"Ніхто не збирається завтра запроваджувати локдаун", - Степанов
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Станом на сьогодні в Україні не планують запроваджувати жорсткий карантин, так званий локдаун. У Міністерстві охорони здоров'я не бачать підстав для ухвалення такого рішення.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Ніхто не збирається з завтрашнього дня вводити локдаун в країні. Якщо ми говоримо про жорсткий карантин, то це найкращий спосіб розірвати ланцюг поширення хвороби. Але ми орієнтуємося на здатність медичної системи надавати людям допомогу", - зазначив очільник МОЗ.
Степанов пояснив, що обговорюючи питання введення локдауну, міністерство дивиться на ситуацію з навантаженням на медичну систему.
"Якщо ми говоримо про ситуацію на сьогодні, то ми працюємо у напруженому графіку, але у нас на сьогодні заповнено 50% ліжок. Звісно є регіони, де більше 60%, але водночас говорити, що вже завтра треба вводити локдаун, бо не витримає медична система, підстав поки немає", - наголосив міністр.
Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що тритижневий локдаун потрібно запроваджувати негайно, але з механізмом компенсацій.
Будь ласка, зачекайте...
Значит буде наверняка...
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«Аваков заявил, что Украине нужен тотальный карантин на месяц.
На самом деле Аваков озвучивает тезис Зеленского, который боится публично об этом говорить и брать на себя ответственность, поскольку ударит по рейтингу.
Но вопрос тотального карантина Зеленским уже решён. Причём, будет он до весны.
Спасибо, Голобородько, за новый этап нищеты…»
понятно, что вся власть- сплошное НИКТО и НИЧТО ЗЕБИЛЬНОЕ!!!!!
а завтра скажут - мы не собирались...но вынуждены... сами не хотим, но очень надо
Козлы **** из 95 квартета решили уничтожить Украину.
И первый гондон из 95 квартета это кацапский полковник ФСБ по фамилии Валерий Жидков в Украине .Все это украинские ВСУ знали и знают, потому-что этот полковник кацапского КГБ обычно хезал на СБУ в 95 квартете и пианисту фуем за российскую недойобаную империю.
все деньги в бюджете разворовали, теперь, что бы скрыть следы преступления - поджигают страну..