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Тритижневий локдаун потрібно запроваджувати негайно, - Аваков. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що в Україні потрібно негайно запроваджувати тритижневий локдаун.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Аваков заявив в ефірі "Україна 24".

"Моя особиста точка зору, що необхідно запроваджувати локдаун якомога швидше. Тривалістю три або чотири тижні. Не потрібно ховатися за політичними гаслами або за якимись зручними формулюваннями, тому що йдеться про великі системні ризики для здоров'я наших людей", - сказав глава МВС.

"Як тільки ми будемо готові, я сподіваюся, це буде  найближчими днями, сформулювати в деталях і в реальні механізми ту програму компенсації, яку озвучив президент днями, треба негайно запровадити  локдаун, перервати ланцюжок інфекції і постаратися зберегти здоров'я українців, і відійти від ситуації, коли у нас понад 200 смертей щодня", - додав міністр.

За словами Авакова, у нього завжди була радикальна позиція з цього приводу.

"Я радикальний, потрібно запроваджувати локдаун негайно", - додав Аваков.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+33
HELGI`s NEWs

1 - Украинская экономика движется к пропасти. Будут проблемы с зарплатами и пенсиями, как в 90-х.
Это и так давно понятно тем, кто умеет анализировать, а не только смотреть видосики, озвучиваемые толстыми щеками некогда популярного комика. Цимес в том, что эти сакральные слова произнёс Саакашвили - тот, кто ещё полгода назад из пропеллера выпрыгивал в похвалах непревзойдённого гения этой власти.
А теперь просто напомню слова Михуила Саакашвили, сказанные им 4 февраля 2018-го года (их активно повторял канал 1+1): "Как только Порошенко уберётся, пенсия удвоится в первые два месяца при сохранении курса национальной валюты. А к концу года она утроится. В целом же за одну каденцию нормальной власти она может увеличиться в 7-8 раз. Я это делал, я не какой-то там популист."
Порошенко "убрался", пришла "нормальная власть".
И что?
Уже сейчас в бюджете не хватает 40 млрд, страна катится в пропасть, Украину ждёт дефолт, следствием которого будет потеря репутации и отсутствие желания у международных игроков вкладываться в развитие страны. А те, кто кричал: "Лишь бы не Порошенко!", потупив глазки, бормочут, что политикой-не-интересуются.
Уважаемые, на ваших могилах напишут: "Хуже не будет!", ибо...
на съезде жоп постановили -
мозги навечно запретить

2 - ...и вот на фоне всего этого, Зе анонсировал меры для поддержки бизнеса: 8 тысяч для ФЛП и налоговые каникулы.
А теперь просто комментарий одного предпринимателя: "З нього ідеї пруть кожен день - меле, як базарна баба. За весь час його перебування при владі, що виконано? Перенесення офісу, створення державної авіакомпанії, премія за відкриття української вакцини від ковід, розгін КС, державна програма "Здорова нація", тепер вже компенсує витрати підприємців. Завтра буде щось нове, а про сьогоднішню обіцянку забуде. А коли нагадають, скаже: ВР не прийняла. А вона не прийме, бо немає коштів - казначейство з середини листопада фінансує тільки захищені статті бюджету. Якщо ж ці гроші надрукують, то навесні нас чекає така інфляція, що ці 8 тис. він може засунуту в дупу тому економісту, який дає йому такі поради. Піаністи хрєнові - бачили ж очі, що вибирали?"
Додати нічого.

3 - Кстати, Зеленский собрал многочисленную делегацию переговорщиков для привлечения 300 млн долл. на борьбу с COVID-19.
Схема следующая: деньги хотят одолжить у ВБ, часть их пустить на то, чтобы заткнуть рот предпринимателям, а частью перекрыть огромную дыру в бюджете на время, пока ведутся переговоры с МВФ. Но, по моим данным, Всемирный Банк денег не даст. И от состава делегации это не зависит - просто нынешняя власть не выполняет свои обязательства по борьбе с коррупцией и проводит непрозрачную монетарную политику.
Лежачий полицейский, сидячий прокурор, висящий гидрант... Не обращайте внимания - просто промелькнул мимолётный образ светлого будущего страны.

