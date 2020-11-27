Представники влади продовжують таємно зустрічатися з олігархами всупереч обіцянкам Зеленського, - ЗМІ. ВIДЕО
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Міністр внутрішніх справ Аваков таємно зустрічався з Коломойським, Фуксом і Котвицьким, віцепрем'єр Уруський - з Кауфманом, а глава правління "Нафтогазу" Коболєв - з Кіперманом.
Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми", повідомляє Цензор.НЕТ.
Журналісти нагадують, що кандидат у президенти Володимир Зеленський у травні 2019 року обіцяв, що в разі його перемоги відносини влади з великим бізнесом будуть прозорими. "Більше жодних кулуарних переговорів, нічних візитів в АП", - говорив тоді Зеленський.
За даними "Схем", олігарх Ігор Коломойський 13 листопада зустрічався з главою МВС Арсеном Аваковим на території міністерства.
"Я заїхав, у Арсена Борисовича був, каву випив. Давно не бачилися. Жодних справ", - прокоментував цей візит Коломойський.
BMW Коломойського заїжджає на територію Міністерства внутрішніх справ
Також для зустрічей з Аваковим в міністерство внутрішніх справ приїжджали бізнесмени Фукс і Котвицький, стверджують журналісти. При цьому обоє вони використовували номери прикриття.
"Зв'язатися з Ігорем Котвицьким до ефіру "Схемам" не вдалося. Аваков на прохання про коментар також не відповів. Як і Павло Фукс", - пояснили журналісти.
Автомобіль бізнесмена Павла Фукса за 3 дні змінив 3 номери прикриття, стверджують "Схеми"
Віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського журналісти помітили, коли він виходив із будівлі, в якій розташовано офіс бізнесмена Кауфмана. Незабаром з будівлі вийшов і сам Кауфман, при цьому його супроводжував охоронець, який раніше був з Уруським.
З офісу Кауфмана виходить спочатку Уруський ...
... а потім і сам Кауфман. Його супроводжує той самий охоронець, що був з Уруським.
А глава правління НАК "Нафтогаз" Коболєв, за даними програми, зустрічався в готелі "Хаятт" з представником групи "Приват" Кіперманом. Зустріч відбулася 21 жовтня, майже до того, як Верховна Рада підтримала законопроєкт, який передбачає, що "Укрнафта" погасить свої борги перед бюджетом із коштів, які їй фактично нададуть із бюджету через НАК "Нафтогаз України".
Коболєв після зустрічі з Кіперманом у готелі "Хаятт"
"Не зважаючи на одну з головних обіцянок команди кандидата Зеленського: що відносини між чиновниками і олігархами, які в разі його перемоги мали стати публічними і прозорими - за його президентства, і досі залишаються таємними і кулуарними", - роблять висновок журналісти.
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Своим можно, коррумпированые правоохранительные органы таких чмошников Кауфман не трогают.
Олигарх Кауфман, чья компания должна государству 3,5 млрд гривен, спокойно ходит в ОП и встречается с топ-чиновниками. Заплатит ли он? Вопрос риторический.
Официальное следствие исследовало их с партнером участие в отчуждении одесского аэропорта. Соглашение, по которому бизнесмен получил контроль над аэродромом, стала предметом расследования Национального антикоррупционного бюро. Так, в 2018 году НАБУ планировало инициировать возвращение Одесского аэропорта в коммунальную собственность, а причастным готовили подозрения. Но в 2019 году Специализированная антикоррупционная прокуратура забрала дело у Бюро и передала его Национальной полиции. И уже в конце 2019 правоохранители закрыли дело. чмо коррупционер Аваков все порешал. дело закрыли быстры.
Второе громкое дело связано с бизнесменом Кауфманом и его компанией по оптовой продаже сигарет - монополистом среди дистрибьюторов табачных изделий «Тедис».
