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"Ніхто не збирається завтра запроваджувати локдаун", - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Станом на сьогодні в Україні не планують запроваджувати жорсткий карантин, так званий локдаун. У Міністерстві охорони здоров'я не бачать підстав для ухвалення такого рішення.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Ніхто не збирається з завтрашнього дня вводити локдаун в країні. Якщо ми говоримо про жорсткий карантин, то це найкращий спосіб розірвати ланцюг поширення хвороби. Але ми орієнтуємося на здатність медичної системи надавати людям допомогу", - зазначив очільник МОЗ.

Степанов пояснив, що обговорюючи питання введення локдауну, міністерство дивиться на ситуацію з навантаженням на медичну систему.

"Якщо ми говоримо про ситуацію на сьогодні, то ми працюємо у напруженому графіку, але у нас на сьогодні заповнено 50% ліжок. Звісно є регіони, де більше 60%, але водночас говорити, що вже завтра треба вводити локдаун, бо не витримає медична система, підстав поки немає", - наголосив міністр.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що тритижневий локдаун потрібно запроваджувати негайно, але з механізмом компенсацій.

Читайте також: Кабмін і ОП можуть ввести повний локдаун вже з 20 грудня, - ЗМІ
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Топ коментарі
+8
Школоту уберите со школ: переведите их на дист. обучение, как это сделали другие страны с лучшей медициной, чтоб они не несли ковид домой. В последнее время- это ужас! Знакомые один за другим заражаются, в основном, от детей со школы. Учителя их, бедолаги, тоже болеют постоянно. Это не оучение, а ЗАРАЖЕНИЕ!
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26.11.2020 18:09
+7
докерувалися гнiди гнусаві"Ніхто не збирається від завтра запроваджувати локдаун", - Степанов - Цензор.НЕТ 1504
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26.11.2020 17:45
+5
Вистрибнув Пилип з конопель. "Никто не собирается с завтрашнего дня вводить локдаун", - Степанов - Цензор.НЕТ 1528
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26.11.2020 17:40
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Вистрибнув Пилип з конопель. "Никто не собирается с завтрашнего дня вводить локдаун", - Степанов - Цензор.НЕТ 1528
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26.11.2020 17:40 Відповісти
Школоту уберите со школ: переведите их на дист. обучение, как это сделали другие страны с лучшей медициной, чтоб они не несли ковид домой. В последнее время- это ужас! Знакомые один за другим заражаются, в основном, от детей со школы. Учителя их, бедолаги, тоже болеют постоянно. Это не оучение, а ЗАРАЖЕНИЕ!
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26.11.2020 18:09 Відповісти
Обана!
Значит буде наверняка...
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26.11.2020 17:41 Відповісти
Cообщат за неделю, нагнетут ажиотж, все пучком...