4 - Степанов считает, что реформы Супрун привели бы к коллапсу при 3 тыс. Больных COVID-19.
Да, Супрун здорово потрусила медицинскую мафию! Сегодня можно без проблем записаться к семейному врачу, а не стоять в очереди стопервым у кабинета. Впрочем, Супрун не разбирается в сортах асфальта, а это для таких, как Степанов - главный критерий медицинской профнепригодности.

5 - Разведка предупредила, что РФ пытается дискредитировать руководство Украины.
Пусть бы разведка военные секреты добывала, а с "дискредитацией руководства Украины" одна Мендель на раз-два справляется. Тоже мне, секрет Полишинеля...
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26.11.2020 11:57
+24
Всея министр обявился???
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26.11.2020 11:45
+24
Еще один, бл*дь, вирусолог нашелся... А людям что делать - с голоду дохнуть? Ни копейки ведь никому не компенсируете, уроды! Трехнедельный локдаун нужно вводить немедленно, - Аваков - Цензор.НЕТ 4258
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26.11.2020 11:47
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Тритижневий локдаун потрібно запроваджувати негайно, - Аваков - Цензор.НЕТ 5941
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26.11.2020 12:59 Відповісти
Компенсація за рюкзаки?
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26.11.2020 13:01 Відповісти
Дауни запроваджують локдаун. На черзі шатдаун і брейкдаун.
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27.11.2020 07:32 Відповісти
Без карантину виздихає усе порохобидло, їх і так 8 %
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27.11.2020 07:38 Відповісти
Популист хренов. Оно то так и должно быть в нормальных странах, но пусть теперь детально расскажет откуда он будет брать источник для компенсаций при огромной дыре в бюджете? Неужели продаст вертолетики ,машинки и прочие игрушки на балансе МВД?
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26.11.2020 13:04 Відповісти
А он до сих пор не знает, что казна пуста.
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26.11.2020 13:12 Відповісти
Он начал топить в болоте Зеленого и по его горбу хочет влезть в президентское кресло.
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26.11.2020 13:25 Відповісти
Где наши прививки от Ковида? Китай массово прививается своей вакциной с 23 июля. ОАЭ привилась даже семья шейха и идет массовая вакцинация населения в данное время именно китайской вакциной, которую они испытали на 31 тыс. добровольцев, как положено, и серьезных побочных эффектов выявлено не было.. В США и в Европе массовая вакцинация начинается в декабре этого года. Нужно задать вопрос нашим руководителям, где наша обещанная вакцина? Она нам обещана только во второй половине следующего года, а это может случится в конце 21 года, а еще нам дадут от ВОЗ всего 20% от наших нужд. Каково? Почему мы надуваем щеки и не закупаем китайскую вакцину? Руководство нашей страны провалило все, что только можно было, а еще и вакцинацию.
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26.11.2020 13:14 Відповісти
Не факт, что такая "сырая" вакцина не вызовет больше побочных эффектов, чем сам Ковид.
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26.11.2020 13:27 Відповісти
Вангую, что когда мы пройдем эту пандемию, эксперты начнут трубить о том, что "карантин был неоправданно жестким" "повсюду были перегибы и неадекватные меры" "на самом деле все было не так печально как преподносилось". Причем, те же эксперты, что сейчас волну разгоняют.
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26.11.2020 13:20 Відповісти
нам - локдаун, вам - компенсации ??? так что ли?
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26.11.2020 13:20 Відповісти
А ты как думал? Его дружки бизнесмены понастроили ТРЦ, а в аренду сдать не могут, акак вдруг появился новый развод локдаун и компенсация бизнесу!
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26.11.2020 23:32 Відповісти
даже не долго думая - уверен был !
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26.11.2020 23:34 Відповісти
шото мне сдается что с обещаниями 8000 это та же схема что с обещаниями $4000 и хрен кто их увидит, так как денех нет...
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26.11.2020 13:31 Відповісти
...и назвать его Новогодний Авакдаун
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26.11.2020 13:48 Відповісти
Каким боком этот друг к здравоохранению. У него тоже есть мед образование?
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26.11.2020 14:12 Відповісти
так он везде и всегда сунет свой сопливый армянский нос, до всего ему дело, это всё из-за клоуна, пригрел его падло, а теперь командует п#дар.
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26.11.2020 14:47 Відповісти
Пригрел его в ментах другой товарищ... не клоун...
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26.11.2020 18:28 Відповісти
пригрела его революция, и Януковича он ненавидит люто.
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26.11.2020 23:01 Відповісти
Я бы на время локдауна и Цензор прикрыл. Пусть п-боты до весны в своих берлогах лапу сосут. Тритижневий локдаун потрібно запроваджувати негайно, - Аваков - Цензор.НЕТ 1890
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26.11.2020 14:16 Відповісти
Кто за пусть лапу подымут, можно и заднюю Тритижневий локдаун потрібно запроваджувати негайно, - Аваков - Цензор.НЕТ 2127
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26.11.2020 14:21 Відповісти
Да пускай уж лучше они здесь сидят, чем по публичным местам бред в массы нести будут. )))
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26.11.2020 14:47 Відповісти
я извиняюсь, а чем компенсировать собирается рюкзакян, утилизационными пакетами?
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26.11.2020 14:37 Відповісти
Чому влада постійно пізнить! Невистарчає вміння чи в небажанні спасати нації від короновірусу!
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26.11.2020 14:45 Відповісти
ви в слові "пізнить" букву Н замість Д написали...
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26.11.2020 18:30 Відповісти
Русский язык надо лишить статуса официального в Киргизии, чтобы граждане заинтересовались родным языком, заявил на пленарном заседании член конституционного совещания республики, общественный деятель Садирдин Торалиев.

