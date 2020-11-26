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Трехнедельный локдаун нужно вводить немедленно, но с механизмом компенсаций, - Аваков. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Общество

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что в Украине нужно немедленно вводить трехнедельный локдаун.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Аваков заявил в эфире "Украина 24".

"Моя личная точка зрения, что необходимо вводить локдаун как можно быстрее. Продолжительностью три или четыре недели. Не нужно прятаться за политическими лозунгами или за какими-то удобными формулировками, потому что речь идет о больших системных рисках для здоровья наших людей", - сказал глава МВД.

"Как только мы будем готовы, я надеюсь, это будет в ближайшие дни, сформулировать в деталях и в реальных механизмах ту программу компенсации, которую озвучил президент на днях, надо немедленно ввести локдаун, прервать цепочку инфекции и постараться сохранить здоровье украинцев, и уйти от ситуации, когда у нас более 200 смертей ежедневно", - добавил министр.

По словам Авакова, у него всегда была радикальная позиция на этот счет.

"Я радикален, нужно вводить локдаун немедленно", - подчеркнул глава МВД.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
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1 - Украинская экономика движется к пропасти. Будут проблемы с зарплатами и пенсиями, как в 90-х.
Это и так давно понятно тем, кто умеет анализировать, а не только смотреть видосики, озвучиваемые толстыми щеками некогда популярного комика. Цимес в том, что эти сакральные слова произнёс Саакашвили - тот, кто ещё полгода назад из пропеллера выпрыгивал в похвалах непревзойдённого гения этой власти.
А теперь просто напомню слова Михуила Саакашвили, сказанные им 4 февраля 2018-го года (их активно повторял канал 1+1): "Как только Порошенко уберётся, пенсия удвоится в первые два месяца при сохранении курса национальной валюты. А к концу года она утроится. В целом же за одну каденцию нормальной власти она может увеличиться в 7-8 раз. Я это делал, я не какой-то там популист."
Порошенко "убрался", пришла "нормальная власть".
И что?
Уже сейчас в бюджете не хватает 40 млрд, страна катится в пропасть, Украину ждёт дефолт, следствием которого будет потеря репутации и отсутствие желания у международных игроков вкладываться в развитие страны. А те, кто кричал: "Лишь бы не Порошенко!", потупив глазки, бормочут, что политикой-не-интересуются.
Уважаемые, на ваших могилах напишут: "Хуже не будет!", ибо...
на съезде жоп постановили -
мозги навечно запретить

2 - ...и вот на фоне всего этого, Зе анонсировал меры для поддержки бизнеса: 8 тысяч для ФЛП и налоговые каникулы.
А теперь просто комментарий одного предпринимателя: "З нього ідеї пруть кожен день - меле, як базарна баба. За весь час його перебування при владі, що виконано? Перенесення офісу, створення державної авіакомпанії, премія за відкриття української вакцини від ковід, розгін КС, державна програма "Здорова нація", тепер вже компенсує витрати підприємців. Завтра буде щось нове, а про сьогоднішню обіцянку забуде. А коли нагадають, скаже: ВР не прийняла. А вона не прийме, бо немає коштів - казначейство з середини листопада фінансує тільки захищені статті бюджету. Якщо ж ці гроші надрукують, то навесні нас чекає така інфляція, що ці 8 тис. він може засунуту в дупу тому економісту, який дає йому такі поради. Піаністи хрєнові - бачили ж очі, що вибирали?"
Додати нічого.

3 - Кстати, Зеленский собрал многочисленную делегацию переговорщиков для привлечения 300 млн долл. на борьбу с COVID-19.
Схема следующая: деньги хотят одолжить у ВБ, часть их пустить на то, чтобы заткнуть рот предпринимателям, а частью перекрыть огромную дыру в бюджете на время, пока ведутся переговоры с МВФ. Но, по моим данным, Всемирный Банк денег не даст. И от состава делегации это не зависит - просто нынешняя власть не выполняет свои обязательства по борьбе с коррупцией и проводит непрозрачную монетарную политику.
Лежачий полицейский, сидячий прокурор, висящий гидрант... Не обращайте внимания - просто промелькнул мимолётный образ светлого будущего страны.

