек. Конечно есть регионы, где больше 60%, но в то же время говорить, что уже завтра надо вводить локдаун, потому что не выдержит медицинская система, оснований пока нет", - подчеркнул министр здравоохранения.

Напомним, ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что трехнедельный локдаун нужно вводить немедленно, но с механизмом компенсаций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине почти половина коек для пациентов с COVID-19 обеспечены кислородом, - Степанов

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+8
Школоту уберите со школ: переведите их на дист. обучение, как это сделали другие страны с лучшей медициной, чтоб они не несли ковид домой. В последнее время- это ужас! Знакомые один за другим заражаются, в основном, от детей со школы. Учителя их, бедолаги, тоже болеют постоянно. Это не оучение, а ЗАРАЖЕНИЕ!
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26.11.2020 18:09
+7
докерувалися гнiди гнусаві"Ніхто не збирається від завтра запроваджувати локдаун", - Степанов - Цензор.НЕТ 1504
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26.11.2020 17:45
+5
Вистрибнув Пилип з конопель. "Никто не собирается с завтрашнего дня вводить локдаун", - Степанов - Цензор.НЕТ 1528
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26.11.2020 17:40
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Вистрибнув Пилип з конопель. "Никто не собирается с завтрашнего дня вводить локдаун", - Степанов - Цензор.НЕТ 1528
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26.11.2020 17:40 Ответить
Школоту уберите со школ: переведите их на дист. обучение, как это сделали другие страны с лучшей медициной, чтоб они не несли ковид домой. В последнее время- это ужас! Знакомые один за другим заражаются, в основном, от детей со школы. Учителя их, бедолаги, тоже болеют постоянно. Это не оучение, а ЗАРАЖЕНИЕ!
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26.11.2020 18:09 Ответить
Обана!
Значит буде наверняка...
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26.11.2020 17:41 Ответить
Cообщат за неделю, нагнетут ажиотж, все пучком...

,
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26.11.2020 17:42 Ответить
Завтра не? Значит, с 1-го декабря. Степашка обманывать не будет!
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26.11.2020 17:43 Ответить
За добу ще не прийшов час, але за добу до того вони скажуть, як й усе вони роблять - щоб тільки свої Котлети приготувались..
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26.11.2020 17:44 Ответить
Да посадите вы уже главного ЗеДебила в клетку...
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26.11.2020 17:45 Ответить
"Ніхто не збирається від завтра запроваджувати локдаун", - Степанов - Цензор.НЕТ 1138
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26.11.2020 17:45 Ответить
докерувалися гнiди гнусаві"Ніхто не збирається від завтра запроваджувати локдаун", - Степанов - Цензор.НЕТ 1504
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26.11.2020 17:45 Ответить
Ну так звісно... бо завтра тільки п'ятниця... потім карантин вихідного дня, а в понеділок в самий раз. І не кажіть потім що не попереджали.
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26.11.2020 17:46 Ответить
А я бы давно его ввел бы.Токо они потеряли управляемость страной и боятся что все увидят что " король то голый"...Жалкое зрелище -наша власть.Беззубая и бестолковая.А еще и не имеющая достоинства.Не справляешся - уйди в отставку. С такой смертностю через год умрет 100 000 украинцев.А какой-то бизнес потеряет прибыль.Ниче страшного - пусть потеряют.Пошли они нахер. У кого умрет мать отец у когото дочь и сын...100 000 умрут - у нас погибло 10 000 за 6 лет войны и мы плачимся,а тут в 10 раз больше.О чем разговор? Вводить немедленно - или подождем пока народ скупится на черную пятницу....А не пошел бы народ нафиг.такой народ нужно ставить в стойло жесткой рукой.Он глуп и не способен даже себя сберечь....
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26.11.2020 17:49 Ответить
Народ такой же тупой, как и власть. За ОЧЕНЬ редким исключением...
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26.11.2020 17:54 Ответить
"Ніхто не збирається від завтра запроваджувати локдаун", - Степанов - Цензор.НЕТ 3147
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26.11.2020 17:50 Ответить
А политолог Дмитрий Корнейчук так прокомментировал сегодня надвигающийся локдаун и инициативу Авакова:
«Аваков заявил, что Украине нужен тотальный карантин на месяц.
На самом деле Аваков озвучивает тезис Зеленского, который боится публично об этом говорить и брать на себя ответственность, поскольку ударит по рейтингу.
Но вопрос тотального карантина Зеленским уже решён. Причём, будет он до весны.
Спасибо, Голобородько, за новый этап нищеты…»
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26.11.2020 17:51 Ответить
Никто не собирается, а кто собирается?
понятно, что вся власть- сплошное НИКТО и НИЧТО ЗЕБИЛЬНОЕ!!!!!
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26.11.2020 17:54 Ответить
чем больше от так успокаивает - тем стремнее оно выглядит
а завтра скажут - мы не собирались...но вынуждены... сами не хотим, но очень надо
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26.11.2020 18:00 Ответить
Если честно,то в людям в Украине после 50-55 Пох этот "локдаунд" чи как там по английски оно называется, когда вся мразь из ******* бздливых козлов сейчас при власти в Украине.
Козлы **** из 95 квартета решили уничтожить Украину.