«Мое предложение - оставить государственным языком только кыргызский язык. Остальные языки мы будем развивать другими законами. У русского официальный статус. Мы привыкли к нему и сидим с ним, как привязанная собака. Такого не должно быть», - сказал он
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26.11.2020 14:48 Відповісти
а по теме локдауна - вводить немедленно + ограничить гуляния на новогодних праздниках Тритижневий локдаун потрібно запроваджувати негайно, - Аваков - Цензор.НЕТ 8907
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26.11.2020 14:49 Відповісти
если не ввести локдаун сейчас умрет 100 тысяч украинцев Тритижневий локдаун потрібно запроваджувати негайно, - Аваков - Цензор.НЕТ 9139
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26.11.2020 14:50 Відповісти
Это ирония или написано на полном серьезе?
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26.11.2020 15:19 Відповісти
и это только за зиму Тритижневий локдаун потрібно запроваджувати негайно, - Аваков - Цензор.НЕТ 2675
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26.11.2020 15:20 Відповісти
Я понял-это была не ирония.
Ну значит потрудитесь открыть держстат и посмотреть статистику умерших за 19 год с января по август и за 20 год за тот же период.
Вы там увидите,что в 20 году умерло на 20 000 человек меньше,чем в 19-м.
Поэтому хватить вводить людей в заблуждение ковидо-истерией.
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26.11.2020 15:31 Відповісти
Авякашку на гиляку!
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26.11.2020 14:52 Відповісти
У нас карантином руководят даже кухарки.здесь никогда не будет порядка.
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26.11.2020 14:57 Відповісти
Во-во...
Собаковод не медик,какого хрена он лезет в СМИ со своими умозаключениями??!!
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26.11.2020 15:21 Відповісти
Не только порядка, справедливости в судах тоже нет и стабильности тоже в стране не будет еще долго! Пока жди рулят страной, коломойши, кауфманы, фуксы, ахметовы и т.д.
Для людей ничего хорошего не будет.
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27.11.2020 04:38 Відповісти
У всех бизнес и так на волоске, а если введут карантин, то большинство уже не сможет открыться. Эти выродки хотят сделать просто крах всего малого и среднего бизнеса. Это геноцид малого бизнеса и среднего. Это делается все, как было в США во время великой депрессии, когда все получили штучный кризис невиданных размеров и все маленькие и средние бизнесы вынуждены были закрыться, а воспользовались этим - олигархи, которые компании и бизнесы скупали за бесцень, а без кризиса все эти компании стоили в десятки и сотни раз больше. Сейчас у нас Олигархи также делают - создают кризис и скупают все за копейки. А люди обычные будут нищие и им практически голодомор устраивают эти вонючие олигархи со своими харями ехидными.
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26.11.2020 15:42 Відповісти
Жиды рулят Украиной!
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26.11.2020 19:21 Відповісти
Аваков близкий - Коломойского. Их план уничтожить мелкий бизнес, который конкурент большим бизнесам, и еще многие мелкие бизнесы и компании обанкротятся и олигархи их скупят за копейки. Это же очевидно, как сложить 2+2=4. Им срать на людей, потому что это гиены и стервятники падальщики.
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26.11.2020 15:48 Відповісти
хорошо когда есть за что сидеть дома