4 - Степанов считает, что реформы Супрун привели бы к коллапсу при 3 тыс. Больных COVID-19.
Да, Супрун здорово потрусила медицинскую мафию! Сегодня можно без проблем записаться к семейному врачу, а не стоять в очереди стопервым у кабинета. Впрочем, Супрун не разбирается в сортах асфальта, а это для таких, как Степанов - главный критерий медицинской профнепригодности.

5 - Разведка предупредила, что РФ пытается дискредитировать руководство Украины.
Пусть бы разведка военные секреты добывала, а с "дискредитацией руководства Украины" одна Мендель на раз-два справляется. Тоже мне, секрет Полишинеля...
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26.11.2020 11:57
+24
Всея министр обявился???
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26.11.2020 11:45
+24
Еще один, бл*дь, вирусолог нашелся... А людям что делать - с голоду дохнуть? Ни копейки ведь никому не компенсируете, уроды! Трехнедельный локдаун нужно вводить немедленно, - Аваков - Цензор.НЕТ 4258
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26.11.2020 11:47
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Тритижневий локдаун потрібно запроваджувати негайно, - Аваков - Цензор.НЕТ 5941
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26.11.2020 12:59 Ответить
Компенсація за рюкзаки?
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26.11.2020 13:01 Ответить
Дауни запроваджують локдаун. На черзі шатдаун і брейкдаун.
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27.11.2020 07:32 Ответить
Без карантину виздихає усе порохобидло, їх і так 8 %
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27.11.2020 07:38 Ответить
Популист хренов. Оно то так и должно быть в нормальных странах, но пусть теперь детально расскажет откуда он будет брать источник для компенсаций при огромной дыре в бюджете? Неужели продаст вертолетики ,машинки и прочие игрушки на балансе МВД?
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26.11.2020 13:04 Ответить
А он до сих пор не знает, что казна пуста.
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26.11.2020 13:12 Ответить
Он начал топить в болоте Зеленого и по его горбу хочет влезть в президентское кресло.
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26.11.2020 13:25 Ответить
Где наши прививки от Ковида? Китай массово прививается своей вакциной с 23 июля. ОАЭ привилась даже семья шейха и идет массовая вакцинация населения в данное время именно китайской вакциной, которую они испытали на 31 тыс. добровольцев, как положено, и серьезных побочных эффектов выявлено не было.. В США и в Европе массовая вакцинация начинается в декабре этого года. Нужно задать вопрос нашим руководителям, где наша обещанная вакцина? Она нам обещана только во второй половине следующего года, а это может случится в конце 21 года, а еще нам дадут от ВОЗ всего 20% от наших нужд. Каково? Почему мы надуваем щеки и не закупаем китайскую вакцину? Руководство нашей страны провалило все, что только можно было, а еще и вакцинацию.
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26.11.2020 13:14 Ответить
Не факт, что такая "сырая" вакцина не вызовет больше побочных эффектов, чем сам Ковид.
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26.11.2020 13:27 Ответить
Вангую, что когда мы пройдем эту пандемию, эксперты начнут трубить о том, что "карантин был неоправданно жестким" "повсюду были перегибы и неадекватные меры" "на самом деле все было не так печально как преподносилось". Причем, те же эксперты, что сейчас волну разгоняют.
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26.11.2020 13:20 Ответить
нам - локдаун, вам - компенсации ??? так что ли?
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26.11.2020 13:20 Ответить
А ты как думал? Его дружки бизнесмены понастроили ТРЦ, а в аренду сдать не могут, акак вдруг появился новый развод локдаун и компенсация бизнесу!
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26.11.2020 23:32 Ответить
даже не долго думая - уверен был !
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26.11.2020 23:34 Ответить
шото мне сдается что с обещаниями 8000 это та же схема что с обещаниями $4000 и хрен кто их увидит, так как денех нет...
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26.11.2020 13:31 Ответить
...и назвать его Новогодний Авакдаун
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26.11.2020 13:48 Ответить
Каким боком этот друг к здравоохранению. У него тоже есть мед образование?
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26.11.2020 14:12 Ответить
так он везде и всегда сунет свой сопливый армянский нос, до всего ему дело, это всё из-за клоуна, пригрел его падло, а теперь командует п#дар.
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26.11.2020 14:47 Ответить
Пригрел его в ментах другой товарищ... не клоун...
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26.11.2020 18:28 Ответить
пригрела его революция, и Януковича он ненавидит люто.
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26.11.2020 23:01 Ответить
Я бы на время локдауна и Цензор прикрыл. Пусть п-боты до весны в своих берлогах лапу сосут. Тритижневий локдаун потрібно запроваджувати негайно, - Аваков - Цензор.НЕТ 1890
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26.11.2020 14:16 Ответить
Кто за пусть лапу подымут, можно и заднюю Тритижневий локдаун потрібно запроваджувати негайно, - Аваков - Цензор.НЕТ 2127
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26.11.2020 14:21 Ответить
Да пускай уж лучше они здесь сидят, чем по публичным местам бред в массы нести будут. )))
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26.11.2020 14:47 Ответить
я извиняюсь, а чем компенсировать собирается рюкзакян, утилизационными пакетами?
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26.11.2020 14:37 Ответить
Чому влада постійно пізнить! Невистарчає вміння чи в небажанні спасати нації від короновірусу!
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26.11.2020 14:45 Ответить
ви в слові "пізнить" букву Н замість Д написали...
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26.11.2020 18:30 Ответить
Русский язык надо лишить статуса официального в Киргизии, чтобы граждане заинтересовались родным языком, заявил на пленарном заседании член конституционного совещания республики, общественный деятель Садирдин Торалиев.