И первый гондон из 95 квартета это кацапский полковник ФСБ по фамилии Валерий Жидков в Украине .Все это украинские ВСУ знали и знают, потому-что этот полковник кацапского КГБ обычно хезал на СБУ в 95 квартете и пианисту фуем за российскую недойобаную империю.
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26.11.2020 18:30 Ответить
О-о! Манси поперли... Чекаємо на якусь )(.йню, але воочевидь що не завтра. )) "Компенсації для бізьнєсу"+здорожчання електроенергії. У підсумку втрат для начальників коло корита не буде.
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26.11.2020 18:47 Ответить
А в это время; "В США вместо Марадоны начали прощаться с Мадонной". "2020 год забрал у нас легенду. Покойся с миром, Мадонна, королева поп-музыки. Мы будем по тебе скучать". "Ніхто не збирається від завтра запроваджувати локдаун", - Степанов - Цензор.НЕТ 2110
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26.11.2020 19:02 Ответить
Придурки - переведите на дистанционку все учебные заведения и колличество больных уменьшится в разы. А так добьете экономику страны вместе с малым бизнесом.
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26.11.2020 19:08 Ответить
они этого и добиваются, добить экономику Украины и угробить средний бизнес, и свалить все на лжепандемию..
все деньги в бюджете разворовали, теперь, что бы скрыть следы преступления - поджигают страну..
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26.11.2020 19:49 Ответить
пора народу выйти на улицы и разогнать эту синагогу..
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26.11.2020 19:48 Ответить
Геть дебілів з влади!
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26.11.2020 20:43 Ответить
с послезавтрашнего значит можно уже
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26.11.2020 21:18 Ответить
Сопля Зеленая говорил что если 9,5 тыс, то все -Капец, сегодня 15, и у Степы все норм, а вот если 25,то капец! будет 30 и у них все будет ок!
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26.11.2020 22:17 Ответить
Слухаю одного пустомола і розумію, чому в нас так все погано. Брехня так стала поганяти брехнею, що вже важко відшукати правду. Коли особа знаходиться не в своїй ніші, вона не в адекваті. Сьогодні одна знайома телефонувала 0800602019, щоб скористатися обіцяною в прямому ефірі мобільною допомогою з виявлення корони. Виявила: вона нікому і на х...й не потрібна. Порадили звернутися до сімейного лікаря, хоча у чоловіка 2-стороння пневмонія з 70% відсотками залишків легенів. За день вони встигли прогулятися містом, заразивши не одну сотню людей. Завтра ще поїдуть робити тести, додаючи пару сотень в актив. А воно плете про свою ефективність, неміч?!
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26.11.2020 22:43 Ответить
 
 