,
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26.11.2020 17:42 Відповісти
Завтра не? Значит, с 1-го декабря. Степашка обманывать не будет!
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26.11.2020 17:43 Відповісти
За добу ще не прийшов час, але за добу до того вони скажуть, як й усе вони роблять - щоб тільки свої Котлети приготувались..
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26.11.2020 17:44 Відповісти
Да посадите вы уже главного ЗеДебила в клетку...
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26.11.2020 17:45 Відповісти
"Ніхто не збирається від завтра запроваджувати локдаун", - Степанов - Цензор.НЕТ 1138
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26.11.2020 17:45 Відповісти
докерувалися гнiди гнусаві"Ніхто не збирається від завтра запроваджувати локдаун", - Степанов - Цензор.НЕТ 1504
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26.11.2020 17:45 Відповісти
Ну так звісно... бо завтра тільки п'ятниця... потім карантин вихідного дня, а в понеділок в самий раз. І не кажіть потім що не попереджали.
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26.11.2020 17:46 Відповісти
А я бы давно его ввел бы.Токо они потеряли управляемость страной и боятся что все увидят что " король то голый"...Жалкое зрелище -наша власть.Беззубая и бестолковая.А еще и не имеющая достоинства.Не справляешся - уйди в отставку. С такой смертностю через год умрет 100 000 украинцев.А какой-то бизнес потеряет прибыль.Ниче страшного - пусть потеряют.Пошли они нахер. У кого умрет мать отец у когото дочь и сын...100 000 умрут - у нас погибло 10 000 за 6 лет войны и мы плачимся,а тут в 10 раз больше.О чем разговор? Вводить немедленно - или подождем пока народ скупится на черную пятницу....А не пошел бы народ нафиг.такой народ нужно ставить в стойло жесткой рукой.Он глуп и не способен даже себя сберечь....
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26.11.2020 17:49 Відповісти
Народ такой же тупой, как и власть. За ОЧЕНЬ редким исключением...
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26.11.2020 17:54 Відповісти
"Ніхто не збирається від завтра запроваджувати локдаун", - Степанов - Цензор.НЕТ 3147
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26.11.2020 17:50 Відповісти
А политолог Дмитрий Корнейчук так прокомментировал сегодня надвигающийся локдаун и инициативу Авакова:
«Аваков заявил, что Украине нужен тотальный карантин на месяц.
На самом деле Аваков озвучивает тезис Зеленского, который боится публично об этом говорить и брать на себя ответственность, поскольку ударит по рейтингу.
Но вопрос тотального карантина Зеленским уже решён. Причём, будет он до весны.
Спасибо, Голобородько, за новый этап нищеты…»
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26.11.2020 17:51 Відповісти
Никто не собирается, а кто собирается?
понятно, что вся власть- сплошное НИКТО и НИЧТО ЗЕБИЛЬНОЕ!!!!!
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26.11.2020 17:54 Відповісти
чем больше от так успокаивает - тем стремнее оно выглядит
а завтра скажут - мы не собирались...но вынуждены... сами не хотим, но очень надо
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26.11.2020 18:00 Відповісти
Если честно,то в людям в Украине после 50-55 Пох этот "локдаунд" чи как там по английски оно называется, когда вся мразь из ******* бздливых козлов сейчас при власти в Украине.
Козлы **** из 95 квартета решили уничтожить Украину.

И первый гондон из 95 квартета это кацапский полковник ФСБ по фамилии Валерий Жидков в Украине .Все это украинские ВСУ знали и знают, потому-что этот полковник кацапского КГБ обычно хезал на СБУ в 95 квартете и пианисту фуем за российскую недойобаную империю.
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26.11.2020 18:30 Відповісти
О-о! Манси поперли... Чекаємо на якусь )(.йню, але воочевидь що не завтра. )) "Компенсації для бізьнєсу"+здорожчання електроенергії. У підсумку втрат для начальників коло корита не буде.
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26.11.2020 18:47 Відповісти
А в это время; "В США вместо Марадоны начали прощаться с Мадонной". "2020 год забрал у нас легенду. Покойся с миром, Мадонна, королева поп-музыки. Мы будем по тебе скучать". "Ніхто не збирається від завтра запроваджувати локдаун", - Степанов - Цензор.НЕТ 2110
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26.11.2020 19:02 Відповісти
Придурки - переведите на дистанционку все учебные заведения и колличество больных уменьшится в разы. А так добьете экономику страны вместе с малым бизнесом.
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26.11.2020 19:08 Відповісти
они этого и добиваются, добить экономику Украины и угробить средний бизнес, и свалить все на лжепандемию..
все деньги в бюджете разворовали, теперь, что бы скрыть следы преступления - поджигают страну..
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26.11.2020 19:49 Відповісти
пора народу выйти на улицы и разогнать эту синагогу..
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26.11.2020 19:48 Відповісти
Геть дебілів з влади!
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26.11.2020 20:43 Відповісти
с послезавтрашнего значит можно уже
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26.11.2020 21:18 Відповісти
Сопля Зеленая говорил что если 9,5 тыс, то все -Капец, сегодня 15, и у Степы все норм, а вот если 25,то капец! будет 30 и у них все будет ок!
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26.11.2020 22:17 Відповісти
Слухаю одного пустомола і розумію, чому в нас так все погано. Брехня так стала поганяти брехнею, що вже важко відшукати правду. Коли особа знаходиться не в своїй ніші, вона не в адекваті. Сьогодні одна знайома телефонувала 0800602019, щоб скористатися обіцяною в прямому ефірі мобільною допомогою з виявлення корони. Виявила: вона нікому і на х...й не потрібна. Порадили звернутися до сімейного лікаря, хоча у чоловіка 2-стороння пневмонія з 70% відсотками залишків легенів. За день вони встигли прогулятися містом, заразивши не одну сотню людей. Завтра ще поїдуть робити тести, додаючи пару сотень в актив. А воно плете про свою ефективність, неміч?!
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26.11.2020 22:43 Відповісти
 
 