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26.11.2020 16:12 Відповісти
Пойди, сп***дь что нибудь, посадят под домашний арест, будет за ЧТО дома сидеть... Тритижневий локдаун потрібно запроваджувати негайно, - Аваков - Цензор.НЕТ 8879
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26.11.2020 18:33 Відповісти
ЗЕ-бобики аплодируют стоя
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26.11.2020 16:39 Відповісти
Українською говорити челюсть не позволяє?
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26.11.2020 19:00 Відповісти
Да кто ты такой, что сунешь нос не в свои дела, ты что, министр здравоохранения??? Ты просто "министришка" ментов, вот и сиди в своём троне, пока не кышнули тебя оттуда, (хотя давно уже пора).
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26.11.2020 19:16 Відповісти
Ладно, хрен с "дапамогой", спасибо, накушались.
ГДЕ доступные кредиты бизнесу? НЕ подачки а КРЕДИТЫ, тем кто работает платит налоги? НЕТ их.
Между тем "кто-то" получит кредит, залепит СЭС и будет повторно стричь бабло.
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26.11.2020 19:29 Відповісти
почему накаков - враг Украины - находится в должности министра?..
пока такой сброд и ворюга, как накаков у власти - никогда Украина не выберется из пропасти..
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26.11.2020 19:36 Відповісти
Пердіж мусора нецікавий нікому!!!!Пішло геть!!!
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26.11.2020 20:34 Відповісти
***, навіть Азіров мову освоїв. Це ж яким довбнем і українофобом треба бути!
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26.11.2020 20:47 Відповісти
І всіх електрошокером, ЕЛЕКТРОШОКЕРОММММ!
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26.11.2020 20:59 Відповісти
Почему по медицинской теме высказывается главный мент? Может еще министра обороны или министра транспорта спросить?
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26.11.2020 21:02 Відповісти
Он все правильно говорит. Когда будет полная +опа, у Зеленского не осанется другого выхода, кроме как назначить Авакова премьер-министром. И да, это будет +издец демократии, это будет +издец стране, это будет +издец зеле и авакову, но за них я переживаю меньше всего.
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26.11.2020 21:35 Відповісти
Эту собаку надо гнать нахер!
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26.11.2020 22:14 Відповісти
Господи до чего мы в Украие дожили. до кцапии
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26.11.2020 23:32 Відповісти
По какому пункту своей должностной инструкции аваков делает эти заявленя. Он уже отдал под суд своих насильников? Разобрался со стрельбой на житомсирской рыбалке ?
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27.11.2020 00:17 Відповісти
тупой мусор накаков довякается, его, народ в Украине - всегда презирал.
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27.11.2020 00:41 Відповісти
АВАКОВА в нокаут на пожизненное отправить пора. Коррумпированый урод.
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27.11.2020 04:33 Відповісти
Аваков Чорт!
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27.11.2020 07:36 Відповісти
авакин, уже нужно исключительно военным делать переворот и вводить хунту с расстрелами всей квартальной мразоты на банковой и грушевского в купе с их мамками, самками и выродками!
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27.11.2020 07:50 Відповісти
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