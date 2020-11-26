Трехнедельный локдаун нужно вводить немедленно, но с механизмом компенсаций, - Аваков. ВИДЕО
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Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что в Украине нужно немедленно вводить трехнедельный локдаун.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Аваков заявил в эфире "Украина 24".
"Моя личная точка зрения, что необходимо вводить локдаун как можно быстрее. Продолжительностью три или четыре недели. Не нужно прятаться за политическими лозунгами или за какими-то удобными формулировками, потому что речь идет о больших системных рисках для здоровья наших людей", - сказал глава МВД.
"Как только мы будем готовы, я надеюсь, это будет в ближайшие дни, сформулировать в деталях и в реальных механизмах ту программу компенсации, которую озвучил президент на днях, надо немедленно ввести локдаун, прервать цепочку инфекции и постараться сохранить здоровье украинцев, и уйти от ситуации, когда у нас более 200 смертей ежедневно", - добавил министр.
По словам Авакова, у него всегда была радикальная позиция на этот счет.
"Я радикален, нужно вводить локдаун немедленно", - подчеркнул глава МВД.
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«Мое предложение - оставить государственным языком только кыргызский язык. Остальные языки мы будем развивать другими законами. У русского официальный статус. Мы привыкли к нему и сидим с ним, как привязанная собака. Такого не должно быть», - сказал он
Ну значит потрудитесь открыть держстат и посмотреть статистику умерших за 19 год с января по август и за 20 год за тот же период.
Вы там увидите,что в 20 году умерло на 20 000 человек меньше,чем в 19-м.
Поэтому хватить вводить людей в заблуждение ковидо-истерией.
Собаковод не медик,какого хрена он лезет в СМИ со своими умозаключениями??!!
Для людей ничего хорошего не будет.
ГДЕ доступные кредиты бизнесу? НЕ подачки а КРЕДИТЫ, тем кто работает платит налоги? НЕТ их.
Между тем "кто-то" получит кредит, залепит СЭС и будет повторно стричь бабло.
пока такой сброд и ворюга, как накаков у власти - никогда Украина не выберется из пропасти..