«Мое предложение - оставить государственным языком только кыргызский язык. Остальные языки мы будем развивать другими законами. У русского официальный статус. Мы привыкли к нему и сидим с ним, как привязанная собака. Такого не должно быть», - сказал он
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26.11.2020 14:48 Ответить
а по теме локдауна - вводить немедленно + ограничить гуляния на новогодних праздниках Тритижневий локдаун потрібно запроваджувати негайно, - Аваков - Цензор.НЕТ 8907
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26.11.2020 14:49 Ответить
если не ввести локдаун сейчас умрет 100 тысяч украинцев Тритижневий локдаун потрібно запроваджувати негайно, - Аваков - Цензор.НЕТ 9139
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26.11.2020 14:50 Ответить
Это ирония или написано на полном серьезе?
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26.11.2020 15:19 Ответить
и это только за зиму Тритижневий локдаун потрібно запроваджувати негайно, - Аваков - Цензор.НЕТ 2675
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26.11.2020 15:20 Ответить
Я понял-это была не ирония.
Ну значит потрудитесь открыть держстат и посмотреть статистику умерших за 19 год с января по август и за 20 год за тот же период.
Вы там увидите,что в 20 году умерло на 20 000 человек меньше,чем в 19-м.
Поэтому хватить вводить людей в заблуждение ковидо-истерией.
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26.11.2020 15:31 Ответить
Авякашку на гиляку!
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26.11.2020 14:52 Ответить
У нас карантином руководят даже кухарки.здесь никогда не будет порядка.
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26.11.2020 14:57 Ответить
Во-во...
Собаковод не медик,какого хрена он лезет в СМИ со своими умозаключениями??!!
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26.11.2020 15:21 Ответить
Не только порядка, справедливости в судах тоже нет и стабильности тоже в стране не будет еще долго! Пока жди рулят страной, коломойши, кауфманы, фуксы, ахметовы и т.д.
Для людей ничего хорошего не будет.
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27.11.2020 04:38 Ответить
У всех бизнес и так на волоске, а если введут карантин, то большинство уже не сможет открыться. Эти выродки хотят сделать просто крах всего малого и среднего бизнеса. Это геноцид малого бизнеса и среднего. Это делается все, как было в США во время великой депрессии, когда все получили штучный кризис невиданных размеров и все маленькие и средние бизнесы вынуждены были закрыться, а воспользовались этим - олигархи, которые компании и бизнесы скупали за бесцень, а без кризиса все эти компании стоили в десятки и сотни раз больше. Сейчас у нас Олигархи также делают - создают кризис и скупают все за копейки. А люди обычные будут нищие и им практически голодомор устраивают эти вонючие олигархи со своими харями ехидными.
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26.11.2020 15:42 Ответить
Жиды рулят Украиной!
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26.11.2020 19:21 Ответить
Аваков близкий - Коломойского. Их план уничтожить мелкий бизнес, который конкурент большим бизнесам, и еще многие мелкие бизнесы и компании обанкротятся и олигархи их скупят за копейки. Это же очевидно, как сложить 2+2=4. Им срать на людей, потому что это гиены и стервятники падальщики.
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26.11.2020 15:48 Ответить
хорошо когда есть за что сидеть дома