в 2019-м «Тедис» оштрафовали почти 3,5 миллиарда гривен. Впрочем, штраф компания Кауфмана в госбюджет не заплатила до сих пор.
https://inforesist.org/smi-biznesmen-kaufman-tajno-poseshhaet-op-pravitelstvo-i-ministerstva/
Чи комусь невідомо,що Авак з Бєньою "болєют протів Пєті ?"
Насправді це ази політології.Умовою коаліції НФ і БПП (відповідно,-й голосування по надважливим законопроектам),було призначення від НФ міністром Авакова .Невже це для когось досі секрет ?
Щоб голос був їх у скарбниці
Звичайно проти Порошенка
Щоб презендентом був «Зеленка»
Той, що їз «Бенею» брехали,
Й Голобородька в вуха пхали,
Волали «В Пороха «апшори»,
А виявились в «Зелі» й Жори
Кричали ще за «Ротердам»…
"Заморим «мародера» по судам,
«Свинарчуки» з ним все покрали…
Та з «зубожілих» все здирали"
Ще й ********** за «вареник…,»
Й побіг ще дужче шизофреник…
В дійсності все вийшло не так,
Бо «Зеля» красти є мастак,
Не став «Беня» десь петляти
А тут бюджет із Зелею пиляти
Цвіте «велике крадівництво»
Ахметки й «Бені» виробництво
Вугілля із Засрашки пруть,
Все більше від «ковіду» мруть.
Вмить всі бабулі зубожіли,
А з ними й молоді дебіли.
Вже й «Оборонку» завалили
Й ліси в країні всі спалили...
Та й декларації навіщо?
Цвіт тут корупції найвищий.
«Відосік» з хриплим голоском,
І автор запливши жирком,
Вам скаже «що усе окей»
«Бенін» слуга москви лакей.
Вся економіка пре в прірву
Нові Свинарчуки дно зірвуть.
27.11.2020
Анатолій Березенський
Ізраїль є така країна,
У нихз вже й наша Україна,
У ній «Беня» верховодить,
І на мотузці «Зелю» водить.
Дивиться де жирні банки,
Бо ж «рекет» його забаганки,
І ті заводи де є гроші,
Там ставки для нього хороші.
А поки воїн наш стріляє,
Карман їх «Беня» оголяє,
Бо до мушки воїн прикутий.
У тих місцях, де ворог лютий,
Відволікає «Зеля» свідків,
Чого чекати, й кому звідки,
Як «Беня» потягне «лопатник»
Не розібереться навіть «ватник».
Спасибі нашим «приколістам»
Що віддали нас «колоністам»
Дітей і жінку й всю родину.
Та вибір зла в таку годину,
19.04.2019
Анатолій Березенський
1) оглашение на Майдане списка олигархов;
2) конфискация всего их имущества, включая имущество всех родственников и подставных лиц, во всех странах, с передачей этого имущества в фонд репараций населению Украины;
3) принятие таких законов, которые сделают невозможным появление в Украине олигархов в будущем.
Те лица, что не попадут в список олигархов, получат право добровольно честно задекларировать свое имущество с передачей 70% в фонд репараций, что бы не попасть в список олигархов в будущем.
Если революция не состоится, Украину ждет разруха и массовый выезд заграницу активной части населения.
"нацэлита" - практически одна Жы2
Такое мнение в своем видеоблоге "Честная политика" высказал экс-нардеп Сергей Лещенко.
Он привел пример, когда прокуратура объявляла в розыск менеджера Коломойского из государственной компании "Укртранснафта" Александра Лазорко.
"Тогда Аваков не передавал документы в Интерпол ровно столько, сколько надо было для подачи беглецом прошения о политическом убежище в Британии, что делало невозможной его выдачу", - отметил Лещенко.https://news.24tv.ua/ru/avakov_i_kolomojskij_ne_skryvajut_vzaimnoj_simpatii__leshhenko_n1205175
Одна полит проститутка обличает других таких же
- Я не жалею, что использовал Порошенко и его партию как трамплин в политику
СИРОЖА ЛЕЩЕНКО
https://nv.ua/project/doma-u-sergeya-leschenko-40007625.html