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26.11.2020 16:12 Ответить
Пойди, сп***дь что нибудь, посадят под домашний арест, будет за ЧТО дома сидеть... Тритижневий локдаун потрібно запроваджувати негайно, - Аваков - Цензор.НЕТ 8879
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26.11.2020 18:33 Ответить
ЗЕ-бобики аплодируют стоя
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26.11.2020 16:39 Ответить
Українською говорити челюсть не позволяє?
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26.11.2020 19:00 Ответить
Да кто ты такой, что сунешь нос не в свои дела, ты что, министр здравоохранения??? Ты просто "министришка" ментов, вот и сиди в своём троне, пока не кышнули тебя оттуда, (хотя давно уже пора).
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26.11.2020 19:16 Ответить
Ладно, хрен с "дапамогой", спасибо, накушались.
ГДЕ доступные кредиты бизнесу? НЕ подачки а КРЕДИТЫ, тем кто работает платит налоги? НЕТ их.
Между тем "кто-то" получит кредит, залепит СЭС и будет повторно стричь бабло.
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26.11.2020 19:29 Ответить
почему накаков - враг Украины - находится в должности министра?..
пока такой сброд и ворюга, как накаков у власти - никогда Украина не выберется из пропасти..
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26.11.2020 19:36 Ответить
Пердіж мусора нецікавий нікому!!!!Пішло геть!!!
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26.11.2020 20:34 Ответить
***, навіть Азіров мову освоїв. Це ж яким довбнем і українофобом треба бути!
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26.11.2020 20:47 Ответить
І всіх електрошокером, ЕЛЕКТРОШОКЕРОММММ!
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26.11.2020 20:59 Ответить
Почему по медицинской теме высказывается главный мент? Может еще министра обороны или министра транспорта спросить?
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26.11.2020 21:02 Ответить
Он все правильно говорит. Когда будет полная +опа, у Зеленского не осанется другого выхода, кроме как назначить Авакова премьер-министром. И да, это будет +издец демократии, это будет +издец стране, это будет +издец зеле и авакову, но за них я переживаю меньше всего.
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26.11.2020 21:35 Ответить
Эту собаку надо гнать нахер!
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26.11.2020 22:14 Ответить
Господи до чего мы в Украие дожили. до кцапии
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26.11.2020 23:32 Ответить
По какому пункту своей должностной инструкции аваков делает эти заявленя. Он уже отдал под суд своих насильников? Разобрался со стрельбой на житомсирской рыбалке ?
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27.11.2020 00:17 Ответить
тупой мусор накаков довякается, его, народ в Украине - всегда презирал.
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27.11.2020 00:41 Ответить
АВАКОВА в нокаут на пожизненное отправить пора. Коррумпированый урод.
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27.11.2020 04:33 Ответить
Аваков Чорт!
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27.11.2020 07:36 Ответить
авакин, уже нужно исключительно военным делать переворот и вводить хунту с расстрелами всей квартальной мразоты на банковой и грушевского в купе с их мамками, самками и выродками!
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27.11.2020 07:50 Ответить
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